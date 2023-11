Wiesbaden: Die Polizei-News

Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt, Wiesbaden,

Klarenthal, Lahnstraße, Sonntag, 05.11.2023, 22:28 Uhr

(jn)Am Sonntagabend ereignete sich in Klarenthal ein tödlicher Verkehrsunfall,

bei dem ein 29-jähriger Autofahrer verstarb. Ermittlungen an der Unfallstelle in

der Lahnstraße zufolge befuhr der in Offenbach wohnhafte Mann um 22:28 Uhr die

Lahnstraße stadtauswärts am Steuer eines BMW. Kurz nach dem Bereich Lahnstraße,

Hausnummer 89 kam der 29-Jährige in einer Linkskurve nach rechts von der

Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Baum, infolgedessen er schwerste

Verletzungen erlitt, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Es liegen keine

Hinweise auf weitere beteiligte Fahrzeuge vor.

Brand in Appartement-Haus gelegt,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Samstag, 04.11.2023, 02:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag hat ein Mann ein Feuer im Flur eines Wiesbadener

Appartement-Hauses gelegt und Sachschaden verursacht. Gegen 02:30 Uhr stellten

Bewohner des Hauses in der Wilhelmstraße ein Feuer im Flur des dritten

Obergeschosses fest und wählten den Notruf. Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang

es den Brand, welcher sich auf eine Stelle im Flur beschränkte, zu löschen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden mehrere Gegenstände in der Flurmitte des

Geschosses zusammengelegt und angezündet. Bei dem Brand wurden keine

Anwohnerinnen oder Anwohner verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere

Zehntausend Euro. Für die Löscharbeiten musste die Wilhelmstraße zwischen der

Burgstraße und der Webergasse zwischenzeitlich gesperrt werden. Im Rahmen der

Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 57 Jahre alten Mann,

nach dem die Polizei aktuell fahndet.

Mann mit Fackel landet in Haft,

Wiesbaden, Schützenhofstraße, Sonntag, 05.11.2023, 00:55 Uhr

(wie) Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Fackelträger in

Wiesbaden festgenommen. Passanten hatten eine Streife gerufen, da in der

Scharnhorststraße ein Mann mit einer Fackel auf der Straße herumfuchtelte. Als

die Beamten den 34-Jährigen kontrollierten, stellte sich heraus, dass dieser mit

Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Daher nahm ihn die Streife in

Gewahrsam und brachte ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine

Justizvollzugsanstalt. Die Fackel war zuvor gelöscht worden.

Autoknacker unterwegs – Cabrios im Visier, Wiesbaden, Philippsbergstraße,

Wielandstraße, Hartingstraße, Querfeldstraße, Untere Albrechtstraße,

Adolfsallee, Samstag, 04.11.2023 bis Sonntag, 05.11.2023

(jn)In mehreren Wiesbadener Stadtteilen waren in der Nacht zum zurückliegenden

Sonntag Kriminelle am Werk, die es auf Cabriolets abgesehen hatten. Die bislang

unbekannten Täter schnitten die Stoffverdecke von mindestens sechs Cabrios auf

und durchsuchten die Fahrzeuginnenräume, wobei bereits durch das gewaltsame

Vorgehen ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstand. Die Fahrzeuge der

Hersteller Fiat, VW, BMW und Audi parkten in der Philippsbergstraße,

Wielandstraße, Hartingstraße, Querfeldstraße, Untere Albrechtstraße und in der

Adolfsallee. In den meisten Fällen gingen die Täter leer aus und flüchteten mit

leeren Händen. Aus zwei Fahrzeugen wurden hochwertige Sonnenbrillen und eine

Geldbörse gestohlen. Im Fall eines in der Wielandstraße abgestellten BMW X1 ist

unklar, wie die Diebe in das Fahrzeuginnere gelangten, wo sie eine Tankkarte

sowie weitere Dokumente entwendeten.

Das Einbruchskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet um

sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 0611 / 345 – 0 übermittelt

werden können.

