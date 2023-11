43-Jähriger wegen versuchtem Mord in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Nachdem ein 43-jähriger Mann von 2 Polizeibeamten am Dienstag gegen 23 Uhr als möglicher Tatverdächtiger von Kotschmierereien an der Außenfassade einer Kindertagesstätte in der Neckarstadt festgestellt wurde, versuchte dieser zunächst zu flüchten. Ein Polizeibeamter verfolgte den Mann.

Als der Polizist zu ihm aufschloss, soll der Tatverdächtige unvermittelt mit einem Messer auf den Beamten eingestochen und versucht haben, abermals zu flüchten. Er konnte jedoch durch einen weiteren Polizeibeamten nach Androhung des Schusswaffengebrauchs festgenommen werden.

Der Polizeibeamte wurde durch den Messerangriff schwer verletzt, jedoch nicht lebensgefährlich.

Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 43-Jährige wurde am Mittwoch 08.11.2023 der Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, die den Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in besonders schwerem Fall und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte in besonders schwerem Fall, aufgrund von Fluchtgefahr eröffnete und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Dezernats für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern derzeit an.

Nach Diebstahl von 45 Tafeln Schokolade in Haft

Mannheim (ots) – Bereits am Montag um 15:35 Uhr, suchte ein 35-Jähriger einen Einkaufsmarkt in Q 6 auf. Hier steckte er 45 Tafeln Schokolade sowie Backwaren in seinen Rucksack und beabsichtigte, den Markt zu verlassen, ohne vorher die Ware zu bezahlen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einen niedrigen Wert im 3-stelligen Bereich.

Als die Ladendetektive den Mann anhielten, stellten sie zudem fest, dass der 35-Jährige bereits aus vorherigen Diebstählen bekannt war und auch Hausverbot hatte.

Die Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt nahmen den Mann fest. Während der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige auch noch von einer Behörde zur Ermittlung seines Aufenthaltsorts ausgeschrieben war. Am Dienstag ging der Mann, der schon hinlänglich wegen ähnlicher Straftaten polizeibekannt ist, in Haft. DieErmittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt dauern an.

Mann fährt ohne Führerschein, verursacht Unfall und fährt davon

Mannheim (ots) – Am Dienstag stieß um kurz nach 22:30 Uhr in der Spinnereistraße ein 37-Jähriger mit seinem Mitsubishi beim Ausparken gegen einen hinter ihm parkenden VW. Durch das laute Geräusch des Zusammenpralls aufgeschreckt, sah der Besitzer des VWs aus dem Fenster seiner in der Nähe gelegenen Wohnung.

Er beobachtete, wie der Mitsubishi von der Unfallstelle wegfuhr und nur wenige Meter weiter vom Fahrer geparkt wurde. Als eine Streife die Unfallflucht aufnahm, stellte sich heraus, dass der 37-jährige Verursacher über gar keinen Führerschein verfügte. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Mannheim (ots) – Am Dienstagmittag gegen 15:30 Uhr kollidierte in der Alten Frankfurter Straße ein 63 jähriger Mercedes-Fahrer mit einer 64-jährigen Radfahrerin, wodurch diese verletzt wurde. Der 63-Jährige wollte nach rechts in die Carl-Reuther-Straße abbiegen und übersah hierbei die entgegen der

Fahrtrichtung fahrende Fahrradfahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem Autofahrer ergab einen Wert von 0,44 Promille, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 2.000 Euro.

Rotlichtverstoß führt zu Unfall

Mannheim (ots) – Am Dienstag missachtete ein 27-Jähriger, der mit seinem Hyundai auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Käfertal fuhr, das Rotlicht an der Kreuzung zur Bibienastraße. Um kurz nach 22:30 Uhr kam es so zu einem Unfall mit einer 56-jährigen Hyundai-Fahrerin, welche bei Grün die Kreuzung passierte.

Zu Verletzten kam es glücklicherweise nicht. Der Gesamtschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.