Einbruch in Firmengebäude

Tatzeit: Freitag, 03.11.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 06.11.2023, 06:30 Uhr

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in mehrere Gebäude einer Firma in der Kleinengliser Straße in Borken eingebrochen.

Mit einem Pflasterstein schlugen die unbekannten Täter die Scheibe eines Fensters im Erdgeschoss ein und gelangten somit in das Firmengebäude. Im Innenbereich wurden durch die unbekannten Täter drei Stockwerke nach Wertgegenständen abgesucht. Die Täter gingen herbei mit brachialer Gewalt vor und schlugen verschlossene Bürotüren mittels einer Spitzhacke und eines Vorschlaghammers ein. Verschlossene Büroschränke und Schubladen wurden ebenfalls aufgebrochen.

Außerdem verschafften sich die unbekannten Täter noch zu zwei Lagerhallen und drei Containern Zutritt, indem die Zugänge ebenfalls aufgebrochen wurden.

Derzeit wird von einem geschätzten Gesamtsachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich ausgegangen. Da die Aufräumarbeiten und die Überprüfung der Räumlichkeiten noch andauern, kann derzeit noch keine gesicherte Aussage über die Höhe des Stehlgutes getroffen werden.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Mann wird mit Schlägen traktiert – Geldbörse entwendet

Tatzeit: Sonntag, 05.11.2023, 05:30 Uhr

Derzeit unbekannte Täter haben auf einen 42-jährigen Mann aus Wabern eingeschlagen und ihm hierbei seine Geldbörse gestohlen.

Der 42-jährige befand sich auf dem Nachhauseweg, als er unvermittelt durch zwei unbekannte Täter angegriffen wurde. Der ganze Vorfall ereignete sich in der Landgrafenstraße in Wabern, auf Höhe einer dortigen Tankstelle. Der Waberner wurde durch die unbekannten Täter angegriffen und geschlagen. Er wurde hierdurch leicht verletzt. Nachdem die Angreifer von ihm abließen und in unbekannte Richtung flüchteten, setzte er seinen Heimweg fort, ohne die Polizei zu verständigen. Kurz nach dem Angriff hatte der 42-Jährige bereits festgestellt, dass seine Geldbörse mit einem niedrigen dreistelligen Betrag verschwunden war.

Erst am Nachmittag des gleichen Tages verständigte der 42-Jährige die Polizeistation Fritzlar und erstattete Strafanzeige. Hierbei stellte sich auch heraus, dass der 42-Jährige kurz vor der Tat mit zwei männlichen Personen in einer Gastwirtschaft in Wabern in Streit geraten war. Ob es sich bei den Angreifern um die gleichen Personen handelt ist derzeit auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Beide unbekannten Täter waren nach Angaben des 42-Jährigen circa 30 Jahre alt. Einer von ihnen soll circa 1,70 m groß gewesen sein und kann nicht näher beschrieben werden. Der Andere war circa 1,80 m groß, hatte eine kräftige Statur und dunkle Haare. Beide unbekannten Täter trugen Turnschuhe die nicht näher beschrieben werden konnten. Möglicherweise wurde durch die unbekannten Täter ein weißer VW Polo mitgeführt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Einbruch in Spielhalle

Tatzeit: Freitag, 03.11.2023, 04:02 Uhr bis Freitag, 03.11.2023, 09:50 Uhr

Unbekannte sind in dem angegebenen Tatzeitraum in eine Spielhalle in der Landgraf-Philipp-Straße in Schwalmstadt-Ziegenhain eingebrochen.

Die unbekannten Täter verschafften sich über durch das gewaltsame Öffnen der Hauseingangstür und einer weiteren Zugangstür zur Spielhalle unberechtigt Zutritt. Danach wurden zwei im Objekt befindliche Tresore durch die unbekannten Täter angegangen. Hierbei erbeuteten die unbekannten Täter eine Geldkassette mit Inhalt und diverse Schlüssel. Mit den erbeuteten Schlüsseln öffneten die unbekannten Täter anschließend mehrere Spielautomaten und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Trotz der Öffnung mittels Schlüssel wurden die Spielautomaten im Bereich der Elektronik beschädigt.

Insgesamt entstand so ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 9000,- EUR. Über die Höhe des Stehlschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.