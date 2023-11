Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Mainz-Altstadt (ots) – Am Montag gegen 21:00 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug in der Binger Straße auf. Die Einsatzkräfte wurden auf den Fahrer aufmerksam, da er mehrfach verbotswidrig abbog, absichtlich falsch blinkte oder mit überhöhter Geschwindigkeit und Beschleunigung fuhr.

Nachdem das Blaulicht des Einsatzfahrzeugs eingeschaltet wurde, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, hielt der Fahrer zunächst an. Als er daraufhin kontrolliert werden sollte, konnten die Beamten beobachten wie er stattdessen mehrere Päckchen aus dem Fahrzeug warf und erneut flüchtete.

Durch die Unterstützung weiterer Streifenwagen, konnte das Fahrzeug letztlich angehalten und kontrolliert werden.

Im Fahrzeug konnten daraufhin drei männliche Personen im Alter von 17-20 Jahren festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei den zuvor aufgefundenen Päckchen, handelt es sich um eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel. Zudem kann eine größere Summe Bargeld, sowie Konsumutensilien aufgefunden werden.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden, unter Einbindung der Staatsanwaltschaft Mainz, die drei Täter entlassen. Sie haben nun mit mehreren Strafverfahren, u.a. wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln zu rechnen.

Kreis Mainz-Bingen

Diebstahl aus geparkten Autos

Ober-Olm (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wurden mehrere geparkte Autos in der Nikolaus-Becker-Straße in Ober-Olm durch einen bislang unbekannten männlichen Täter angegangen und geöffnet. Durch den Täter wurden hierbei vereinzelt Gegenstände und Bargeld entwendet.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder gar Videoaufnahmen hat bzw. selbst geschädigt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mann sorgt für Schnellbremsung eines Zuges

Trechtingshausen (ots) – Um eine Kollision mit einer männlichen Person zu vermeiden, musste am Nachmittag des 6. November 2023 ein Zug am Bahnhof Trechtingshausen eine Schnellbremsung einleiten. Ein 67-jähriger Mazedonier hatte die Gleise überquert, um von Bahnsteig 1 auf Bahnsteig 2 zu gelangen.

Im Anschluss stieg der Mann in die Regionalbahn, welche er zuvor ausgebremst hatte. Beamte der Bundespolizei kontrollierten daraufhin den 67-Jährigen beim nächsten Halt des Zuges am Hauptbahnhof Bingen. Nachdem die Identität feststand, konnte der Mann seine Reise fortsetzen. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt, dennoch wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren, die beim unbefugten Betreten von Gleisanlagen bestehen. Gleise dürfen nur auf den ausgewiesenen Wegen überquert werden. Auf vielen Strecken sind Züge beinahe lautlos und mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Des Weiteren haben Züge einen langen Bremsweg und können nicht ausweichen.