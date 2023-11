Verkehrsunfall mit Wolf

Alsfeld. Am Montag (06.11.), gegen 3:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 – zwischen den Anschlussstellen Alsfeld-Ost und Alsfeld-West.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Naumburg mit seinem Mercedes die A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem rechten Fahrtstreifen. Plötzlich querte ein Wolf von links kommend die Fahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Tier kam. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend bis zum nächstgelegenen Rastplatz Pfefferhöhe fort und informierte von dort umgehend die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld über den Unfall. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Wolf verendete an der Unfallörtlichkeit. Die zuständigen Behörden wurden in Kenntnis gesetzt.

Farbschmierereien

Fulda. Zwischen dem 9. Oktober und dem 3. November beschmierten Unbekannte die Plane eines Pkw-Anhängers im Ordenslandweg mit Farbe. Es entstand rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Bannerfahne

Fulda. In der Nacht zu Freitag (03.11.) stahlen Unbekannte am Bonifatiusplatz im Eingangsbereich zum Stadtschloss eine Bannerfahne im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. In der Straße „Am Kronhof“ brachen Unbekannte zwischen Freitagabend (03.11.) und Sonntagmorgen (05.11.) in ein Schulgebäude ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im ersten Obergeschoss und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Täter verursachten jedoch rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Willy-Brandt-Straße versuchte mindestens ein Unbekannter in der Nacht zu Montag (06.11.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Dazu hebelte er ein Fenster auf, woraufhin ein Bewohner auf den ungebetenen Gast aufmerksam wurde. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, 30 bis 35 Jahre alt, rund 180cm groß, helle Hautfarbe, normale Statur. Der Mann trug eine schwarze Softshelljacke und Handschuhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall

Fulda. Eine 54-jährige Fiat-Fahrerin aus Künzell wurde bei einem Unfall am Sonntag (05.11.) leicht verletzt. Eine 37-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 11 Uhr die Künzeller Straße in Fahrtrichtung Turmstraße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Michael-Henkel-Straße abbiegen. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 54-jährigen Fiat-Fahrerin. Diese wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Einbruch in medizinische Einrichtung

Bad Hersfeld. Am Sonntag (05.11.), zwischen 0.30 Uhr und 6 Uhr, brachen Unbekannte in eine medizinische Einrichtung in der Webergasse ein. Anschließend durchwühlten die Täter den Geschäftsraum. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Es entstand Sachschaden von rund 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tür beschädigt

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen die Eingangstür eines Nagelstudios in der Straße „Neumarkt“ auf. Hierdurch verursachten sie circa 400 Euro Sachschaden. Der Schaden wurde am Sonntag (05.11.), gegen 16.15 Uhr festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Samstag (04.11.2023) gegen 15:30 Uhr parkte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Hohenroda auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Homberger Straße rückwärts aus. Beim Ausparken stieß der Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen eine DHL-Packstation und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte sofort die Polizei. Durch eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld konnte der Unfallverursacher schließlich ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesautobahn 5 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Alsfeld/ Ost.

Am Samstag (04.11.) gegen 13.05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesautobahn 5, Gemarkung Niederaula, zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlusstelle Alsfeld/ Ost.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 33- jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Kassel mit seinem Volkswagen die Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Süden auf dem linken Fahrtstreifen. Das Fahrzeug war zum Unfallzeit mit vier Personen besetzt. Verkehrsbedingt musste der zuvor genannte Fahrzeugführer abbremsen, was durch den dahinter befindlichen ebenfalls 33- jährigen Fahrzeugführer eines BMW’s zu spät erkannt worden ist und dieser auf das vorausfahrende Fahrzeug auffuhr. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war zum Unfallzeitpunkt mit zwei Personen besetzt.

Bei beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen lösten die Airbags aufgrund des Auffahrens und des starken Aufpralls aus.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt und vor Ort durch den alarmierten Rettungswagen versorgt. Die verletzte Person verblieb nach kurzer Behandlung vor Ort. Neben dem alamierten Rettungswagen, einer Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, war die Feuerwehr Kirchheim und Niederaula vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Betriebsstoffe abzubinden.

