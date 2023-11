Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Schläge in Shisha-Bar,

Friedrichsdorf, Bahnstraße, Montag, 06.11.2023, 21:33 Uhr

(jn)Am Montagabend ereignete sich in einer Friedrichsdorfer Shisha-Bar eine Körperverletzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Die Ermittlungen zu einem 51-jährigen Tatverdächtigen, der nach dem Vorfall geflüchtet war, dauern an. Um 21:33 Uhr soll der 51-Jährige mit einem 46-Jährigen in Streit geraten sein, während sich beide Männer in der Bar in der Bahnstraße aufhielten. In dem Zusammenhang sei es zu mehreren Schlägen gegen das Gesicht des Geschädigten gekommen, wobei sich der Angriff auch noch fortsetzte, als der 46-Jährige bereits am Boden lag. Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige in Begleitung eines weiteren Mannes. Indes verzichtete der verletzte 46-Jährige auf eine ärztliche Behandlung und zeigte sich auch gegenüber der Polizei wenig kooperativ.

Hochwertiges Werkzeug im Visier von Dieben, Oberursel-Stierstadt, Kieweg, Samstag, 04.11.2023, 18:30 Uhr bis Montag, 06.11.2023, 06:15 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende sind Diebe in eine Baustelle in Oberursel-Stierstadt eingebrochen und haben hochpreisiges Werkzeug mitgehen lassen. Den Spuren am Tatort zufolge, betraten die Täter zwischen Samstagabend und Montagmorgen das Baustellengelände im Kiesweg und öffneten gewaltsam einen Bauzaun, um sich den Weg zu mehreren Baustellencontainern zu bahnen. Mit einem unbekannten Werkzeug öffneten sie in der Folge die Vorhängeschlösser von gleich fünf Containern und entwendeten Werkzeug und Bargeld. Auch vor dem Rohbau machten sie nicht Halt und brachen in diesem mehrere Bautüren und Lagerkisten auf. Hier wurde Werkzeug gestohlen. Im Anschluss an die Tat suchten die Langfinger das Weite. Aufgrund des Umfangs des Diebesguts müssen die Täter für den Transport ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06172) entgegen.

Denkmal in Königstein beschmiert,

Königstein im Taunus, Klärchenweg, Festgestellt: Montag, 06.11.2023, 08:30 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte das „Majer-Leonhard-Denkmal“ in Königstein mit Farbe beschmiert. Der oder die Farbschmierer suchten zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt die Statue im Klärchenweg auf und verschmutzten diese mit teilweise verfassungswidrigen Zeichen und Schriftzügen. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter unbemerkt.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.