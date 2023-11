Körperverletzung durch geworfene Eier

Kaiserslautern (ots) – Ein ungewöhnlicher Fall einer Körperverletzung ist der Polizei am Montag gemeldet worden. Das „Tatwerkzeug“ waren Hühnereier, die vermutlich aus einem fahrenden Auto heraus auf eine Fußgängerin geworfen wurden. Die Polizeiinspektion 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die gegen 14.30 Uhr im Bereich „Eselsfürth“ unterwegs waren.

Wie die 59-jährige Frau bei der Anzeigenerstattung zu Protokoll gab, lief sie zur fraglichen Zeit auf dem Fußgängerweg neben der L401 in Richtung Mehlingen. Als sie einige Meter an der Eselsfürth vorbei war, sei sie plötzlich schmerzhaft an Gesäß und Wade von einem Gegenstand getroffen worden.

In diesem Moment sei ein weißer Kastenwagen an ihr vorbei in Richtung Mehlingen gefahren. Hinter sich auf dem Boden entdeckte die Frau Eierschalen; an ihrer Kleidung hafteten Reste von Eiweiß und Eigelb.

Über die Insassen des Fahrzeugs konnte die 59-Jährige leider keine Angaben machen. Sie konnte auch nicht mit endgültiger Gewissheit sagen, ob die Eier tatsächlich aus dem Fahrzeug heraus geworfen wurden. Es war jedoch in diesem Moment sonst niemand zu sehen.

Da die Örtlichkeit generell stark frequentiert ist, erhoffen sich die Ermittler Hinweise von Zeugen und fragen: Wer hat gegen 14.30 Uhr etwas beobachtet und wem ist der weiße Kastenwagen davor oder danach aufgefallen? Hinweise zu dem Fahrzeug und seinem Kennzeichen sowie den Insassen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

E-Bike gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben am Montagmorgen in der Tirolfstraße ein E-Bike gestohlen. Das Fahrrad war an einer Straßenlaterne abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Es verschwand zwischen 07-07.45 Uhr.

Bei dem gestohlenen E-Bike handelt es sich um ein Herrenrad der Marke „Haibike“ mit blau-schwarzem Rahmen und Reifengröße 29. Es hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Diebe haben vermutlich das Schloss mit Hilfe eines Werkzeugs durchtrennt und das E-Bike mitgenommen. Zeugen, die gesehen haben, wer sich im fraglichen Zeitraum an dem Fahrrad zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen.|cri

Geldforderungen von fremden Handynummern

Kaiserslautern (ots) – Erst nachdem sie einen vierstelligen Geldbetrag überwiesen hatte, hat eine Frau aus dem Stadtgebiet gemerkt, dass sie einem Betrug aufgesessen ist. Wie die 80-Jährige am Montag bei der Polizei anzeigte, hatte sie ein paar Tage zuvor eine Nachricht von einer unbekannten Handynummer erhalten.

Die Absenderin gab sich als Tochter der Seniorin aus und behauptete, sie könne sich nicht in ihr Online-Banking einloggen, müsse aber dringend eine Rechnung bezahlen.

Die Dame bot ihre Hilfe an und überwies, ohne die Nachricht weiter zu überprüfen das Geld. Als dann allerdings am nächsten Tag erneut die „Bitte“ einging, eine weitere Überweisung vorzunehmen, kam der Seniorin die Sache komisch vor und sie lehnte die Zahlung ab.

Bei einer Überprüfung kam dann heraus, dass gar nicht ihre echte Tochter die Handynachricht geschickt hatte. Die 80-Jährige entschloss sich deshalb zur Anzeige. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte hat die Ermittlungen nach der Absenderin der Nachricht aufgenommen. |cri

Betrugsopfer ohne Einsicht

Kaiserslautern (ots) – Nicht zum ersten Mal hatte es die Kripo Kaiserslautern am Montag mit einem Betrugsopfer zu tun, das nicht so recht einsehen wollte, dass es hereingelegt wurde. Dabei hatte sich der Mann am Vormittag von sich aus an die Polizei gewandt, weil er die Vermutung hatte, dass hier etwas nicht stimmt:

Um einer Person zu helfen, die er nicht persönlich kennt, hatte der 34-Jährige eine vermeintliche Zoll-Rechnung in 5-stelliger Höhe an ein Konto im Ausland überwiesen.

Noch bevor die Ermittler die vollständige Aussage des Mannes aufnehmen konnten, überlegte es sich der 34-Jährige aber plötzlich anders, von einem Moment auf den anderen wollte er keine Angaben mehr zu den Abläufen machen und verweigerte sämtliche Unterschriften.

Auch der eindringliche Hinweis eines Polizeibeamten, dass er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf die Betrugsmasche des sogenannten „Love Scamming“ hereingefallen ist, hielt den Mann nicht davon ab, die Polizeidienststelle zu verlassen.

Die Beamten konnten ihm nur noch den gut gemeinten Rat mit auf den Weg geben, keine weiteren „Rechnungen“ zu bezahlen oder sonstige Überweisungen an die Unbekannte zu tätigen… |cri

Kreis Kaiserslautern

Vorfahrt missachtet

Queidersbach (ots) – An der Ecke Waldstraße/Hauptstraße hat es am Montagnachmittag gekracht. Gegen 16.45 Uhr stießen hier ein Opel Astra und ein Nissan Rogue zusammen. Eine der beiden Fahrerinnen wurde bei der Kollision verletzt und musste vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht werden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es zu dem Unfall, weil die 42-jährige Nissan-Fahrerin, die durch die Waldstraße fuhr, an der Einmündung zur Hauptstraße die Vorfahrt des von links kommenden Opel Astra missachtete. Die 43 Jahre alte Opel-Fahrerin klagte nach dem Zusammenstoß über starke Rückenschmerzen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. |cri

Bus gestreift und abgehauen

Otterberg/Baalborn (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines dunkelblauen Pkw, der am Dienstag auf der L382 zwischen Baalborn und Otterberg unterwegs war. Der Unbekannte hat gegen 7.30 Uhr einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wollte der Pkw-Fahrer auf dem Weg in Richtung Otterberg einen vor ihm fahrenden Linienbus überholen. Er brach das Manöver aber ab und wollte wieder hinter dem Bus auf seine Fahrspur einscheren. Dabei touchierte er jedoch den hinteren Kotflügel des Busses, so dass Sachschaden entstand.

Der Busfahrer sah nach eigenen Angaben zunächst keine Möglichkeit anzuhalten und setzte seine Fahrt bis zur nächsten Haltestelle in Otterberg fort. Dort wollte er sich mit dem Verursacher in Verbindung setzen. Der Unbekannte fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter.

Von dem Fahrzeug ist deshalb bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen dunkelblauen Pkw, vermutlich der Marke Opel, gehandelt hat. Zeugen, die weitere Hinweise auf das Auto oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri