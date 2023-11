Neustadt: Jugendlicher versprüht Reizstoff

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Die Bundespolizei in Neustadt an der Weinstraße wurde am 7. November 2023 um 19:30 Uhr über einen verletzten Jugendlichen im Bahnhof informiert, dem mutmaßlich Reizstoff in die Augen gesprüht wurde.

Beim Eintreffen vor Ort stellten die Polizisten einen 14-jährigen Jugendlichen fest, der die Augen nicht öffnen konnte und über Schmerzen an den Augen klagte sowie eine 14-jährige Zeugin des Vorfalls. Ein Rettungswagen war kurz darauf zur Stelle und versorgte den Jungen medizinisch. Der mutmaßliche Täter konnte nicht mehr angetroffen werden, dennoch war dieser der Zeugin namentlich bekannt. Die Polizei konnte den 16-Jährigen sowie eine Erziehungsberechtigte anschließend bei seiner Wohnadresse antreffen. Dort wurde ihm der Tatvorwurf eröffnet; hierzu wollte er sich nicht äußern. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.