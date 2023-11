Wetzlar-Dutenhofen: Dieb klaut Kompletträder –

Ein Unbekannter betrat am Montag (06.11.2023) gegen 0:30 Uhr, über den rückwärtigen Bereich, das Gelände eines Autohauses in der Straße, Am Rübenmorgen. Anschließend brach er drei Lagercontainer auf und entwendete hieraus in den folgenden Stunden ca. 20 Kompletträder. Der Schaden wird mit ca. 3.500 Euro beziffert. Die Höhe des Diebesgutes liegt bei mehreren 10.000 Euro. Der Täter trug eine schwarze Wintermütze und hatte sich vermutlich mit einem dunklen Schlauchschal vermummt. Weiterhin war er mit einer dunklen Jacke, einer hellen Cargohose und Sportschuhen bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) entgegen. (D.H.)

Herborn/ Driedorf-Heisterberg: BMW beschädigt –

Ein 23-jähriger Liebenscheider meldete bei der Polizei in Herborn einen Unfall bei dem offenbar ein Unbekannter seinen BMW beschädigt hatte und anschließend geflüchtet war.

Zuvor parkte er am Freitag (03.11.2023), um 23:00 Uhr, seinen 3er BMW auf dem Gelände der Shell Tankstelle in der Straße, Im Breiten Boden. Gegen 04:00 Uhr kam er zu seinem BMW zurück und fuhr zum Heisterberger Weiher. Dort stellte er sein Fahrzeug auf dem Parkplatz ab.

Als er am Samstag (04.11.2023), um 14:00 Uhr, zu dem Parkplatz zurückkam, stieg er in seinen BMW ein und fuhr zur nächsten Tankstelle. Erst dort bemerkte er den Schaden an der Beifahrerseite seines Fahrzeugs, der laut Polizei bei ca. 5.000 Euro liegt. Aus diesem Grund kann der Liebenscheider die Unfallstelle nicht genau benennen und es kommen die Parkplätze an der Shell Tankstelle und am Heisterberger Weiher in Betracht.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Herborn (02772/4705-0) entgegen. (D.H.)

Herborn: Handfester Streit –

Im Stadtgebiet von Herborn, in der Straße, Am Hintersand, gerieten am Montag (06.11.2023), um 12:53 Uhr, eine 25-jährige Herbornerin und ein 43-jähriger Mann in Streit. Im weiteren Verlauf stieß der Mann der Herbornerin offenbar gegen den Brustkorb und versuchte sie nach ihren Angaben mit einer Glasflasche zu schlagen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der ihr zur Hilfe geeilte Ehemann dem Angreifer ins Gesicht schlug und damit die Auseinandersetzung beendete. Beide Männer erwarten jetzt Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten. Zeugen der Auseinandersetzungen werden gebeten sich mit der Polizei in Herborn (02772/4705-0) in Verbindung zu setzen. (D.H.)

Gießen/Lahnau: Zeuge meldet betrunkenen Fahrer –

Ein 19-jähriger Wetzlarer bemerkte am Freitag (28.10.2023), um 23:12 Uhr, auf der B429 einen unbekannten Fahrer eines weißen Jaguar F-Type Coupe mit Gießener (GI) Zulassung, der offenbar mit starken Schlangenlinie und teilweise ohne Licht fuhr. Nach Einschätzung des Wetzlarers hatte er zuvor auf dieser Strecke in einem Baustellenbereich eine Schutzplanke touchiert. Der Zeuge fuhr dem Jaguar weiter nach. Daher konnte eine Streife der Wetzlarer Polizei den Jaguar Fahrer bereits kurze Zeit später kontrollieren und eine gefährliche Weiterfahrt verhindern. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 35-jährige Gießener, stark alkoholisiert war. Der Gießener musste die Polizisten mit zur Dienststelle begleiten. Dort wurde bei ihm von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt und er durfte anschließend die Station wieder verlassen. Auf den Gießener kommt unter anderem wegen seiner Trunkenheitsfahrt ein Strafverfahren zu. (D.H.)