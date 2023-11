Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl – gefährliche Körperverletzung – Festnahme

Frankfurt – (yi) Am Sonntagmorgen (05.11.2023) wurde einem 46-jährigen

Mann in der Taunusstraße die Geldbörse gestohlen. Anschließend kam es zu einer

gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein 33-Jähriger gegen 08:35 Uhr die

Geldbörse eines 46-Jährigen. In der Folge kam es zunächst zu einer verbalen

Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien. Anschließend trennten sie sich,

bis der Dieb mit einem Begleiter wenige Minuten später auf den Geschädigten

zugingen und beide mehrere Glasflaschen nach ihm warfen.

Dabei zog der Begleiter des Langfingers unvermittelt ein Messer und verletzte

den Bestohlenen am Oberarm. Der Geschädigte flüchtete in einen nahegelegenen

Kiosk und wartete dort auf die bereits alarmierten Polizeibeamten, die die

Tatverdächtigen noch vor Ort festnahmen und in die Haftzellen des Präsidiums

brachten.

Die mutmaßliche Tatwaffe stellte die Polizei sicher.

Der 33-Jährige und der 17-jährige Tatverdächtige müssen sich nun wegen des

Verdachts des Taschendiebstahls und der gefährlichen Körperverletzung

verantworten.

Frankfurt / Offenbach / Griesheim / Büttelborn: Ermittlungserfolg nach Einbruch bei Juwelier – Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest – – Bezug zur Meldung Nr. 2038 v. 05.11.23

Frankfurt – (dr) Wie in den Medien bekannt, kam es im Zeitraum von Freitag

(3. November 2023) auf Samstag (4. November 2023) in der Kaiserstraße zu einem

Einbruchsdiebstahl zum Nachteil eines Juweliergeschäftes, bei dem unbekannte

Täter Schmuck im Wert von ca. 500.000 Euro erbeuten konnten.

Durch intensiv geführte kriminalpolizeiliche Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen

gelang es nun Frankfurter Zivilfahndern mit Unterstützung aus Darmstadt am

gestrigen Sonntag, den 5. November 2023, im südhessischen Griesheim sowie in

Büttelborn vier Tatverdächtige festzunehmen. Ebenso stellte die Polizei mehrere

Kilogramm an Schmuck sicher, die möglicherweise aus dem Einbruch stammen.

Bereits am Samstagabend wurden Fahnder auf ein Fahrzeug mit mehreren

verdächtigen Personen aufmerksam, welches sie zu einer Garage nach Offenbach und

einem Apartmentkomplex nach Griesheim führte.

Im Rahmen der umfassenden Ermittlungen (u.a. der Videoauswertung aus dem

Einbruchsdiebstahl) erhärteten sich tags darauf die Verdachtsmomente gegen die

Verdächtigen als mögliche Täter des Einbruchs, sodass die Beamten beide Orte

weiter im Blick behielten.

In der Folge hefteten sie sich an vier Verdächtige, die das Apartment verließen

und sich mit zwei Autos entfernten. Wenig später stoppten sie die Fahrzeuge in

Griesheim und Büttelborn und nahmen die Insassen, vier Männer im Alter von 35,

39, 50 und 51 Jahren, fest.

Bei der darauffolgenden Durchsuchung der Fahrzeuge konnten umfangreiche

Beweismittel beschlagnahmt werden, unter anderem die mutmaßliche Tatkleidung

sowie eine große Anzahl an Schmuckstücken. Die Durchsuchung der Garage in

Offenbach verlief ergebnislos, jedoch fanden die Beamten in einem Apartment in

Griesheim mutmaßliches Einbruchswerkzeug und beschlagnahmten dieses ebenfalls.

Für die vier Tatverdächtigen ging es nach ihrer Festnahme in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Sie sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die

Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei, insbesondere zu dem

sichergestellten Schmuck dauern an.

Frankfurt – Westend: Graffiti an Fassade

Frankfurt – (py) In der Nacht von Sonntag (05.11.2023) auf Montag

(06.11.2023) beschädigten Unbekannte die Fassade eines Bankgebäudes in der

Mainzer Landstraße mit einem Graffiti.

Gegen 00:35 Uhr sprühte ein Mann mit weißer Sprühfarbe den Schriftzug „Was

bringen die Miliarden“ auf das Gebäude eines Bankinstituts in der Mainzer

Landstraße. Während der „Sprayer“ seine Tat vollendete, beobachtete eine weitere

Person die Umgebung.

Nach dem Besprühen der Fassade entfernten sich die beiden Tatverdächtigen in

Richtung „Niedenau“.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Täterbeschreibung

Täter 1:

Männlich, etwa 185cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer schwarzen

Wollmütze, blauer Gesichtsmaske, grauem knielangem Mantel, blauen Jeans und

schwarzen Sneakers mit weißer Sohle. Er führte eine weiße Plastiktüte mit sich.

Täter 2:

Weiblich, etwa 170cm – 175cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer rosa

Wollmütze, grauem knielangem Mantel, blauen Jeans und schwarzen Sneakers.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen machen können, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-11300

oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Altstadt: Einbrecher festgenommen

Frankfurt – (py) Gestern Morgen (05. November 2023) kam es zu einem

Einbruch im „Weckmarkt“. Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen auf

frischer Tat festnehmen.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete ein Zeuge gegen 05.10 Uhr verdächtige

Geräusche aus dem dortigen Café. Die alarmierte Streife stellte an der Rückseite

des Objektes eine eingeschlagene Fensterscheibe fest.

Im Café selbst nahmen die Beamten zwei Personen war, die sich als Einbrecher

entpuppten. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 15 und 17 Jahren konnten

unverzüglich festgenommen und in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums gebracht

werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen

Betrag.