Kettensäge aus Handwerkerauto gestohlen, Wiesbaden, Thomaestraße, Samstag,

04.11.2023, 08:00 Uhr bis 20:45 Uhr

(wie) In Wiesbaden wurde am Samstag eine Kettensäge aus einem Handwerkerfahrzeug

gestohlen. Unbekannte hatten in einem unbeobachteten Moment eine Transportbox

auf der Ladefläche des in der Thomaestraße abgestellten Ford Transit

aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Kettensäge der Marke „Stiehl“

im Wert von circa 700 EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

Motorrad gestohlen und stehen gelassen, Wiesbaden, Scharnhorststraße,

Freitag, 03.11.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 04.11.2023, 09:30 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Wiesbadener

Westend ein Motorrad gestohlen, es aber kurz darauf beschädigt stehen lassen.

Ein 47-Jähriger hatte das schwarz-weiß-rote Leichtkraftrad der Marke „BetaMotor“

in der Scharnhorststraße abgestellt. Im Laufe der Nacht überwand ein Dieb

gewaltsam das Lenkradschloss und manipulierte am Zündschloss. Da der Unbekannte

aber offenbar nicht weit mit dem Zweirad kam, ließ er es in der Nähe des

Abstellortes wieder stehen. Dort fand der Besitzer sein Motorrad auch am

Samstagmorgen und verständigte die Polizei. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier

unter der Rufnummer 0611/ 345-2540 entgegen.

Auf offener Straße unvermittelt zugeschlagen, Wiesbaden, Hellmundstraße,

Samstag, 04.11.2023, 13:30 Uhr

(wie) Am Samstag ist ein Mann auf offener Straße unvermittelt von einem anderen

ins Gesicht geschlagen worden. Gegen 14:00 Uhr erschien ein am Kopf blutender

Mann auf dem 1.Polizeirevier und bat um Hilfe. Sofort wurde ein Rettungswagen

zur Versorgung der blutenden Wunde herbeigerufen, die offenbar von einem Schlag

ins Gesicht herrührte. Der 29-Jährige war zu Fuß in der Hellmundstraße

unterwegs, als ihm plötzlich auf Höhe eines Supermarktes von einem unbekannten

Mann ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend flüchtete der Täter, der als

groß, mit lockigen Haaren und einer grünen Jacke bekleidet beschrieben wurde.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Versorgung in ein Krankenhaus.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/ 345-2140 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Polizei bittet um Mithilfe nach Verkehrsunfallflucht am

05.11.2023, gg. 08:50 Uhr, auf A66, Höhe Hofheim, Fahrtrichtung

Wiesbaden.

Wiesbaden – Am Sonntag, 05.11.2023, gegen 08:50 Uhr, ereigente sich auf

der A66, zwischen den Anschlussstellen Hattersheim und Hofheim, in Fahrtrichtung

Wiesbaden, ein Verkehrsunfall. Bei diesem Verkehrsunfall kam ein weißer

PKW-Kombi aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei

mehrere Verkehrszeichen und die Grünfläche. Anschließend entfernte er sich von

der Unfallstelle.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht werden von der Polizeiautobahnstation

Wiesbaden unter (0611) 345-4140 entgegengenommen.

PKW entwendet,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Freitag, 03.11.2023, zwischen 00.30 und 02.00

Uhr

(akl) Unbekannte haben am Freitag einen in der Schiersteiner Straße geparkten

schwarzen Jaguar F-Pace entwendet. Die Tatzeit lässt sich zwischen 00.30 und

02.00 Uhr eingrenzen. Zuletzt waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen F-GL 5940

angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

Versuchter Diebstahl eines Leichtkraftrades, Wiesbaden, Scharnhorststraße,

zwischen Freitag, 03.11.2023, 19.00 Uhr und Samstag, 04.11.2023, 09.30 Uhr

(akl) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte versucht, ein

Leichtkraftrad der Marke Betamotor in der Scharnhorststraße zu entwenden. Dabei

wurde das Lenkradschloss überdreht, ein Starten des Motors scheiterte aber

offensichtlich, weshalb das Fahrzeug unweit des Entwendungsortes abgestellt

wurde. Wer hat etwas Auffälliges beobachtet? Die Ermittlungsgruppe des 5.

