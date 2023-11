Einbruch in Wohnhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Rüppurr (ots) – Bislang Unbekannte sind am frühen Montagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Gegen 17:50 Uhr verschafften sich die Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das in der Frontstraße gelegene Wohnhaus. Vermutlich wurden die Täter durch das Auslösen der Alarmanlage aufgeschreckt und flüchteten ohne Beute.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Zwei leicht Verletzte und Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der A5

Weingarten (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesautobahn 5 in Höhe Weingarten wurden am Montag 2 Personen leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge befuhr ein BMW-Fahrer gegen 22:50 Uhr die A5 auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Süden.

Zwischen den Anschlussstellen Bruchsal und Karlsruhe-Nord setzte der 18-jährige Fahrer zum überholen einer vorausfahrenden Ford-Fahrerin an. Dabei berührte der BMW-Fahrer offenbar mit der Front seines Fahrzeugs, das Heck des vorausfahrenden Fords.

In der Folge kollidierte der BMW mit der Leitplanke und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Ford der 34-Jährigen und stieß mit einem nachfolgenden Volkswagen sowie einem Kleintransporter zusammen.

Der 24-jährige VW-Fahrer und der 27-jährige Fahrer des Kleintransporters wurden leicht verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Der vermeintliche Unfallverursacher, sein Beifahrer sowie die Ford-Fahrerin blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der mutmaßliche Unfallverursacher offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizeibeamten nahmen den 18-Jährigen daraufhin mit zur Dienststelle und ordneten eine Blutentnahme an.

Mehrere Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren mehrere Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn nach einer kurzzeitigen Vollsperrung noch bis ca 03:15 Uhr gesperrt.

Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Malsch/Ettlingen (ots) – Gleich 2x gelang es Einbrechern sich im Laufe des Montags Zutritt zu Einfamilienhäusern in Malsch und Ettlingen zu verschaffen. In der Straße Am Kolbenacker in Malsch brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 15:15-18:50 Uhr die Balkontür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen.

Hierbei nahmen die Täter offenbar Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Eine Zeugin wurde gegen 18:55 Uhr auf ein mit 2 Männern besetztes dunkles Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen aufmerksam und meldete dies der Polizei.

Gegen 18:30 Uhr hebelten Unbekannte in Ettlingen-Oberweier das Küchenfenster

eines Einfamilienhauses in der Etogesstraße auf und verschafften sich so Zutritt

in das Innere. Nachdem die Unbekannten verschiedene Schränke durchwühlt hatten,

verließen sie das Haus wohl ohne etwas zu stehlen. Am Küchenfenster entstand

jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Einer Anwohnerin fielen in der Nähe des Wohnhauses 2 Männer auf, die in einen dunklen Pkw mit Wiesbadener Zulassung einstiegen und Richtung Neuwiesenstraße davonfuhren.

Täterbeschreibung:

Bei den Personen handelte es sich um 2 Männer im Alter von ca. 45 Jahren. Beide hatten kurze Haare und waren dunkel gekleidet.

Einer der Verdächtigen war ca. 180 cm groß und schlank.

Der Zweite war ca. 165 cm groß und trug eine schwarze Steppjacke.

In beiden Fällen umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten

nicht zum Ergreifen der Täter. Ob die beiden verdächtigen Fahrzeuge und deren Insassen mit den Taten in Verbindung stehen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter

0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.