An den unfallbeteilgiten PKW’s entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Die linke Fahrspur war für kurze Zeit gesperrt, da das Fahrzeug des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsunfall in Fulda

Am Samstag, dem 04.11.2023, gg. 18.40 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann aus Fulda mit seinem PKW, einem Mercedes C 220, die Künzeller Straße aus Fahrtrichtung Von-Schildeck-Straße kommend in Fahrtrichtung Künzell-Bachrain. Eine 48-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem PKW, einem Seat Alhambra, die entgegengesetzte Fahrtrichtung und wollte bei grünlichtzeigender Lichtzeichenanlage nach links in die Friedensstraße abbiegen. Nach unabhängiger Zeugenangabe hatte die 48-Jährige ihren Abbiegevorgang eingeleitet, als plötzlich der 30-jährige, mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit, in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der 30-Jährige versuchte noch dem bereits abbiegenden Seat auszuweichen, dies misslang jedoch. Es kam zunächst zu einem seitlichen Zusammenprall woraufhin der PKW des 30-Jährigen ins Schleudern geriet und nach ca. 30 Metern zum Stehen kam. Weder die 48-jährige Fahrerin des Seat Alhambra noch der 30-Jährige Fahrer des Mercedes wurden verletzt. Eine Insassin im PKW des 30-jähigen, eine 19-jährige Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis, erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall so stark beschädigt, dass diese jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden mussten. Der Gesamtsachschaden des Verkehrsunfalls beläuft sich auf etwa 7500 Euro.

Verkehrsunfallflucht – 8000 Euro Gesamtsachschaden

Am Samstag, dem 04.11.2023, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Wartenberg mit seinem PKW Opel Astra in Großenlüder die Lauterbacher Straße in Fahrtrichtung Uffhäuser Straße. In Höhe der Straße Wiesenweg wollte der 28-Jährige mit seinem PKW abbiegen. Hier jedoch beachtete ein 53-jähriger Mann aus Großenlüder, der mit seinem PKW Renault Twingo den Wiesenweg in Fahrtrichtung Lauterbacher Straße befuhr, nicht die Vorfahrt des 28-jährigen Opel Astra Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 53-jährige Unfallverursacher jedoch setzte seine Fahrt ungehindert fort und flüchtete von der Unfallstelle in zunächst unbekannte Fahrtrichtung. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der 53-Jährige im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahme schnell ermittelt werden. Glücklicherweise wurden weder der Unfallverursacher noch der 28-Jährige Opel Astra Fahrer verletzt. Auch die Mitfahrerin im Opel Astra, eine 24-jährige Frau, ebenfalls aus Wartenberg stammend, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8000 Euro. Da bei dem 53-jährigen Unfallverursacher Atemalkoholgeruch festzustellen war, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Am Freitag, dem 03.11.2023, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem LKW (über 3,5 T) in Eichenzell-Welkers die Bürgermeister-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Bürgermeister-Schlag-Straße. Aufgrund einer Straßensperrung musste der Fahrer seinen LKW wenden. Während des Wendevorgangs fuhr er rückwärts und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Metallzaun in Höhe der Hausnr. 5. Nach dem Wendemanöver entfernte sich der Fahrer samt seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Metallzaun wurde stark beschädigt. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500,- Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben machen könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-1050 zu melden.

Geladene Teermaschine an Brücke gestoßen – 55 000,- Euro Sachschaden

Flieden. Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 55 000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag (03.11.) gegen 15.20 Uhr in der Bahnhofstraße in Flieden.

Ein 54-jährige Mann aus Hammelburg befuhr mit seiner Sattelzugmaschine plus Sattelanhänger in Flieden die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Neuhof. Der Sattelanhänger hatte eine Teermaschine geladen.

Beim Durchfahren der dortigen Brücke blieb die geladene Teermaschine an dieser hängen. Der Fahrer hatte vor Abfahrt vergessen , das Förderband der Teerfräse abzusenken, wodurch eine Überhöhe entstand.

An der Teerfräse selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von 50000,- Euro. Die Brücke selbst war nur leicht beschädigt, der Schaden daran wurde auf 5000,- Euro beziffert. Sofortmaßnahmen der Schadensbehebung waren nicht erforderlich.

Der Fahrer blieb unverletzt, er kam mit dem Schrecken davon.