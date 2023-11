Zahlreiche Fahrräder beschlagnahmt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag meldete eine 58-Jährige den Diebstahl ihres E-Bikes. Da sie das Rad mit einem Tracker gesichert hatte, konnte dieses durch Polizeikräfte im Stadtteil Süd geortet werden. Vor Ort stand das E-Bike im Hinterhof eines Hauses. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme wurden die Polizeikräfte dank eines Zeugenhinweises auf einen Bewohner des Hauses, einen 42-Jährigen, aufmerksam.

Dieser, sowie ein weiterer 42-jähriger Mann, seien in der Vergangenheit bereits mehrfach beobachtet worden, wie sie Räder in den Hinterhof geschoben hätten. Die beiden Männer konnten im Haus angetroffen werden. In der Wohnung befanden sich zahlreiche Fahrräder, E-Bikes, Fahrradteile und Werkzeuge. Für keinen der Gegenstände konnte die 42-Jährigen einen Eigentumsnachweis erbringen, weshalb diese beschlagnahmt wurden.

Sichergestellt wurde außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel. Auch in der Wohnung des anderen 42-Jährigen wurde kurz darauf bei einer Durchsuchung zahlreiche Räder sowie Zubehör beschlagnahmt.

Unfallflucht in der Mundenheimer Straße

Ludwigshafen (ots) – Eine Zeugin beobachtete am 05.11.2023 gegen 21:30 Uhr, wie ein Auto stark beschleunigte und von der Hohlbeinstraße in die Mundenheimer Straße abbog. Kurz darauf hörte sie aus der Mundenheimer Straße einen lauten Knall. Als sie nachsehen wollte, sei das Auto nicht mehr zu sehen gewesen. Am Straßenrand (kurz vor der Einbiegung in die Rubensstraße) stand jedoch ein sehr stark beschädigter parkender MINI einer 51-Jährigen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die unbekannte Person mit ihrem Auto in die linke Fahrzeugseite des parkenden MINI und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Das Auto der 51-Jährigen wurde hierdurch stark beschädigt (geschätzter Sachschaden etwa 4.500 Euro). Auch am Auto der unbekannten Person dürfte Sachschaden entstanden sein.

Haben auch Sie den Unfall beobachtet und können Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen.

Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall sofort die Polizei.

LKW gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Ein LKW, der in der Maudacher Straße geparkt war, wurde gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen dem 03.11.2023, 22 Uhr und dem 04.11.2023, 8 Uhr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 100.000 Euro. Hinweise darauf, wer das Fahrzeug gestohlen haben könnte, liegen bislang nicht vor. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet daher um Zeugenhinweise.

Hinweise werden auch im Fall eines Diebstahls in der Leininger Straße erbeten. Dort hatten Unbekannte am 03.11.2023, zwischen 3 Uhr und 11 Uhr, einen Lufteinlass eines Ford Mustang gestohlen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .