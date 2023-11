Polizeimusikkorps spielt für krebskranke Kinder

Das Polizeimusikkorps Karlsruhe unter der Leitung von Mario Ströhm gibt am Sonntag 12.11.2023 um 17:00 Uhr in der katholischen Liebfrauenkirche Gernsbach ein Benefizkonzert zu Gunsten krebskranker Kinder.

Die Besucher erwartet eine Mischung aus sakraler und weltlicher Musik, sowohl bei vollem Bläserklang von Deutschlands größtem Polizeiorchester als auch in Begleitung von Instrumental- und Gesangssolisten.

Für den Organisten des Polizeimusikkorps bedeutet das Konzert in der Liebfrauenkirche ein Heimspiel: Holger Becker ist Organist der Seelsorgeeinheit Gernsbach.

Der Eintritt ist frei, Spenden kommen in vollem Umfang dem Spendenprojekt zugute.

Das Kirchenkonzert ist Teil der vom Gaggenauer Ehepaar Irene und Richard Merkel initiierten Spendenaktion „Merkels Grenzerfahrungen“, welche die Kinder Krebsforschung im Stuttgarter Olgahospital unterstützt.

Bundespolizei fasst gesuchten Straftäter

Dienstag 07.11.2023 hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof einen gesuchten Straftäter verhaftet. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen 13 Uhr kontrollierten die Beamten den 44-Jährigen routinemäßig. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser gleich zweimal zum Zwecke der Festnahme wegen

Diebstahls und wegen des Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht

von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Der Mann wurde verhaftet und verbüßt nun eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr + 173 Tage.

Autofahrer verursacht Beinaheunfälle – Polizei sucht Zeugen/Gefährdete

Ein Autofahrer gefährdete am Dienstagnachmittag in Bruchsal bei riskanten Überholmanövern offenbar einen anderen Pkw-Fahrer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen weiteren geschädigten Verkehrsteilnehmern.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 39-jähriger Renault-Fahrer zwischen 14-15 Uhr auf der Forster Straße in Richtung Forst. An der Einmündung der Balthasar-Neumann-Straße setzte ein Pkw-Fahrer zum Überholen des Renault an und scherte offenbar knapp vor diesem wieder ein.

Um eine Kollision mit dem Überholenden zu vermeiden, musste der 39-Jährige eine Vollbremsung durchführen. Anschließend betätigte der Unbekannte mehrfach den Warnblinker und fuhr in Richtung Kreisverkehr davon. Auf dieser Strecke überholte der Pkw-Fahrer wohl weitere Fahrzeuge rechts und fuhr dann auf den Parkplatz eines Fitnessstudios in der Stegwiesenstraße.

Als der Renault-Fahrer schließlich von der Forster Straße nach links auf die Bundesstraße 35a abbiegen wollte, kam es erneut zu einem Beinaheunfalle mit dem unbekannten Pkw-Fahrer, als dieser rechts an dem gerade abbiegenden 39-Jährigen vorbeifuhr und dessen Pkw beim Einscheren schnitt. Danach fuhr der Unbekannte an mehreren Fahrzeugen links vorbei, um dann nach rechts in Richtung Autobahn abzubiegen.

Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Kleinwagen mit Ludwigsburger Zulassung

handeln. Der Fahrer sei circa 25 bis 30 Jahre alt gewesen, habe einen Dreitagebart gehabt und eine Schildmütze getragen.

Verletzt wurde durch die riskante Fahrweise des gesuchten Autofahrers glücklicherweise niemand.

Das Polizeirevier Bruchsal hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und sucht nach Zeugen, die die Überholmanöver beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten Pkw und dessen Fahrer machen können. Zudem werden Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise selbst durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, gebeten, sich unter Tel: 07251 726-0 zu melden.

Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Unbekannte brachen am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Östringen-Tiefenbach ein und entwendeten Schmuck. Wie bislang bekannt drangen noch unbekannte Einbrecher am Dienstag in der Zeit zwischen 13-19.00 Uhr in ein Haus im Fliederweg ein.

Die Bewohner befanden sich nicht zu Hause. Hierbei durchwühlten die mutmaßlichen Täter mehrere Schränke und ließen Schmuck im niedrigen vierstelligen Betrag mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666 5555 zu wenden.