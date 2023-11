Mann fährt gegen umgestürzten Baum – 2.000 Euro Sachschaden

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufgrund eines zuvor wütenden Unwetters stürzte am Sonntag ein Baum auf die L612 in Fahrtrichtung Dielheim. Gegen 16:50 Uhr fuhr ein 37-jähriger VW-Fahrer von Horrenberg kommend in Richtung Dielheim.

Der 37-Jährige bemerkte den Baum zu spät und fuhr dagegen.

Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

Durch die Feuerwehr wurde der Baum anschließend beseitigt.

Einbruch in leerstehendes Seniorenheim

Eberbach (ots) – Bislang unbekannter Täter versuchten im Zeitraum zwischen Freitag und Montag zunächst erfolglos die Türe des Haupteingangs eines verlassenen Seniorenheims in der Rockenauer Straße aufzuhebeln, um so in das Innere des Gebäudes zu gelangen.

Im weiteren Tatverlauf gelangten die unbekannten Täter durch eine vorhandene Öffnung in das Gebäude. Im Inneren des Seniorenheims wurden diverse Schließfächer, Schränke und Schubladen auf der Suche nach wertvollen Gegenständen geöffnet und durchsucht.

Im Außenbereich des Gebäudes wurden zudem noch zwei Fenster im Obergeschoss mittels Steinwurf beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Der Diebstahlsschaden ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach zu melden, unter: 06271-92100.

59-Jähriger fällt falscher Bankmitarbeiterin zum Opfer

Eppelheim (ots) – Ein 59-Jähriger erhielt am 30.10.2023 einen Anruf von einer vermeintlichen Mitarbeiterin einer Bank. Er wurde zu der Richtigkeit verschiedener Überweisungen von seinem Konto befragt und ob er diese tatsächlich getätigt habe. Nachdem er dies verneinte, teilte ihm die Frau mit, dass eine Stornierung dieser Überweisungen sofort möglich sei.

Kurze Zeit später erhielt er mehrere TAN-Nummern per SMS, welche er der Bankmitarbeiterin mündlich am Telefon diktierte. Daraufhin bestätigte diese die Stornierung der

Überweisungen und teilte dem 59-Jährigen mit, dass er umgehend neue Bankunterlagen per Post erhalten werde. Nachdem einige Tage später immer noch keine Unterlagen bei ihm ankamen, schaute er auf seinen Kontostand und stellte fest, dass zum Zeitpunkt des Telefonats mit der angeblichen Bankmitarbeiterin mehrere Abbuchungen getätigt wurden.

Der derzeitige finanzielle Schaden beläuft sich auf einen Wert im oberen vierstelligen Bereich.

Brand in einem Strohlager – Einsatzmaßnahmen dauern an – PM Nr. 2

Gaiberg (ots) – Nach einem Brandausbruch in einem Strohlager im Dobel dauern die Einsatzmaßnahmen noch an. Diese dürften sich nach Einschätzung der Feuerwehr bis in frühen Morgenstunden ziehen, so dass es im Bereich der L600 und K4161 zu

Verkehrsbeeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr kommen kann.

Über die Brandursache liegen bislang noch Erkenntnisse vor und ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich in einem hohen fünfstelligen Bereich bewegen.