Polizeireviers bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540.

Mit einem E-Scooter gegen einen Linienbus gefahren, Wiesbaden, Dotzheimer

Straße, Freitag, 03.11.2023, 15.35 Uhr

(akl) Am Freitagnachmittag befuhr ein 33 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter

die Dotzheimer Straße stadtauswärts auf dem rechten Fahrstreifen. An der

Haltestelle Kleinfeldchen übersah er einen stehenden Linienbus und fuhr

ungebremst in dessen Heck, wobei er sich leicht verletzte. Bei der

Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes, er

musste sich beim 3. Polizeirevier eine Blutprobe entnehmen lassen. Es entstand

ein Sachschaden von 650 Euro.

Fußgängerin umgefahren,

Wiesbaden, Söhnleinstraße, Freitag, 03.11.2023, 20.25 Uhr

(akl) Ein 20 Jahre alter Wiesbadener befuhr am Freitagabend gegen 20.25 Uhr in

einem schwarzen Hyundai die Neckarstraße aus Richtung Wupperstraße und wollte

nach links in die Söhnleinstraße einbiegen. Hierbei übersah er eine 85 Jahre

alte Fußgängerin, die die Söhnleinstraße bei Grünlicht in der dortigen

Fußgängerfurt querte. Bei der Kollision wurde die Fußgängerin zunächst auf die

Motorhaube aufgeladen und stürzt dann auf die Fahrbahn. Sie wurde schwer

verletzt zur stationären Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Es

entstand Sachschaden von 2200 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Unfallgeschehens

werden dringend gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der

Rufnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung-Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Drei-Lilien-Platz, Samstag, 04.11.2023, 01:20 Uhr

(am)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Wiesbadener Altstadt zu

einer Körperverletzung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Eine 31

Jahre alte Wiesbadenerin hielt sich gegen 01:20 Uhr in alkoholisierten Zustand

auf dem Drei-Lilien-Platz auf. Als sie an einem Blumenbeet saß, schlug eine

bisher unbekannte Person der Geschädigten mindestens einmal in das Gesicht.

Dadurch erlitt sie eine blutende Verletzung, die in einem Krankenhaus behandelt

werden musste. Hinweise zum Täter liegen bisher nicht vor. Die Polizei bittet

deshalb mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich beim 1. Polizeirevier unter der

Nummer (0611) 345-2140 zu melden.

Fahrer nach Unfallflucht festgenommen, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße,

Samstag, 04.11.2023, 06:30 Uhr

(am) Am frühen Samstagmorgen kam es in Mainz-Kastel zu einer

Verkehrsunfallflucht, bei der erheblicher Schaden entstand. Der flüchtige Fahrer

konnte festgenommen werden.

Gegen 06:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Wiesbadener mit einem Pkw Fiat die

Wiesbadener Straße in Richtung Biebrich, als er plötzlich nach rechts von der

Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einem Zaun, einem geparkten Pkw Audi

sowie einem Baumschutzbügel aus Metall. Dadurch verursachte der Fahrer einen

Schaden in Höhe von ca. 8.000,- EUR. Anschließend stieg der Fahrer aus dem

Fahrzeug und verließ die Unfallstelle zu fuß. Den Fiat ließ er an der

Unfallstelle zurück. Der Unfallverursacher konnte durch die Polizei ermittelt

werden. Es stellte sich heraus, dass dieser mit 1,50 Promille erheblich

alkoholisiert war. Er muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren

verantworten. Der Regionale Verkehrsdienst hat die weiteren Ermittlungen

übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Kapellenstraße, Samstag, 04.11.2023, 14.00 – 20.25 Uhr

(akl) Am Samstagnachmittag wurde in eine Wohnung in der Kapellenstraße

eingebrochen. Unbekannte stiegen zwischen 14.00 Uhr und 20.25 Uhr auf den Balkon

und hebelten dort ein Fenster auf. Anschließend durchwühlten sie die

Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, Schmuck, diverse Taschen und ein

Notebook. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet

Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

Versammlung in Wiesbaden unter dem Thema „Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten“

Wiesbaden – (däu)Am Samstag, 04. November 2023 fand in der Zeit von 16:00

Uhr bis 18:30 Uhr eine Veranstaltung unter dem Thema „Frieden und Gerechtigkeit

im Nahen Osten“ auf dem Dernschen Gelände in Wiesbaden statt. Mehrere hundert

Teilnehmer verfolgten hierbei die einzelnen Redebeiträge. Im Laufe der

friedlichen Kundgebung kam es zu individuellen Verstößen einzelner Teilnehmer

und daraus resultierenden Maßnahmen durch die Polizei. Eine mögliche

strafrechtliche Relevanz wird geprüft. Die Veranstaltung führte zu keinen

Verkehrsbehinderungen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Vermisster ist wieder da – Offenbach

(fg) Der seit Dienstagabend vermisste 69-Jährige ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

Polizeieinsatz an Schule in Bad Schwalbach,

Bad Schwalbach, Emser Straße,

Montag, 06.11.2023

(fh)Am Montag hat ein anonymes Drohschreiben für einen Polizeieinsatz an einer Bad Schwalbacher Schule gesorgt. Am Wochenende ging bei der Schule in der Emser Straße eine anonyme E-Mail ein, in der der Verfasser Gewalt androhte. Die Polizei entsandte nach Bekanntwerden des Schreibens am heutigen Morgen umgehend Einsatzkräfte zum Schulgelände und durchsuchte das Gebäude. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden. Da sich heute aufgrund eines pädagogischen Tages ohnehin keine Schülerinnen und Schüler in der Schule aufhielten, war der Schulbetrieb nicht tangiert. Die Ermittlungen zu dem anonymen Verfasser dauern an. Eine Gefährdung für Dritte bestand nach derzeitigem Kenntnisstand zu keinem Zeitpunkt.

Brand an Mehrfamilienhaus,

Geisenheim, Steinheimer Straße, Montag, 06.11.2023, 11:00 Uhr

(fh)Am Montagvormittag sorgte ein Brand an einem Geisenheimer Mehrfamilienhaus

für einen Großeinsatz von Einsatzkräften. Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell

wegen Brandstiftung. Gegen 11:00 Uhr entdeckten Anwohner aus der Steinheimer

Straße das Feuer unterhalb eines zum Hochwasserschutz auf Stelzen gebauten

Mehrfamilienhauses und verständigten die Rettungskräfte. Die herbeigeeilte

Feuerwehr räumte daraufhin das Gebäude, brachte dadurch 23 Personen in

Sicherheit und begann umgehend mit den Löscharbeiten. Zum Zeitpunkt des Brandes

standen unterhalb der Grundkonstruktion des Hauses mehrere Fahrzeuge sowie

Sperrmüll. Derzeit geht die Polizei von einer Brandstiftung in diesem Bereich

aus. Der Feuerwehr gelang es, den Brand nach gut einer Stunde zu löschen und ein

Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude zu verhindern. Aufgrund der

Brand- und Rauchschäden ist das Gebäude vorübergehend nicht bewohnbar. Eine Frau

wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen rund 50 Bewohnerinnen

und Bewohner wurden nach Rücksprache mit dem Kreis zunächst in einem

Veranstaltungsgebäude untergebracht, betreut und versorgt. Der Sachschaden

beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen zur Brandursache

übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr, Schlangenbad, Landesstraße 3035

(Marktstraße), Freitag, 03.11.2023, 09:13 Uhr

(jb)Am Freitag kam es in Schlangenbad zu einer Verkehrsunfallflucht bei dem ein

Pkw, ein Anhänger und eine Scheune beschädigt wurden. Eine 37-jährige Fahrerin

aus Schlangenbad befuhr mit ihrem Renault um 09:13 Uhr die Marktstraße aus

Richtung Matzenmühle kommend in Richtung Niedergladbach. Kurz nach der

Ortseinfahrt kam ihr nach ihren Angaben, auf ihrer Fahrbahnseite, ein

unbekanntes Fahrzeug entgegen. Sie wich nach rechts aus und stieß hier zunächst

mit einem geparkten Anhänger zusammen. Danach geriet sie weiter nach rechts über

den Gehweg und fuhr frontal gegen eine Holzscheune. Der Unfallgegner oder die

Unfallgegnerin entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An

dem Renault entstand Totalschaden. Ebenso wurden die Scheune und auch der

Anhänger beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf circa 32.300.- Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer 06124-7078-0 zu melden.

