Bundespolizei nimmt Dieb auf frischer Tat fest

Gießen – Ein 23-jähriger Mann aus Pohlheim wurde gestern Morgen (5.11. / 7

Uhr) auf frischer Tat ertappt, als er versuchte, einen schlafenden Bahnfahrer zu

bestehlen. Ein Bundespolizist, der in der Hessischen Landesbahn 24436 auf der

Heimfahrt nach Friedberg war, beobachtete, wie der 23-Jährige sich auffällig

durch den Zug bewegte und vermutlich nach möglichen Opfern suchte. Bei einem

schlafenden Reisenden nahm er schließlich den Rucksack an sich und versuchte,

mit der Beute zu fliehen. Eine verständigte Streife des Bundespolizeireviers

Gießen nahm den Dieb bei Halt im Bahnhof Gießen auf Gleis 1 fest. In dem

Rucksack befanden sich Gegenstände sowie persönliche Dokumente im Wert von knapp

200 Euro. Für weitere Maßnahmen musste der Mann schließlich die Bundespolizisten

zum Revier begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Dieb

wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 23-jährigen Mann ein

Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Gießen: In Supermarkt eingebrochen – schnelle Festnahme

Am frühen Freitagmorgen (03.11.2023) brachen mindestens zwei Personen in einen Supermarkt in der Georg-Elser-Straße ein. Gegen 01.15 Uhr erreichte die Polizei eine zeitnahe Einbruchsmeldung. Mehrere Streifen beider Gießener Polizeistationen fuhren sofort los und konnten bei Eintreffen noch zwei Verdächtige im Markt sehen. Sie flüchteten sofort bei Erblicken der Streifenwagen über einen Notausgang. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Beamten, einen der flüchtigen Männer mehrere Straßen entfernt festzunehmen. Den zweiten Mann, von dem keine Beschreibung vorliegt, konnten sie trotz intensiver Suche nicht mehr antreffen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 31-jährigen Asylbewerber mit somalischer Staatsangehörigkeit. Im Rahmen seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn ein vom Fall unabhängiger Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Die Beamten brachten den Tatverdächtigen daher in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu dem Einbruch und seinem flüchtigen Mittäter dauern derzeit an.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbruch beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität des gesuchten, zweiten Einbrechers machen?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Einbrüche:

Gießen: In der Siemensstraße schlugen Einbrecher ein Fenster eines Kompetenzzentrums der Lebenshilfe ein. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (02.11.2023), 16.30 Uhr und Freitag (03.11.2023), 07.10 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahmen die Unbekannten nichts mit.

In ein Bürogebäude der Jugendwerkstatt brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag (02.11.2023), 20 Uhr und Freitag (03.11.2023), 10 Uhr ein. Sie schlugen dazu ein Fenster des Gebäudes im Alter Krofdorfer Weg ein. Am Tatort kam es zudem zum Diebstahl von Kennzeichen GI-JW 33, die an einem parkenden Fiat Transporter angebracht waren.

In eine Zahnarztpraxis drangen Einbrecher in der Marburger Straße / Ecke Sudetenlandstraße ein. Hierzu drückten sie gewaltsam eine Tür auf. Ob sie bei ihrer Tat zwischen Freitag (03.11.2023), 18 Uhr und Samstagmorgen, 09.40 Uhr etwas mitnahmen, ist noch unklar.

Eine Tapasbar im Neuenweg wählten Einbrecher am Sonntag (05.11.2023) als Ziel aus. Zwischen Mitternacht und 08.15 Uhr schlugen sie ein Fenster der Gastronomie ein und gelangten so in den Gastraum. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahmen sie nichts mit und flüchteten unerkannt.

In die Touristinfo in der Schulstraße stiegen Unbekannte ein. Sie brachen dazu ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten Bargeld und entkamen unbemerkt. Die Einbrecher schlugen zwischen Samstag (04.11.2023), 14.15 Uhr und Sonntag (05.11.2023), 09.30 Uhr zu.

