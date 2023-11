Kaiserslautern: MORD(S)STORIES ZUM MENÜ „Eisbad in der Truhe“ am 20. Januar 2024

Kaiserslautern – Die Dinnershow mit TRUE-CRIME-Faktor am 20.01.2024 im Gefängniserlebnishotel ALCATRAZ in Kaiserslautern.

Hauptkommissare gibt es viele und sie alle haben ohne Zweifel Mord(s)stories aus ihrem Berufsleben zu erzählen. Aber es gibt nur einen, der es so erfolgreich tut. Darum ist Bernhard Hatterscheidt DER Hauptkommissar. Am 20. Januar 2024 ist er live im Gefängniserlebnishotel ALCATRAZ in Kaiserslautern mit seinem Programm „Eisbad in der Truhe“ im Rahmen einer Dinnershow zu sehen.

MORD(S)STORIES ZUM MENÜ – DIE PIKANTE DINNERSHOW

Bei dieser mitreißenden Dinnershow sitzen alle vor Gericht, einem exquisiten 3-Gang-Menü nämlich. Die Bühne wird zum Tatort: Das Publikum nimmt (an)teil an den Ermittlungen und wird im Rahmen eines Quiz für brillante Ermittlerqualitäten vom Kriminalhauptkommissar höchstpersönlich ausgezeichnet. Bei dieser interaktiven Show genießen Zuschauer ein fantastisches Essen und tauchen in die fesselnde Welt des Verbrechens ein!

Hauptkommissar Bernhard Hatterscheidt (Foto: World of Dinner)

EISBAD IN DER TRUHE

Ein Handwerker findet im Keller eines Mietshauses eine verstaubte Kühltruhe, in der eine vereiste Leiche liegt. Zu Karneval erschießt ein „Mörderhase“ einen Gast in einem Imbiss. In einer drückend heißen Sommernacht macht ein verliebtes junges Pärchen im Park eine grausame Entdeckung. Und bei einer spannenden Verfolgungsjagd quer durch die Stadt wird Ihnen beim Showdown am Bahnhof der Atem stocken. Erfahren Sie, wie diese realen Fälle gelöst wurden und mit künstlerischer Freiheit in Bernhard Hatterscheidts beliebte Kriminalistenromane eingeflossen sind. Bernhard Hatterscheidt entführt Sie in die Welt des echten Verbrechens, gewährt Einblicke in seine Arbeit und erzählt mit einem Augenzwinkern teils unglaubliche Anekdoten aus dem kriminalpolizeilichen Alltag. Überprüfen Sie Ihr kriminalistisches Wissen!

MORD(S)STORIES ZUM MENÜ „Eisbad in der Truhe“

Hauptkommissar Bernhard Hatterscheidt

Sa, 20. Januar 2024

Einlass: 19:00 Uhr

mit 3-Gänge-Menü

ALCATRAZ Hotel am Japan. Garten

67657 Kaiserslautern

