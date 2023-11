Streit vorm ,,Gleis 1“ mündet in Schlägerei

Kassel – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es gestern Nacht

(5.11. / 00:04 Uhr) vor der Bar ,,Gleis 1“ im Kasseler Hauptbahnhof. Ein

37-jähriger Mann aus Kassel versuchte, mit seinen Begleitern in die Bar zu

gelangen. Da ihnen der Zutritt vom Security Personal verwehrt wurde, soll der

37-Jährige den 41-jährigen Mitarbeiter zunächst verbal beleidigt haben. Zunächst

soll er dem Security Mitarbeiter eine Kopfnuss verpasst und anschließend mit der

Faust auf den Körper eingeschlagen haben. Durch die Angriffe erlitt der

41-Jährige Verletzungen im Gesicht sowie am linken Bein. Mehrere Polizeistreifen

der Bundespolizeiinspektion Kassel sowie vom Revier Mitte der Landespolizei

waren notwendig, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort, wurden alle Beteiligten auf

freiem Fuß belassen.

Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet! Die Bundespolizeiinspektion

Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer weitere Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Ursache für Dacheinsturz noch unklar

Kassel-Mitte: Nachdem es gegen 13 Uhr zum Einsturz eines Kirchendaches am Kasseler Friedrichsplatz kam, dauert der Einsatz von Feuerwehr und Polizei noch an. Ein Statiker ist inzwischen miteingebunden und hat seine Arbeit vor Ort aufgenommen. Die Ursache für den Einsturz des Daches, der sich über die gesamte Länge des Gebäudes erstrecken soll, ist bislang unklar. Auch die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr hat begonnen, die eingestürzten Dachteile abzutragen.

Aufgrund des Einsatzes ist die Frankfurter Straße in Richtung Altmarkt weiterhin gesperrt. Die Gegenrichtung ist hiervon nicht betroffen, dennoch kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Wie lange die Sperrung noch andauert, kann derzeit nicht abgesehen werden.

Nach Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: Fahrer bleibt mit plattem Reifen liegen

Kassel: Eine Unfallflucht unter Alkoholeinfluss endete am gestrigen Sonntagmorgen für einen 50 Jahre alten Autofahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis am Platz der Deutschen Einheit in Kassel mit einem platten Reifen. Eine Streife des Polizeireviers Ost war gegen 6:30 Uhr von Verkehrsteilnehmern wegen des mitten auf zwei Fahrstreifen stehenden Ford gerufen worden. Wie sich anschließend herausstellte, war der Pkw mit einer Reifenpanne liegengeblieben und wies darüber hinaus frische Unfallschäden an der vorderen Stoßstange und dem Kotflügel auf. Auch der mutmaßliche Fahrer gab sich den Beamten vor Ort zu erkennen. Nachdem er geschildert hatte, dass er auf der Heimfahrt über eine Verkehrsinsel gefahren sei, aber nicht mehr wisse wo genau, begann die Suche nach der möglichen Unfallstelle. Diese fanden die Polizisten schließlich in der Friedrich-Ebert-Straße, wo ein zu dem Schaden am Auto passendes Verkehrsschild festgestellt wurde. Da ein Atemalkoholtest bei dem 50-Jährigen einen Wert von 1,7 Promille ergab, musste er sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher und leiteten Strafverfahren wegen „Trunkenheit im Verkehr“ sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen ihn ein.

Unbekannte stehlen weißen VW T-Roc in Damaschkestraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Waldau: Bislang unbekannte Autodiebe haben am Freitag in Kassel-Waldau einen weißen VW T-Roc mit schwarzem Verdeck gestohlen. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen 10:30 und 14:45 Uhr eingrenzen. Von dem nur wenige Monate alten SUV im Wert von rund 40.000 Euro, der auf einem Parkplatz in der Damaschkestraße, Ecke Fuldaaue, abgestellt war, fehlt trotz europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Wie genau die Täter bei dem Diebstahl vorgingen und ob sie sich die Keyless-Go-Technik des Wagens zunutze machten, ist momentan noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die am Freitag im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Schwalm-Eder-Kreis, BAB 7 schwerer Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen

Am Freitag, 03.11.2023 kam es gegen 17:10 Uhr auf der BAB 7, Fahrtrichtung Süden zwischen der AS Guxhagen und AS Melsungen zu einem schweren Verkehrsunfall. Es waren insgesamt fünf PKW beteiligt. Hierbei wurden dreizehn Personen verletzt. Elf Personen, darunter drei Kinder, wurden leicht verletzt, zwei Personen schwer. Die beiden schwer verletzten Personen wurden mit zwei Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren Kräfte der Feuerwehren aus Melsungen, Guxhagen, Körle sowie Homberg im Einsatz. Die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden war bis ca. 19:35 Uhr voll gesperrt. Bis zum Berichtszeitpunkt sind der mittlere und der linke Fahrstreifen noch immer gesperrt, der Verkehr wird einspurig über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Unfallursache und der genaue Hergang sind aktuell noch unbekannt, nach Rücksprache mit der zuständigen StA wurde ein Gutachter beauftragt.