Kaiserslautern (ots) – Um 01:15 Uhr am Mittwoch 08.11.2023 warf ein Mann einen Pflasterstein an die Scheibe der Bundespolizeidienststelle in Kaiserslautern. Ein 32-jähriger Eritreer, welcher bereits vielfach polizeilich in Erscheinung getreten war, klingelte zuvor und wurde durch die Polizisten in die Dienststelle gelassen. Hier erklärte er sein Anliegen, für welches die Polizei nicht zuständig war.

Als die Beamten ihm dies kommunizierten und aufforderten die Dienststelle zu verlassen, wurde er aggressiv. Außerhalb der Dienststelle fand er mutmaßlich im näheren Umkreis einen Pflasterstein, den er mehrfach gegen die Scheibe des Reviers sowie die Klingelsäule warf und beide beschädigte.

Der Stein wurde durch die Beamten sichergestellt und gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.