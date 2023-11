Kaiserslautern (ots) – Diebe sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße „Am Harzhübel“ in ein Auto eingedrungen. Am Dienstagmorgen stellte der Fahrzeughalter fest, dass die Unbekannten das gesamte Handschuhfach des VW Golf demontierten und mitnahmen. Darin befanden sich unter anderem auch die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs sowie ein USB-Stick.

Der Sachschaden liegt im 3-stelligen Bereich. Zeugen, denen zwischen 20-07 Uhr verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 369-2250 zu melden. |cri