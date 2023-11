Dillenburg: Betrunkener flüchtet von Unfallstellen

In einem Dillenburger Ortsteil verursachte am Samstag (04.11.2023) in dem Zeitraum von 17:34 Uhr bis 17:45 Uhr ein Unbekannter zwei Unfälle und flüchtete. Zeugen hatten die Unfälle beobachtet und die Polizei in Dillenburg alarmiert. Daraufhin fuhr eine Streife zu der Halteranschrift. Dort befand sich der Audi des Verursachers. Die Beamten klingelten und der 38-jährige Dillenburger öffnete. Dieser war stark alkoholisiert. Die Polizisten erklärten ihm, dass er vorläufig festgenommen sei und mit zur Polizeistation nach Dillenburg kommen muss. Bei der Festnahme versuchte er zu flüchten. Die Beamten verhinderten dies und mussten ihm Handschellen anlegen. Auch bei der weiteren Blutentnahme durch einen Arzt sperrte er sich und musste durch Beamten festgehalten werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Dillenburger die Polizeistation wieder verlassen.

Den 38-jährgen Dillenburger erwarten jetzt u.a. Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (D.H.)

Haiger-Sechshelden: Hakenkreuze an Kirche gesprüht

Ein Unbekannter besprühte zwischen Samstag (04.11.2023), 13:30 Uhr, und Sonntag (05.11.2023), 07:30 Uhr die Außenfassade der evangelischen Kirche. Mit grüner und weißer Farbe schmierte er mehrere Hakenkreuze und den Schriftzug „AfD“ an die Wand. Hinweise nimmt die Polizei in Dillenburg (02771/907-0) entgegen. (D.H.)

Wetzlar: Exhibtionist auf dem Haarplatz

Die Polizei bittet bei der Fahndung nach einem Exhibitionisten um Mithilfe. Eine 22-jährige Aßlarerin saß am Donnerstag (02.11.2023) zwischen 17:50 Uhr und 18:10 Uhr in ihrem Auto und wartete auf eine Arbeitskollegin. In dieser Zeit näherte sich ein Unbekannter dem Fahrzeug der Aßlarerin. Zunächst stellte er sich mit dem Rücken zu ihrer Fahrertür. Nach kurzer Zeit drehte er sich herum, holte sein Glied aus der Hose und begann zu onanieren. Das Opfer stieg daraufhin aus und wollte den Unbekannten zur Rede stellen, worauf dieser in Richtung Langgasse flüchtete.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) um Hinweise. (D.H.)

Ewersbach: Fiat zerkratzt

Wie die Polizei jetzt erfuhr, zerkratzte am Mittwoch (01.11.2023) in dem Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Jahnstraße den geparkten Fiat Panda einer 55-jährigen Eschenburgerin. Der Schaden wird von der Polizei mit ca. 500 Euro beziffert.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dillenburg (02771/907-0) entgegen. (D.H.)

Ehringshausen: An Opel vergriffen

Ein Unbekannter zerkratzte am Freitag (03.11.2023) zwischen 09:30 Uhr und 10.45 Uhr in der Kölschhäuser Straße den geparkten Opel Meriva einer 36-jährigen Sinnerin. An der Beifahrerseite des Opels entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Herborn (0277274705-0) zu melden. (D.H.)