Gießen: Drogendealer festgenommen – U-Haft

Einen erneuten Erfolg können Gießener Rauschgiftfahnder vermelden. Am Rande der Innenstadt fiel den Ermittlern am Mittwoch (01.11.2023) ein Mann auf. Die zivilen Beamten beobachteten sein Verhalten und konnten einen mutmaßlichen Drogenhandel auf offener Straße feststellen.

Daraufhin kontrollierten sie den Mann. Er versuchte dabei noch knapp 50 Gramm Haschisch wegzuwerfen, was den aufmerksamen Fahndern nicht entging. Seiner Festnahme folgte die körperliche Durchsuchung, welche neben einer geringen Menge Marihuana und einem Crusher noch Bargeld und mehrere Mobiltelefone zutage förderte.

Einer Wohnungsdurchsuchung stimmte der Mann, ein 21-jähriger Deutscher, zu. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten weitere knapp 100 Gramm Haschisch sowie über 440 Gramm Amphetamin, teils professionell verschweißt. Die Fahnder beschlagnahmten das Rauschgift samt Utensilien, das Bargeld und die Handys.

Nach Rücksprache mit der diensthabenden Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Gießen ordnete diese die Vorführung vor einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen an. Der Richter erließ gegen den Festgenommenen einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des illegalen Betäubungsmittelhandels. Die Beamten brachten den Mann in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt.

Gießen: Mehrere Bagger unterschlagen – Festnahme

Zielfahndern der Polizei Mittelhessen gelang es, eine 60-jährige Frau zu lokalisieren und festzunehmen. Sie sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Auslöser der Fahndung war, dass die Frau deutscher Staatsangehörigkeit hessenweit fünf Minibagger anmietete, um sie dann im In- und Ausland verkaufen. Der entstandene Schaden liegt bei über 100.000 Euro. Da sie stets ihren Wohnsitz wechselte und sich scheinbar gezielt einer Strafverfolgung entzog, erließ das Amtsgericht Gießen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen schließlich einen Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Dieser konnte am 31.10.2023 schließlich in Gießen vollstreckt werden. Zwei der Bagger konnten Ermittler der Gießener Kriminalpolizei zwischenzeitlich lokalisieren und wieder an die Eigentümer aushändigen. Die Ermittlungen zum Verbleib der restlichen Bagger laufen. Die Frau muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

Einbrüche:

Grünberg: Zwischen Sonntag (05.11.2023), 15.20 Uhr und Montag, 07.05 Uhr erbeuteten Einbrecher Werkzeug, Katalysatoren und Metall aus einem Recyclingbetrieb. Dazu hebelten sie ein Rolltor der Firma in der Adam-Opel-Straße auf und drangen in die Lagerhalle und die Werkstatt ein. Der Wert ihrer Beute wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat zwischen Sonntag und Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Adam-Opel-Straße bemerkt?

Gießen: Kriminelle versuchten nach derzeitigen Erkenntnissen im Spenerweg über eine Garage in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hierzu hebelten sie am Schlüsselschalter der elektrischen Garage. Der Versuch misslang, sie ließen vom ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Der Einbruchsversuch fand zwischen Freitag (03.11.2023), 14 Uhr und Samstagmorgen, 10 Uhr statt.

Einbrecher machten sich an einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Hillebrandstraße zu schaffen. Offenbar gelangten sie nicht in das Innere und brachen ihren Versuch ab. Wann genau die Tat stattfand, ist bislang unklar. Die Hebelspuren an der Tür entdeckte eine Zeugin am Sonntagabend (05.11.2023).

Hinweise zu den Einbrüchen erbittet die Kriminalpolizei unter 0641 7006-6555.

K150/Grünberg: Schwerverletzte nach Unfall

Eine Seat-Fahrerin aus dem Landkreis Gießen fuhr am Montag (06.11.2023) die Kreisstraße 150 von Queckborn in Richtung Grünberg entlang. Gegen 16 Uhr kam ihr ein Renault entgegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam die Lenkerin des Seats in einer Kurve ins Schleudern und krachte seitlich in den entgegenkommenden Clio. Durch den Aufprall wurde die 35-Jährige aus dem Landkreis Gießen im Fahrzeug eingeklemmt. Der 53-jährige am Steuer des Renaults wurde von der Fahrbahn geschleudert. Er stammt ebenfalls aus dem Kreis Gießen. Die alarmierte Feuerwehr befreite die eingeklemmte 35-Jährige aus dem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten beide Unfallbeteiligten mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf mindestens 30.000 Euro geschätzt wird. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung blieb die Kreisstraße voll gesperrt.

Die Polizeistation Grünberg ermittelt den Hergang des Unfalls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06401 94130.

Unfallfluchten:

Gießen: In der Richard-Wagner-Straße beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Am schwarzen Transporter entstand ein Schaden im unteren, vierstelligen Eurobereich. Der Unfall passierte zwischen Freitagabend (03.11.2023), 22.30 Uhr und Samstagmorgen, 9 Uhr.

Linden: Einen geparkten Kia streifte ein Unbekannter in Großen-Linden. Der schwarze Sportage stand am Fahrbahnrand des Tannenwegs in Höhe der Hausnummer 69. Am Freitag (03.11.2023) fuhr laut Zeugen ein rotes Fahrzeug am Kia vorbei und verursachte dabei einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Der Unfall passierte am Freitagabend um 21.30 Uhr.

Am Freitag (03.11.2023) befuhr eine BMW-Fahrerin die Licher Straße stadtauswärts. Gegen 9 Uhr kam es nach Angaben der Fahrerin zur Kollision mit einem LKW-Fahrer im Rahmen eines Spurwechsels. Der Unfall passierte in Höhe der „Automeile“. Der LKW soll blau sein. Sein Fahrer habe kurz nach dem Schaden gesehen und sei in der Folge einfach weitergefahren. Erst später stellte die BMW-Lenkerin einen Schaden von etwa 2.000 Euro an ihrem schwarzen 3er fest.

Zeugen, die Angaben zu den Unfällen machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

Gießen: Auf einem Parkplatz in der Paul-Schneider-Straße parkte ein schwarzer VW in der Zeit zwischen Donnerstag (02.11.2023), 22.30 Uhr und Freitagmorgen, 08.40 Uhr. Vermutlich beim Ausparken verursachte ein Unbekannter einen Schaden von etwa 1.500 Euro und flüchtete im Anschluss, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Lollar: Etwa 1.600 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter am Freitag (03.11.2023) zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr. Eine Skoda-Fahrerin hatte ihren schwarzen Karoq in der Daubringer Straße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu den beiden Unfällen machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.