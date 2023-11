Vermisstes Fahrrad nach Sturz

Frankenthal (ots) – Am Montag 06.11.2023 gegen 15:15 Uhr, stürzte ein 26-Jähriger mit dessen Fahrrad an der Einmündung der Beindersheimer Straße/Heßheimer Straße in Frankenthal. Ein bislang unbekannter Ersthelfer wollte das Fahrrad an die Stadtklinik Frankenthal verbringen, da der Gestürzte dort behandelt wurde. Nach der Behandlung konnte dieser sein Fahrrad jedoch nicht mehr dort auffinden.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Ersthelfer, welcher als großer Mann mittleren Alters mit blonden längerem Bart beschrieben wurde und mit einem Fahrrad unterwegs war.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.