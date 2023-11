Marburg- Hakenkreuz geschmiert

Im Fahrstuhl „Am Ortenbergsteg“ schmierte ein Unbekannter mit roter Farbe ein Hakenkreuz. Zeugen meldeten die Schmierereien am Samstag (04.11.2023) gegen 10:35 Uhr. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Personen, die Hinweise geben können, wer das Hakenkreuz an drie Innenseite der Aufzugstür sprühte, werden gebeten, sich mit der Krimininalpolizei Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg- Tankstelle überfallen

Ein unbekannter Täter überfiel am Samstagabend (04.11.2023) in der Straße „Bei St. Jost“ die dortige Tankstelle. Mit Bargeld flüchtete er im Anschluss unerkannt. Gegen 21:50 Uhr betrat der maskierte Mann die Tankstelle und drängte den Mitarbeiter in den Kassenbereich. Der Täter forderte die Herausgabe von Bargeld und steckte das erlangte Geld in eine mitgeführte Tasche. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte in Richtung Stadtmitte. Der Täter war etwa 35-50 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und eine helle Gesichtshaut. Er sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Er trug schwarze Kleidung. Zeugen, denen vor oder nach der Tat eine verdächtige Person aufgefallen ist oder die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden. zu melden.

Stadtallendorf: Rollläden hochgeschoben

Diebe versuchten offenbar am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Moldaustraße einzudringen. Zwischen 21:30 Uhr am Samstag (04.11.2023) und 07:00 Uhr am Sonntag (05.11.2023) schoben sie die Rollläden hoch und verkeilten diese mit einem Regal. Warum die Unbekannten von ihrem Einbruchsversuch abließen, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf-Schweinsberg. Gegen Baum geprallt

Ein 18-Jähriger fuhr in der Nacht zu Sonntag (05.11.2023) mit seinem BMW auf der Biegenstaße von Schweinsberg kommend in Richtung der L3073. Gegen 02:00 Uhr verlor der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen X6, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammende junge Mann verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der BMW hat nur noch Schrottwert. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 51.000 Euro.

Marburg- Scheiben an Schule eingeworfen

Mehrere Scheiben warfen Unbekannte an der Richtsberg-Gesamtschule im Karlsbader Weg ein. Zudem drangen sie durch ein Fenster in das dahinterliegende Klassenzimmer ein und durchwühlten dieses. Der Schaden wird mit 2.500 Euro beziffert. Zeugen die Hinweise zu den bislang unbekannten Vandalen geben können, die ihr Unwesen am Samstag (04.11.2023), zwischen 03:00 Uhr und 22:40 Uhr, trieben, werden gebeten, die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

Biedenkopf- Fenster eingeworfen

In der Hainstraße warfen Unbekannte zwischen Freitag (03.11.2023), 21:00 Uhr und Samstagmorgen (04.11.2023), 09:00 Uhr ein Fenster der Chirurgischen Praxis ein. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Ebsdorfergrund- Beltershausen: Peugeot durchwühlt

Samstagmorgen (04.11.2023) öffnete ein Dieb auf bislang unbekannte Weise einen roten Peugeot, der am Bürgerhaus im Zimmerplatzweg stand. Gegen 05:30 griff der Unbekannte in den Kleinwagen und stahl aus dem Inneren einen Rucksack. In diesem befanden sich unter anderem ein Tablet, Parfum und eine Geldbörse. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Diebstahl offenbar beobachtet und den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten festgehalten. Der in Friedberg wohnhafte Dieb musste mit zur Wache. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er diese wieder verlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen des Diebstahls aus Kraftfahrzeug zu.

Marburg- Cappel: über Fahnenmast in Gebäude geklettert

Unbekannte kletterten in der Nacht zu Samstag (04.11.2023) einen Fahnenmast hinauf um in ein in vier Meter Höhe gelegenes Fenster einzudringen. Zwischen 18:30 Uhr und 07:40 Uhr kletterten sie am Mast im Lintzingsweg hoch und drangen durch das Fenster in den Getränkemarkt ein. Dort brachen sie eine Kasse auf, stahlen das Wechselgeld, Zigaretten und Alkoholika. Die Polizei beziffert den Schaden mit 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Lintzingsweg geben können, werden gebeten, sich bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Marburg- eingebrochen

Unbekannte stiegen über ein Fenster in das Einfamilienhaus in der Straße „An den Brunnenröhren“ ein und flüchteten mit einer hochwertigen Armbanduhr. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 14:30 Uhr am Freitag (03.11.2023) und 01:15 Uhr am Samstag (04.11.2023) in das Haus eindrangen, erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg-Marbach: mit Schmuck geflüchtet

Auf Schmuck und Uhren hatten es Unbekannte auf ihrer Diebestour in der Straße „Sonnenhang“ abgesehen. Zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr drangen die Diebe am Freitag (03.11.2023) in das Einfamilienhaus ein, durchwühlten mehrere Räume und flüchteten mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Unfallfluchten:

Marburg:

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter zwischen dem 24.10.2023, 15:00 Uhr und dem 26.10.2023, 17:30 Uhr, einen „In der Badstube“ abgestellten weißen BMW an der vorderen rechten Stoßstange. Die Reparatur des Schadens wird 800 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Gladenbach:

Im Kurvenbereich der B 453 zwischen Gladenbach und Runzhausen kam einem 21-Jährigen Suzuki Fahrer am Freitagvormittag (03.11.2023) ein Lkw auf seiner Fahrspur entgegen. Der 21-Jährige wich mit seinem SX4 nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Sattelauflieger streifte trotz des Ausweichmanövers des Suzuki-Fahrers die linke Autoseite des grauen SX4. Ohne sich um den 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Lkw-Fahrer. Die Polizei bitte um Hinweise: Wer kann Angaben zum Lkw-Fahrer machen? Wer kann Hinweise zu der schwarzen Sattelzugmaschine mit blauem Sattelauflieger geben? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 zu kontaktieren.

Biedenkopf-Weifenbach:

Zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte am vergangenen Samstag (04.11.2023) ein Unbekannter einen am linken Fahrbahnrand des Wiesenweges in Höhe der Hausnummer 4 abgestellten grünen Peugeot und flüchtete. Die Reparatur des Schadens am rechten Kotflügel wird 500 Euro kosten. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Kirchhain:

Auf dem Parkplatz gegenüber des Café Noll streifte offenbar beim Ein- oder Ausparken ein Unfallfahrer einen geparkten grauen Skoda Superb an der Heckstoßstange links. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen: Wer hat den Unfall am Samstag (04.11.2023), zwischen 10:40 Uhr und 11:20 Uhr in der Schulstraße mitbekommen? Wer kann Hinweise zu einem hellgrauen größeren Pkw, möglicherweise einem SUV oder Van geben, der von einem etwa 75 Jahre alten Mann gesteuert wurde, geben? Er hatte eine hagere Figur und schneeweißes, glattes, strohig wirkendes Haar, welches im oberen Bereich dünn sein soll. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Lahntal-Sarnau:

Beim Einfahren in die Hofeinfahrt zur Gaststätte streifte ein Unfallfahrer zwischen 22:30 Uhr am Samstag (04.11.2023) und 01:00 Uhr am Sonntag (05.11.2023) den Zaun des Kundenparkplatzes. Die Reparatur des Zaunes, aus dem zwei Elemente herausgerissen wurden, wird etwa 3.000 Euro kosten. Zeugen, die den Unfall in der Biedenkopfer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060, zu melden.