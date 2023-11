Körperlicher Angriff auf 30-Jährigen

Tatzeit: Sonntag, 05.11.2023, 02:00 Uhr

Mehrere unbekannte Männer haben einen 30-jährigen Mann aus Spangenberg körperlich angegriffen.

Der Vorfall ereignete sich in der Rathausstraße in Spangenberg vor einer dortigen Gastwirtschaft. Der 30-Jährige hatte sich kurz zuvor mit mehreren Personen gemeinsam in der Gastwirtschaft aufgehalten. Nachdem alle zusammen die Lokalität verlassen hatten soll es zum Streit gekommen sein. Hier wurde der 30-jährige Spangenberger nach eigenen Angaben durch vier unbekannte Täter geschlagen. Der 30-Jährige gab weiterhin an, dass er im Rahmen des körperlichen Angriffs zu Boden fiel und dann durch die unbekannten Täter getreten wurde.

Dem 30-Jährigen gelang es kurz darauf vom Tatort zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Durch den Angriff wurde er leicht verletzt.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 1,80 m, 35 Jahre, Vollbart, blaue Jeans, schwarzes T-Shirt, schwarzes Basecap.

Täter 2: männlich, circa 1,60 m, 42-43 Jahre, kräftige Statur.

Täter 3: männlich, circa 1,70 m, 45 Jahre, schwarze Haare.

Täter 4: männlich, circa 1,60 m.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.