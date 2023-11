Geparkte Fahrzeuge beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Brühl (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag 19:00 Uhr und Freitag 07:15 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine unbekannte Autofahrerin bei der Vorbeifahrt gleich mehrere in der Friedensstraße am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Durch eine Zeugin wurde wenig später ein weiteres beschädigtes silbergraues Fahrzeug gemeldet.

Der Pkw befand sich jedoch bei der Unfallaufnahme der Beamten und Beamtinnen nicht mehr vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Renault und dem Peugeot kann derzeit noch nicht beziffert werden. Über die Unfallverursacherin/ den Unfallverursacher ist bislang nichts bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere diejenigen, deren Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden, sich unter der Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

VW überschlägt sich – Fahrerin schwer verletzt

Schönbrunn (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag auf der K4105 wurde eine 18-Jährige Autofahrerin schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Die Frau war gegen 18:40 Uhr mit ihrem VW von Schönbrunn kommend in Richtung Schwanheim unterwegs, als sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an der dortigen Linkskurve von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen geriet.

Dies hatte zur Folge, dass sich ihr Auto überschlug und auf dem Dach zum Stehen kam. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und wird nach ersten Schätzungen auf einen höheren 4-stelligen Betrag geschätzt.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Die junge Frau konnte eigenständig aus dem Fahrzeug klettern und wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall mit mehr als 3.000 Euro Blechschaden

Bammental (ots) – Am Dienstag gegen 15:50 Uhr kollidierte auf der Hauptstraße eine 63-jährige Toyota-Fahrerin mit der 67-jährigen Fahrerin eines Postautos und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 3.000 Euro.

Die Toyota-Fahrerin bog von der Gaiberger Straße kommend nach links in die Hauptstraße ab und missachtete hierbei die Vorfahrt der Postzustellerin, welche die Hauptstraße in Richtung Rathaus befuhr.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand.

Sinsheim/BAB 6: Kontrollaktion zur Ladungssicherung des gewerblichen Güterverkehrs zeigt erschreckendes Ergebnis

Sinsheim/BAB 6 (ots) – Am Dienstag fand zwischen 07.30 Uhr und 12.45 Uhr eine Kontrollaktion der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim auf der BAB 6, AS Sinsheim – AS Sinsheim/Süd, statt. Die betroffenen Fahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs wurden zur Kontrolle auf die T+R Kraichgau Süd abgeleitet und dort die Fahrzeuge, als auch die Fahrer selbst durch die eingesetzten 21 Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen.

Die Kontrollaktion zeigte ein alarmierendes Ergebnis. Alle elf kontrollierten Fahrzeuge wiesen Mängel in der Ladungssicherung oder der technischen Ausstattung auf. Hiervon wurde neun Fahrern die Weiterfahrt mit ihrem Fahrzeug bis zur Mängelbeseitigung untersagt. Zwei Fahrzeuge wiesen so gravierende Mängel auf, dass sie sich heute einer Nachkontrolle der Mängel unterziehen müssen, um ihren Weg fortsetzen zu dürfen.

Die Fahrer selbst wiesen keine Beeinträchtigung ihrer Eigenschaft als Fahrzeugführer auf, was in Anbetracht der technischen Mängel, ein erfreuliches Ergebnis ist.

Das Ergebnis zeigt einmal mehr, welche Bedeutung die regelmäßigen Kontrollen der Verkehrspolizei haben. Auch in Zukunft wird sich das Polizeipräsidium Mannheim der Problematik annehmen, um die Sicherheit eines jeden Verkehrsteilnehmers stetig verbessern zu können.