Drei Haftbefehle – Mann leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Eine Streife der Bundespolizei stellte am Dienstag 07.11.2023 einen Mann im Bahnhof Kaiserslautern fest. Im Rahmen der Personenkontrolle wurde festgestellt, dass gegen den 28-jährigen Deutschen gleich 3 Haftbefehle wegen Sachbeschädigung sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln vorlagen.

Der Mann wurde mit zur Dienststelle verbracht, wobei er vehement Widerstand leistete, sodass er durch die Polizeibeamten gefesselt wurde. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Haftfähigkeit des Mannes festgestellt, da er die Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2.415 Euro nicht bezahlen konnte.

Der festgestellte Atemalkoholwert ergab 2,35 Promille. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt nach Frankenthal verbracht, wo er die insgesamt 109 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen wird. Gegen den 28-Jährigen wurde außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Alkoholisierter Rollerfahrer verliert Gleichgewicht

Kaiserslautern (ots) – Sein eigener Alkoholpegel ist einem Roller-Fahrer am Dienstagabend sozusagen in die Quere gekommen. Ein Streifenteam der PI 2 fand den 64-Jährigen kurz nach 21 Uhr in der Mozartstraße, wo er neben dem Motorroller auf dem Boden lag.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Mann in einer Gaststätte mehrere Weinschorlen getrunken und sich dann trotzdem mit dem Roller auf den Heimweg gemacht. Als er an der Einmündung zur Richard-Wagner-Straße bremsen musste, um einem Pkw die Vorfahrt zu gewähren, rutschte dem 64-Jährigen der Rucksack von der Schulter. Dadurch verlor er das Gleichgewicht und stürzte.

Da der Mann unverletzt aber deutlich alkoholisiert war, nahm ihn die Streife mit zur Dienststelle und ließ ihnen einen Atemalkoholtest durchführen. Ergebnis: 1,76 Promille. Dem 64-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Rollerschlüssel sichergestellt. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |cri

Schmierfinken gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht die Schmierfinken, die in den vergangenen Tagen in der Innenstadt ihre Spuren hinterlassen haben. Am Dienstag gingen sowohl aus der Fischerstraße als auch vom St.-Martins-Platz Anzeigen wegen Sachbeschädigung ein. In beiden Straßen wurden Hauswände mit diversen Graffiti besprüht.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Lediglich in der Fischerstraße kann der Zeitraum auf Samstag 04.11.2023 zwischen 11-18 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Tel: 0631 369-2150 entgegen. |cri

Hausfassade beschädigt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Eine Sachbeschädigung an einem Wohnhaus ist aus der Tirolfstraße gemeldet worden. Unbekannte Täter zerstörten hier an der Fassade des Gebäudes Nummer 8A eine Platte. Tatzeit war am vergangenen Samstag (4.November). Die Schadenshöhe liegt im 3-stelligen Bereich.

Eine Zeugin meldete der Polizei, dass sie nachmittags gegen 16.45 Uhr mehrere Männer vor dem Haus beobachtet habe. Augenscheinlich handelte es sich um Fußballfans. Eine nähere Beschreibung der Unbekannten liegt leider nicht vor.

Die Polizei sucht deshalb weitere Zeugen, die entweder in der Tirolfstraße etwas gesehen haben, oder Hinweise geben können, wohin die mutmaßlichen Fußballfans liefen. Die Polizeiinspektion 1 ermittelt und nimmt unter Tel: 0631 369-2150 jederzeit Zeugenhinweise entgegen. |cri

Unfallflucht in der Brüsseler Straße

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei aus der Brüsseler Straße gemeldet worden. Hier wurde am Montagvormittag zwischen 10 und 11.15 Uhr ein Peugeot 5008 beschädigt, der in Höhe des Hauses Nummer 7 stand.

Der Fahrzeughalter hatte seinen SUV nach eigenen Angaben im rückwärtigen Bereich der Lutrinaklinik rückwärts in einer Parklücke abgestellt. Als er nach einer guten Stunde zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen „frischen“ Schaden im Frontbereich fest. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Vom Verursacher fehlt jede Spur. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum ein Rangiermanöver oder ähnliches aufgefallen ist und die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, unter der 0631 369-2150 Kontakt zur Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Beschädigung eines Enforcement Trailers (Anhängerblitzer)

Steinwenden (ots) – In den frühen Morgenstunden des 07.11.2023 beschädigte eine männliche Person den Anhängerblitzer der Stadt Ramstein-Miesenbach in der Moorstraße mit einer lila Farbe aus einer Sprühdose. Der Täter konnte noch am gleichen Tag identifiziert und in Tatortnähe festgenommen werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten neben umfassendem Beweismaterial zur eigentlichen Tat noch weitere strafrechtlich relevante Gegenstände sichergestellt werden.|pilan

Außenspiegel abrasiert

Enkenbach-Alsenborn (ots) – An einem Fiat 500, der in der Römerstraße geparkt war, ist am Dienstag ein Außenspiegel „abrasiert“ worden. Als der Fahrzeughalter gegen 19.30 Uhr zu seinem Pkw kam, stellte er fest, dass die Verkleidung des Außenspiegels auf der Fahrbahn lag.

Offenbar hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren nicht genügend Seitenabstand gehalten und war mit seinem Fahrzeug gegen den Spiegel des Fiat gestoßen. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die zwischen 18.10 und 19.30 Uhr etwas gesehen oder gehört haben und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und/oder dessen Fahrer geben können. Die PI 1 ist für entsprechende Informationen unter Telefon 0631 369-2150 dankbar. |cri

Autokennzeichen gestohlen

Otterbach (ots) – Diebe haben sich am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz „Im Brühl“ an einem abgestellten Transporter zu schaffen gemacht. Als der Fahrer in der Mittagszeit zu dem Standort des Mercedes Sprinter zurückkam, stellte er fest, dass beide Kennzeichenschilder verschwunden sind.

Es handelt sich um das amtliche Kennzeichen DÜW-EG 340. Die Tatzeit liegt zwischen 7 und 12.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum auf dem Supermarkt-Parkplatz etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich unter Tel: 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri