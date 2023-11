Auffahrunfall mit verletzter Person

Altrip (ots) – Am Mittag des 06.11.2023, gegen 12:25 Uhr, befuhren ein 62-Jähriger Fahrzeugführer und ein 38-Jähriger Fahrzeugführer die Ludwigstraße in Fahrtrichtung Rheingönheimer Straße. Aufgrund von Gegenverkehr musste der 62-Jährige abbremsen, dies bemerkte der dahinter befindliche 38-Jährige Fahrzeugführer zu spät und fuhr hinten auf.

Hierbei verletzte sich der 38-Jährige leicht, sodass der Rettungsdienst hinzugerufen wurde. Glücklicherweise musste er nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Beifahrerin des 38-Jährigen sowie der vorausfahrende 62-Jährige wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

PKW-Aufbrüche

Schifferstadt (ots) – In der Nacht vom 05.11.2023 auf 06.11.2023, zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Mutterstadter Straße zwei dort abgestellte PKW auf und bauten fachmännisch Bedienelemente und Bordelektronik aus den Fahrzeugen aus.

Es entstand hierdurch Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte unter Tel: 06235-495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Sachbeschädigung mittels Feuerlöscher

Speyer (ots) – In der Zeit vom Samstag 04.11.2023, 22:00 Uhr bis Montag 06.11.2023, 08:40 Uhr entnahmen unbekannte Täter einen Feuerlöscher von der Laderampe eines Discounters in der Berghäuser Straße. Anschließend beschädigten sie mit diesem den Unterstand für Einkaufswagen und ein Fenster an der Gebäudefront. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe des Netto Marktes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de