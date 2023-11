Aufkleber an Synagoge – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Aufkleber mit der Aufschrift „Opa war kein Verbrecher“ und „Good night left side“ wurden durch bislang unbekannte Täter am Sonntagmorgen etwa zwischen 08-09:30 Uhr an der Eingangstür der Synagoge in Worms angebracht. Weitere konnten an umliegenden Regenfallrohren, Laternenmasten und einem Stromkasten in der Judengasse sowie Hinteren Judengasse festgestellt werden.

Die insgesamt 10 Aufkleber wurden zwischenzeitlich entfernt. An der Eingangstür war dies jedoch nicht rückstandslos möglich. Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer im besagten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

„Aus 2 mach 1“ – Fahrraddieb gestellt

Worms (ots) – Das Vorderrad eines Fahrrads und ein Fahrrad ohne Vorderrad, beide Fahrräder ursprünglich komplett und mit Schloss gesichert. Ein 46-jähriger Mann aus Frankenthal fügte sie zusammen und kam damit fast davon.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Montagmittag beobachten, wie ein Mann sich in der Schönauer Straße an zwei Fahrrädern zu schaffen machte. Eines war am Rahmen, das Andere am Vorderrad gesichert. Der 46-Jährige demontierte beide Räder so, dass er sie zu einem Ganzen zusammenfügen und damit zunächst flüchten konnte.

Kurz zuvor wurde der Wormser Polizei in der Schöner Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem flüchtigen Fahrradfahrer gemeldet. Im Rahmen der Fahndung geriet der 46-Jährige noch in der Schöner Straße in eine Polizeikontrolle. Bevor sich herausstellte, dass er an dem gemeldeten Verkehrsunfall nicht beteiligt war, konnte er dank des hinzukommenden Zeugen des Fahrraddiebstahls überführt werden. Die gemeldete Unfallflucht konnte im weiteren Verlauf ebenfalls aufgeklärt werden.

Der 46-jährige Frankenthaler muss sich nun in einem Strafverfahren wegen eines besonders schweren Diebstahls verantworten. Dies kann mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren bestraft werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit Flucht – Fahrer zu Fuß flüchtig

Worms (ots) – Am Sonntag gg. 18 Uhr wird der Polizei gemeldet, dass ein silberner Fiat Punto mit auffälliger schwarzem Spoiler am Heck im Einmündungsbereich der Joahnn-Hinrich-Wichern-Straße und der Straße Am Krankenhaus verunfallt sei.

Im vorgenannten Einmündungsbereich stieß der Fiat Punto beim Abbiegevorgangs nach rechts, aus Richtung Höhenstraße kommend, gegen eine Laterne, welche sich auf einer Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn befindet. Die Laterne wird hierbei leicht beschädigt und steht in der Folge leicht schief ist in ihrer Standsicherheit jedoch nicht beeinträchtigt. Am Fiat reißt u.a. die Frontstoßstange ab.

Ein Knallzeuge hält beim Verursacher und bietet seine Hilfe an. Dieser gibt jedoch zu verstehen, die Polizei nicht verständigen zu wollen und ergreift, nachdem eine Passantin hinzukommt und die Polizei Worms verständigt, fußläufig die Flucht.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen des Flüchtigen. Der PKW wird im Zuge der Unfallaufnahme abgeschleppt. Das Fahrzeug weist zudem einige weitere Beschädigungen auf, welche nicht unbedingt mit dem hier genannten Unfall korrespondieren.

Die Polizei bitte Zeugen sich zu melden welche den auffälligen silberfarbenen Fiat Punto mit schwarzen Heckspoiler am Sonntagabend gesehen haben und Angaben zum Fahrer tätigen können.