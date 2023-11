Unfall beim Abbiegen

Bereits am 03.11.23, um 11:00 Uhr, ereignete sich auf der B 400 in der Gemarkung von Wommen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 61-Jähriger aus Gößnitz befuhr mit einem Klein-Lkw die B 400 von Nesselröden kommend in Richtung Wommen. Er beabsichtigte nach links auf die Autobahnauffahrt A 4 abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Klein-Lkw, der von einem 59-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der 61-Jährige schwer verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 33.000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen dem 02.11.23 und dem 06.11.23, 08:45 Uhr wurde in der Straße „Am Stieg“ in Witzenhausen der Zaun des Betriebsgeländes der Stadtwerke beschädigt. Vermutlich wurde durch einen Lkw beim Wenden die Beschädigung verursacht. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Polizei Eschwege

Diebstahl einer Geldbörse

Am 04.11.23 ereignete sich in der Mittagszeit der Diebstahl einer Geldbörse im „Kaufland“ in der Thüringer Straße in Eschwege. Gegen 12:05 Uhr wurde einer 57-Jährigen aus Eschwege das Portmonee aus dem Einkaufsbeutel entwendet. Neben persönlichen Dokumenten und Bargeld befand sich auch die Scheckkarte in der Geldbörse. Mit dieser wurde kurz darauf versucht an einem Geldautomaten der Sparkasse Geld abzuheben, was jedoch nicht gelang. Schaden: 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 11:50 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 34-Jährige aus Hamminkeln die Landstraße in Bischhausen (B 7). Aus nicht näher bekannten Gründen kam sie mit dem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr im Anschluss gegen einen Baum. Zudem wurde noch die Hecke eines dortigen Anwesens beschädigt. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Wildunfall

Um 20:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 55-Jähriger aus Wanfried mit einem Pkw von der B 249 auf die B 250 in der gemarkung von Wanfried. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 04.11.23, 22:00 Uhr und dem 05.11.23, 17:00 Uhr wurde in der Mittelgasse in Eschwege ein Pkw BMW durch Unbekannte beschädigt. Der oder die Täter zerkratzten das Fahrzeug rundherum. Zudem wurden alle vier Reifen beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Brand

Am 05.11.23, um 00:19 Uhr, wurde in der Thüringer Straße in Waldkappel-Burghofen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Brand gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass es in der Küche zu einer starken Rauchentwicklung kam. Hintergrund war, dass am Herd mehrere Platten in Betrieb waren. Ebenso war der Backofen in Betrieb. Durch die Hitzeentwicklung verschmorte das Essen im Ofen, das Cerankochfeld wurde beschädigt. Die beiden Bewohner schliefen zu der Zeit und blieben unverletzt. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Eschwege: Die Polizei-NewsPolizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 01:45 Uhr wurde vergangene Nacht ein 39-Jähriger aus Hessisch Lichtenau in der Poststraße in Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw angehalten und durch die Polizeistreife kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er das Auto unter Alkoholeinfluss fuhr, was ein durchgeführter Test mit ca. 1,4 Promille bestätigte. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.