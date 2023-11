Einbruch in Einfamilienhaus,

Limburg-Offheim, Backhausstraße, Sonntag, 05.11.2023, 14:15 Uhr bis 17:20 Uhr

(wie) Am Sonntag wurde in Offheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen und ein Mobiltelefon daraus gestohlen. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner des Hauses in der Backhausstraße und begaben sich zwischen 14:15 Uhr und 17:20 Uhr unberechtigt auf das Grundstück. Am Haus öffneten sie ein Kellerfenster gewaltsam und gelangten auf diese Weise in die Kellerräume. Anschließend hebelten sie eine Terrassentür mit roher Gewalt auf, sodass die Tür zerstört wurde. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher schließlich ein Mobiltelefon der Marke „Apple“. Sachschaden und Wert der Beute werden auf circa 1.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

E-Scooter gestohlen,

Limburg-Lindenholzhausen, Am Wingert, Freitag, 03.11.2023, 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(wie) In Lindenholzhausen ist am Freitagabend ein E-Scooter entwendet worden. Ein 38-Jähriger hatte gegen 20:00 Uhr den grauschwarzen Elektroroller der Marke „Xiaomi“ am Sportplatz an der Straße „Am Wingert“ abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. Als er gegen 21:00 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, war der E-Scooter im Wert von circa 500 EUR verschwunden. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Betrüger entwenden Geldbeutel,

Dornburg-Frickhofen, Hauptstraße, Freitag, 03.11.2023, 14:00 Uhr

(wie) Am Freitag haben Betrüger einen Geldbeutel aus einer Wohnung in Frickhofen entwendet. Der bisher Unbekannte bewegte den 87-jährigen Bewohner einer Wohnung in der Hauptstraße dazu, ihn und einen weiteren Mann hereinzubitten, indem sie sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgaben. In der Wohnung entwendeten die Täter das Portemonnaie des Mannes und verschwanden damit. Mit der Bankkarte aus der Geldbörse bezahlten die Unbekannten im Anschluss dreimal kleinere Geldbeträge. Ein Täter soll circa 40 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und schwarzhaarig mit Vollbart gewesen sein. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Der zweite Täter wurde als circa 30 Jahre alt, schwarzhaarig und südeuropäisch mit dunklerer Haut beschrieben. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Zeugenhinweise.

Einbruch in Kellerräume,

Limburg, Kraicherhohl, Samstag, 04.11.2023, 19:30 Uhr bis Sonntag, 05.11.2023, 11:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Limburg in Kellerräume eingebrochen worden. Nachdem ein Anwohner am Sonntagvormittag die offenstehenden Kellerräume in dem Mehrfamilienhaus in der Straße „Kraicherhohl“ entdeckt hatte, verständigte er die Polizei. Ein oder mehrere Unbekannte waren auf nicht bekannte Art und Weise in das Gebäude gelangt und hatten darin die Kellerräume geöffnet. Bisher ist nicht genau bekannt, was entwendet wurde. Ein Anwohner hat sein Fahrrad aus dem Keller als gestohlen gemeldet. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Unbekannte beschädigen Wohnung,

Hünfelden-Kirberg, Mainzer Landstraße, Freitag, 03.11.2023, 15:30 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag haben zwei Unbekannte eine Wohnung in Kirberg beschädigt. Ein 40-Jähriger rief gegen 15:30 Uhr die Polizei, da sich ein Mann und eine Frau Zutritt zu seiner Wohnung in der Mainzer Landstraße verschaffen wollten. Nachdem ihnen der Zugang verwehrt wurde, sollen sie von außen gegen Fenster, Rollläden und die Tür geschlagen haben, sodass es zu einem Sachschaden in Höhe von circa 600 EUR kam. Der männliche Täter wurde beschrieben als circa 175 cm groß und mit langen schwarzen Haaren. Laut dem Bewohner solle der Täter „Türke“ gewesen sein. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Betrunkener verursacht Unfall mit Verletzten, Hadamar, Kreisstraße 498, Sonntag, 05.11.2023, 21:25 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend hat ein betrunkener Autofahrer bei Hadamar einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Der 25-Jährige befuhr mit einem VW die K 498 von Hadamar in Richtung Ahlbach. Hierbei geriet er wohl aufgrund seiner übermäßigen Alkoholisierung auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Skoda eines 33-Jährigen kam. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrer verletzt, weshalb sie vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von über 1,8 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein des Mannes sicher. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 EUR.

Kurve geschnitten – Unfallflucht,

Bad Camberg, Landesstraße 3031, Sonntag, 05.11.2023, 14:20 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag kam es bei Bad Camberg zu einem Unfall, der von einem flüchtigen Autofahrer durch das Schneiden einer Kurve verursacht wurde. Ein 29-Jähriger befuhr mit einem Seat die L 3031 von der A 3 kommend in Richtung Bad Camberg. In einer langgezogenen Rechtskurve kam ihm hierbei ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, dessen Fahrerin oder Fahrer die Fahrspur schnitt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Seatfahrer nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab, wo der Pkw schließlich noch mit einem Baum kollidierte. Die unfallverursachende Person fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5.000 EUR und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Meldungen vom Wochenende

Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung

Tatort: 65549 Limburg, Graupfortstraße, ZOB Nord Tatzeit: Samstag, 04.11.2023, 06:45 – 07:05 Uhr Sachverhalt: Ein unbekannter Täter stieg an der Haltestelle ZOB Nord in den Linienbus nach Runkel-Dehrn. Er riss beim Einsteigen am Fahrkartendrucker, so dass dieser beschädigt wurde. Während der Fahrt beleidigte der Mann den Busfahrer. Als der Bus die Endstation in Dehrn erreichte, weigerte er sich auszusteigen. Es kam zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf er dem 55-jährigem Busfahrer zweifach ins Gesicht schlug, bevor es seinen Begleitern gelang, ihn aus dem Bus zu bringen. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 EUR. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Fahrlässige Körperverletzung

Tatort: 65555 Limburg-Offheim, Staffeler Weg Tatzeit: Samstag, 04.11.2023, 17:40 Uhr Sachverhalt: Eine 46-jährige Frau lief entlang des Feldwegs unterhalb des Offheimer Friedhofs, als ein unbekannter Mann seinen Hund von der Leine löste. In Folge dessen wurde sie durch den Hund gebissen. Sie zog sich Verletzungen zu, die einer medizinischen Versorgung im Krankenhaus bedurften. Die getragene Jacke wurde durch den Biss beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Hinweise auf den Tierhalter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Tatort: 65550 Limburg-Linter, Mainzer Straße Tatzeit: Sonntag, 05.11.23, 01:15 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter verschafften sich über das Dach eines Supermarkts in der Mainzer Straße in Linter Zugang zum Gebäude. Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, flohen sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Höhe und Art des Stehlguts steht noch nicht abschließend fest. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 EUR Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Alleinunfall unter Betäubungsmittel-Einfluss

Tatort: B49 FR Limburg, Abfahrt Merenberg-Ost Tatzeit: 04.11.2023, 13:58 Uhr Zur o.g. Zeit meldete sich ein 40-Jähriger aus der Gemeinde Weilmünster und teilte mit, dass er mit seinem PKW von der Straße abgekommen und verunfallt sei. Die eingesetzte Streife konnte vor Ort lediglich das verunfallte Fahrzeug, sowie einen Bekannten des Unfallverursachers antreffen. Dieser sei laut Aussage des Bekannten zu seiner Arbeitsstelle zurückgefahren, da er sich unwohl gefühlt habe. Dort konnte der Unfallverursacher anschließend angetroffen werden. Da sich hier der Verdacht erhärtete, dass der Unfallverursacher unter Drogeneinfluss steht, wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt und die Person anschließend nach Hause entlassen.

Unter Alkoholeinfluss Streifenwagen die Vorfahrt genommen

Tatort: 65614 Beselich – Obertiefenbach, Friedhofstraße Tatzeit: 04.11.2023, 20:15 Uhr Am Abend des 04.11.2023 missachtete ein 62-Jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Beselich in der Friedhofstraße Ecke Steinbacher Straße in Beselich-Obertiefenbach die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs. Bei diesem Fahrzeug handelte es sich um einen Streifenwagen der Polizeistation Weilburg. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Kollegen konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Nach anschließender Blutentnahme durch einen Arzt wurde der Fahrzeugführer von der Dienststelle aus entlassen.

Alleinunfall ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Tatort: L3046 zw. Mengerskirchen u. Waldernbach Tatzeit: 05.11.2023 04:52 Uhr Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Limburg befuhr mit seinem PKW die L3046 aus Mengerskirchen kommend in Richtung Waldernbach. In Höhe des Seeweihers verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Graben. Dies wurde der Polizei durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin gemeldet. Durch die entsandte Streife konnte vor Ort festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin waren über 1,2 Promille Alkohol im Atem messbar. Der Fahrzeugführer wurde nach erfolgter Blutentnahme von der Dienststelle entlassen.

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Freitag, 03.11.2023, 09.27 Uhr – 13.40 Uhr

Ort: Limburg, Grabenstraße 16

Ein 40 – jähriger aus Bad Hönningen hatte seinen grauen Audi Q 5 auf einer gekennzeichneten Parkfläche an der Bahnhofstraße 16 geparkt. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug streifte die vordere Stoßstange des Audi. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von 300.- EUR Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) In Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zeit: Freitag, 03.11.2023, 18.27 Uhr

Ort: Gemarkung Bad Camberg, L 3031

Eine 20 – jährige Pkw – Fahrerin aus Bad Camberg befuhr mit ihrem Ford Fiesta die L 3031 aus Richtung Beuerbach in Richtung Bad Camberg und beabsichtigte nach links auf die BAB 3 Richtung Köln abzubiegen. Ein 42 – jähriger Pkw Fahrer aus Bad Camberg befuhr mit seinem Seat Alhabama die L 3031 in entgegengesetzter Richtung. Die 20 – jährige Pkw – Fahrerin übersah dann beim Linksabbiegen das entgegenkommende Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von 15500.- EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) In Verbindung zu setzen.

Streit eskaliert

Zeit: Freitag, 03.11.2023, 19.30 Uhr

Ort: Mengerskirchen – Probbach, Zur Kapelle

Anwohner wurden zunächst auf einen 57-jährigen Mann aufmerksam, der sich heftig mit einer 54-jährigen Frau am streiten war. Im Laufe des Streites wurde der Mann handgreiflich und schlug und trat die Frau. Als Anwohner der Frau zu Hilfe eilten und zwischen die Streitenden gingen, zog der Mann plötzlich ein Messer und drohte damit die Anwesenden zu verletzen. Die Geschädigten zogen sich daraufhin zurück, sodass glücklicherweise niemand weiter verletzt wurde. Gegen den Beschuldigten wurden aufgrund des Vorfalls gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.