Die Zugangstür eines Restaurants am Landgraf-Philipp-Platz hebelten Einbrecher am Sonntag (05.11.2023) zwischen 03 Uhr und 11.30 Uhr auf. Sie klauten Bargeld aus dem Inneren und entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Hungen: Bargeld und Schmuck erbeuteten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in der Hildegard-von-Bingen-Straße. Sie schlugen am Samstag (04.11.2023) in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19.45 Uhr zu. Sie brachen ein Fenster auf, gelangten so in die Wohnräume und durchsuchten diese. Anschließend entkamen sie unerkannt.

In derselben Straße schlugen Kriminelle bei einem weiteren Einfamilienhaus zu. Ebenfalls am Samstag (04.11.2023) drangen sie zwischen 10 Uhr und 22.30 Uhr über eine Terrassentür ins Haus ein. Dort klauten sie Bargeld und Schmuck und flüchteten im Anschluss.

Auch in der Friedensstraße war ein Einfamilienhaus das Ziel von Einbrechern. Zwischen Samstag (04.11.2023), 18 Uhr und Sonntag (05.11.2023), 09.30 Uhr brachen sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf und gelangten so ins Wohnhaus. Ob sie etwas mitnahmen, ist bislang noch unklar.

Laubach: In der Richard-Wagner-Straße hebelten Einbrecher eine rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Sie gelangten so in das Haus und durchsuchten die Wohnräume. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck und entkamen unerkannt. Der Einbruch ereignete sich am Samstag (04.11.2023) in der Zeit zwischen 15 Uhr und 21.30 Uhr.

Durch ein Küchenfenster gelangten Unbekannte in ein weiteres Haus derselben Straße. Sie hebelten das Fenster auf und durchsuchten die Räume. Ob sie etwas erbeuteten, wird derzeit noch ermittelt. Sie schlugen von Samstag (04.11.2023), 14 Uhr auf Sonntag (05.11.2023), 20.30 Uhr zu.

Zu allen Fällen sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641 7006-6555.

Lollar: An Telekommunikationskabeln manipuliert

Für den Ausfall des Internets am Samstag (04.11.2023) in Odenhausen ist ein Krimineller verantwortlich. Der Unbekannte verschaffte sich Zugriff auf das Innere eines Verteilerkastens im Bereich der Weiherstraße. Im Kasten manipulierte er an mehreren Kabeln und sorgte so für einen Internetausfall. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen. Die Ermittler fragen: Wer hat zwischen 18 Uhr und 20 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich des Verteilerkastens in der Weiherstraße bemerkt? Sind dort, oder im Umfeld, verdächtige Personen aufgefallen?

Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Fernwald: Mitsubishi geklaut

Unbekannte klauten im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (02.11.2023) und Freitagmorgen (03.11.2023), 10 Uhr einen Mitsubishi in Steinbach. Der grüne Outlander stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Straße „Steinbächer Gärten“. Am Fahrzeug, das einen Wert von etwa 43.000 Euro hat, befanden sich die amtlichen Kennzeichen VB-BR 13. Wie genau die Diebe das Fahrzeug stehlen konnten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Ermittler fragen: Wer hat zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in den Steinbächer Gärten oder im Umfeld etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Mitsubishi oder den Kennzeichenschildern machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegen.

Lich: Tierkadaver unerlaubt entsorgt

In einem Waldstück entdeckte ein Zeuge Überreste zweier Rehkitze. Deren Kadaver legte ein Unbekannter unberechtigt im Wald ab. Der Fundort befindet sich im Bereich der Verbindungsstraße zwischen Langsdorf und Nieder-Bessingen, nahe dem Abzweig nach Nonnenroth.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schließen die Ermittler nicht aus, dass es sich hierbei um einen vorausgegangenen Fall von Jagdwilderei handeln könnte. Allerdings sind die Tiere offenbar nicht am Auffindeort erlegt worden. Den Tatzeitraum des Ablegens grenzen die Ermittler auf Samstag (28.10.2023), 00.00 Uhr bis Samstag (04.11.2023), 14.10 Uhr ein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sie fragt: Wer hat am Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401 91430.