Die beiden Jugendlichen müssen sich nun wegen des Verdachts des

Einbruchdiebstahls und der Sachbeschädigung verantworten.

Frankfurt – Innenstadt: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt – (th) Am Sonntag, den 05. November 2023 kam es gegen 03.15 Uhr

zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Innenstadt. Ein Mann wurde schwer

verletzt, die Täter festgenommen.

Gegen 03.15 Uhr kam es in der B-Ebene der Konstablerwache zunächst zu verbalen

Streitigkeiten zwischen den Beschuldigten, einer 18-jährigen Frau und einem

21-jährigen Mann, sowie den Geschädigten, zwei 28 und 27 Jahre alten Männern.

Die Streitigkeiten verlagerten sich sodann nach oben in den Bereich der

Konstablerwache und mündeten dort in eine körperliche Auseinandersetzung

zwischen den Beteiligten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung stach die

18-jährige Beschuldigte auf die beiden Opfer ein. Der 28-Jährige wurde dadurch

schwer, der 27-Jährige leicht verletzt. Die Beschuldigten flüchteten zunächst,

konnten aber im unmittelbaren Umfeld festgenommen werden. Sie sollen heute dem

Richter vorgeführt werden. Beide Geschädigte wurden mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus verbracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Einbruchsdiebstahl

Frankfurt – (th) Im Zeitraum von Freitag, 03. November 2023, 18.30 Uhr,

bis Samstag, 04. November 2023, 21.30 Uhr, kam es in der Kaiserstraße zu einem

Einbruchsdiebstahl zum Nachteil eines Juweliergeschäftes.

Die unbekannten Täter verschafften sich auf nicht bekanntem Weg Zutritt zu dem

Gebäudekomplex und gelangten von dort aus in den Verkaufsraum des

Juweliergeschäftes. Hier entwendeten sie Schmuck im Wert von ca. 500.000 Euro

aus der Auslage und den Schubladen; im Anschuss flüchteten sie in unbekannte

Richtung. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Die

Kriminalpolizei ermittelt.

Frankfurt – Rosa-Luxemburg-Straße: Verkehrsunfall

Frankfurt – (th) Am Freitag, den 03. November 2023, kam es auf der

Rosa-Luxemburg-Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines

Müllwagens. Die Insassen wurden leicht verletzt. Es entstand ein hoher

Sachschaden.

Gegen 15.10 Uhr befuhr der Müllwagen die Rosa-Luxemburg-Straße aus Fahrtrichtung

Innenstadt kommend in Richtung Nord-West-Stadt, als der Fahrer die Kontrolle

über das Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet, die Mittelplanke durchbrach und

gegen eine Straßenlaterne stieß. Hiernach schleuderte das Fahrzeug wieder

Richtung Fahrbahnmitte, kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die drei

Insassen des Fahrzeugs wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf

ca. 300.000 Euro geschätzt. Durch das umgestürzte Fahrzeug wurde die

Rosa-Luxemburg-Straße in Fahrtrichtung Norden blockiert. Zwecks Bergung musste

die Straße zeitweise in beiden Richtungen für ca. 30 Minuten voll gesperrt

werden.

Frankfurt – Innenstadt: Versammlungslage im Stadtgebiet – polizeiliche Bilanz

Frankfurt – Am heutigen Nachmittag fand in der Frankfurter Innenstadt auf

dem Rathenauplatz eine pro-palästinensische Kundgebung mit anschließendem

Demonstrationszug, welcher im Kaisersack endete, unter dem Motto „Waffenruhe in

Gaza“ mit in der Spitze ca. 850 Teilnehmern statt.

Die Polizei war frühzeitig im gesamten Innenstadtbereich präsent, um die

angemeldete Versammlung zu schützen und ihren störungsfreien Verlauf zu

gewährleisten. Allen Bürgerinnen und Bürgern wurden die Teilnahme und die damit

verbundene Wahrnehmung der Grundrechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit

ermöglicht.

Die Versammlungsbehörde erließ eine Beschränkungsverfügung für diese Kundgebung.

Einzelne Teilnehmende missachteten diese zunächst, so dass kommunikativ auf die

Versammlungsleiterin eingewirkt werden musste. Als Konsequenz der fortgesetzten

Missachtung der Beschränkungen wurde die Untersagung des geplanten Aufzuges

angedroht.

Die Polizei dokumentierte Verstöße gegen die Beschränkungsverfügung und

Straftaten durch einzelne Teilnehmende. Diese hielten bildliche Darstellungen

hoch, u.a. ein mit „SS-Runen“ bestücktes Schild, dass durch das schnelle und

konsequente Einschreiten der Polizei unter ständiger kommunikativer Begleitung

in Form von Lautsprecherdurchsagen sichergestellt werden konnte. Die Träger des

Schildes wurden festgenommen.

Darüber hinaus hielt eine Frau ein Wendeplakat in die Höhe, auf dem die Flagge

des Staates Israel in einer Mülltonne abgebildet war, versehen mit der

Aufschrift „Keep the World clean“. Das Schild wurde sichergestellt und die Frau

muss sich wegen des Verdachts der Volksverhetzung verantworten.

In der Folge wurden keine weiteren Verstöße dieser Art wahrgenommen.

Die Versammlungsleiterin beendete die Versammlung um 19:15 Uhr.

Insgesamt wurden neun Personen vorläufig festgenommen, fünf Demonstrationsmittel

sichergestellt, zwei Auflagenverstöße zur Anzeige gebracht und sieben

Ermittlungsverfahren gegen einzelne Versammlungsteilnehmende wegen des Verdachts

der Volksverhetzung, des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen und des

Verdachts der Gewaltdarstellung eingeleitet.