Fußgänger wird beim Überschreiten der Unteren Königsstraße von anfahrendem Lkw erfasst: 74-Jähriger schwer verletzt

Kassel-Mitte: Ein Fußgänger ist am heutigen Dienstagnachmittag beim Überqueren der Unteren Königsstraße von einem anfahrenden Lkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 74-Jährigen aus Kassel anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Lebensgefahr soll nach ersten Erkenntnissen für ihn offenbar nicht bestehen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der Unfall gegen 13:45 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 74-Jährige aus Kassel zwischen der Stern-Kreuzung und der Jägerstraße auf die Fahrbahn der Unteren Königsstraße getreten und zwischen wartenden Fahrzeugen durchgegangen. Genau in diesem Moment setzte sich der Verkehr jedoch in Bewegung, wobei der Fußgänger von einem anfahrenden Lkw erfasst wurde. Der 38 Jahre alte Fahrer des Lkw aus Weißrussland hatte den Fußgänger von seinem Führerhaus offenbar nicht gesehen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Aufgrund des Unfalls musste die Untere Königsstraße in Richtung Stern-Kreuzung bis etwa 14:30 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu Behinderungen im Straßenverkehr und im Schienenverkehr kam.

Elfjähriger Fahrradfahrer bei Unfall auf Schulweg schwer verletzt

Kassel-Bettenhausen: Zu einem Unfall zwischen einem elfjährigen Fahrradfahrer auf dem Schulweg und einen Pkw ist es am heutigen Dienstagmorgen gegen 7:55 Uhr in Kassel-Bettenhausen gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war der Junge mit seinem Fahrrad auf der Straße „Erlenfeldanger“ in Richtung Wahlebachweg unterwegs und wollte die Ochshäuser Straße überqueren. Nach Angaben von Zeugen war der Radfahrer zwischen zwei stehenden Fahrzeugen auf die Straße gefahren, die sich auf der Ochshäuser Straße in Richtung Innenstadt stauten. Anschließend soll er über die stadtauswärts führende Fahrspur gefahren sein, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 40-jährige Autofahrerin aus Kassel, die dort mit ihrem Hyundai unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem plötzlich zwischen den Fahrzeugen überquerenden Fahrradfahrer nicht mehr verhindern und erfasste den Elfjährigen. Das Kind aus Kassel erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde anschließend von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach bisherigen Erkenntnissen für den Jungen nicht bestehen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, weshalb ein Rettungswagen die 40-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus brachte. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand jeweils geringer Sachschaden.

Smartphones gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Kassel / Wetzlar (ots) – Opfer von Dieben wurden gestern (7.11.) gleich zwei

Bahnreisende während einer Zugfahrt. Der erste Fall ereignete sich morgens gegen

7:30 Uhr in der Regionalbahn 24851 auf der Fahrt von Wetzlar in Richtung Gießen.

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete dem 33-jährigen Opfer ihr iPhone 12 Pro

samt Klapphülle mit diversen Geldkarten. Der Schaden beträgt hierbei rund 1000

Euro.

Der zweite Fall ereignete sich gestern Abend, gegen 19:30 Uhr, in der

Regionalbahn 4162 auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung

Kassel-Wilhelmshöhe. Während der Zugfahrt wurde dem 26-jährigen Opfer das iPhone

14 Pro Max aus der Jackentasche entwendet. Der Neupreis des entwendeten iPhones

liegt bei rund 1500 Euro.

In beiden Fällen liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Zeugen gesucht! Wer Hinweise zu den Tätern oder weitere Angaben zu den Fällen

machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der

Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Wohnungseinbruch in Rothwesten: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Fuldatal (Landkreis Kassel): Unbekannte sind am gestrigen Montag in ein Einfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Fuldatal-Rothwesten eingebrochen und haben Wertsachen erbeutet. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in Abwesenheit der Bewohner zwischen 16 Uhr und 21 Uhr ereignet. Die Täter waren über eine Balkontür eingebrochen, deren Scheibe sie gewaltsam einschlugen. Im Anschluss durchsuchten sie das gesamte Haus nach Wertgegenständen und erbeuteten Bargeld, Parfüm sowie zwei Ipads. In welche Richtung sie anschließend flüchteten, ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die am gestrigen Montag in Fuldatal-Rothwesten verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Streit zwischen E-Scooter-Fahrer und 50-Jährigem endet mit Körperverletzung: Zeugen gesucht

Kassel-Nord: Im Fall einer Körperverletzung durch einen unbekannten Täter, die sich am gestrigen Montagabend gegen 22:20 Uhr in der Keplerstraße in Kassel ereignet hat, suchen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Opfer, ein 50 Jahre alter Mann aus Kassel, mit seiner Tochter und einem Hund zu Fuß unterwegs, als der Unbekannte auf dem Bürgersteig sehr nah auf einem E-Scooter an ihnen vorbei- und dabei über die Pfote des Hundes gefahren sei. Daraufhin gerieten die beiden Männer in Streit, in dessen Verlauf der E-Scooter-Fahrer den 50-Jährigen beleidigt, bedroht und geschlagen haben soll, wodurch dieser zu Boden stürzte. Als er das dort liegende Opfer trat, soll ein weiterer Mann hinzugekommen sein, der den Angreifer offenbar kannte und wegzog. Beide seien in Richtung Holländische Straße weggelaufen, so der 50-Jährige. Er wurde durch den Angriff verletzt und im Anschluss durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem Täter, der als 20 bis 30 Jahre alter, 1,80 bis 1,90 Meter großer und korpulenter Mann mit Vollbart, langen dunklen gewellten Haaren und einer grauen Jacke beschrieben wurde, verliefen bislang ohne Erfolg. Er soll mit einem Miet-E-Scooter unterwegs gewesen sein.

Wer den Beamten der EG 1 Hinweise zu der Körperverletzung geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Zeit für Veränderung? Komm in unser Polizeiteam! – Polizei lädt Interessierte am 22.11.2023 zu Veranstaltung ins Polizeipräsidium ein

Kassel: Am Mittwoch, dem 22. November 2023, laden die Einstellungsberaterinnen und -berater des Polizeipräsidiums Nordhessen von 18 bis 22 Uhr zu einer Veranstaltung für Polizeiinteressierte im Alter von 18-35 Jahren ein. Unter dem Motto: „Zeit für Veränderung? Komm in unser Polizeiteam!“ wollen sie bei lebensälteren Interessierten mögliche Zweifel hinsichtlich eines Berufswechsels und der Bewerbung bei der Landespolizei Hessen ausräumen.

Bei der Veranstaltung, die im Polizeipräsidium in Kassel stattfindet, wird ein direkter Einblick in den Beruf einer Polizistin / eines Polizisten ermöglicht: Verschiedene Organisationseinheiten der Polizei, beispielsweise der Erkennungsdienst, das Diensthundewesen oder das Einsatz- und Schießtraining, werden sich und ihre Arbeit präsentieren. Zudem werden sich zwei lebensältere Kollegen vorstellen, die sich erst nach Abschluss einer anderen Ausbildung dazu entschlossen haben, ihren Traum bei der Landespolizei Hessen zu verwirklichen. Interessant ist dabei, dass sie sich ihre ursprüngliche Ausbildung für die jetzige Tätigkeit bei der Polizei zunutze machen konnten.

Alle, die die Voraussetzungen erfüllen, sich bei der Polizei Hessen zu bewerben und Interesse haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, können sich jetzt unter der folgenden E-Mail-Adresse bei der Einstellungsberatung anmelden:

Email: einstellungsberatung.ppnh@polizei.hessen.de

Anmeldeschluss ist Freitag, 17.11.2023!