Unfallflucht – Fahrradfahrer flüchtig, Eltville, Neustraße, Samstag,

04.11.2023, gegen 02:40 Uhr

(jb)Am Samstag kam es in Eltville zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen

Fahrradfahrer. Der flüchtige Fahrradfahrer befuhr um 02.39 Uhr die Neustraße in

Richtung Eisenbahnstraße. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und

kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen die beschädigt wurden. Der

Fahrradfahrer verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. An den

beschädigten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 5.500.- Euro.

Bisher ist nicht bekannt ob die flüchtige Person männlich oder weiblich war. Die

Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06123-9090-0 bei der

Polizeistation Eltville zu melden.

Unfallflucht – geparktes Fahrzeug beschädigt, Geisenheim, Badpfad, Sonntag,

05.11.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 05.11.2023, 18.30 Uhr

(jb)Am Sonntag kam es in Geisenheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein

geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Eine bisher nicht bekannte Autofahrerin

oder ein Autofahrer fuhr mit einem unbekannten Fahrzeug zwischen 18:00 Uhr bis

18.30 Uhr gegen die linke Fahrzeugseite eines geparkten Pkw Tesla. Anschließend

entfernt sich die Verursacherin oder der Verursacher von der Unfallstelle. An

dem Tesla entstand ein Sachschaden von geschätzten 2000.- Euro. Die Polizei in

Rüdesheim bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06722 – 9112-0 zu melden.

Betrug – Täter gibt sich als Bankmitarbeiter aus, Freitag, 03.11.2023, 03:04

Uhr, Taunusstein, Kornblumenweg

(jb)Am Freitag wurde ein Bürger aus Taunusstein betrogen. Ein unbekannter Täter

gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und fordert den Angerufenen auf Geld

zu überweisen. Der Mann kam dieser Aufforderung nach und tätigte eine

Überweisung von 5.000.- Euro. Seien Sie bei „Anrufen von einer/Ihrer Bank“ bitte

immer höchst sensibel! Bestenfalls beenden Sie solche Gespräche immer sofort und

rufen unter der Ihnen bekannten Nummer selbst bei Ihrer Bank an, um sich

bezüglich der Richtigkeit der Kontaktaufnahme zu vergewissern. Geben Sie niemals

Ihre PIN aus der Hand, schon gar nicht am Telefon und lassen Sie sich nicht von

Betrügern zu irgendwelchen Handlungen verleiten.

Meldungen vom Wochenende

+++Diebstahl aus Wohnung

Schlangenbad, Schwalbacher Straße, Samstag, 04.11.2023, 14:30 Uhr

Am Samstagnachmittag nutze eine männliche Person in Wambach, Schwalbacher

Straße, die Gelegenheit und betrat eine offenstehende Wohnung. Im Küchenbereich

fand der Täter eine Geldkassette und entwendete daraus mehrere hundert Euro

Bargeld. Der Wohnungsinhaber befand sich zu der Zeit im Garten und konnte den

Täter beim Verlassen des Hauses kurz erblicken. Beschreibung des Täters: -ca.

180 cm groß, -schmale Statur -schwarze, kurze Haare, -weiße Jacke mit roten

Streifen als Applikation, -blaue Jeans.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter Tel. 06124-70780

entgegen.

+++Unfall mit Promille

Hünstetten, L3277, zw. Wörsdorf und Wallrabenstein, Sonntag, 05.11.2023, 02:30

Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam ein 20 Jahre alter Mann aus Hünstetten

mit seinem Skoda im Bereich einer Kurve auf der L3277, Höhe Henriettenthaler

Mühle, von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw tief unterhalb einer

Böschung auf der Seite liegend. Der junge Fahrer blieb unverletzt, konnte sich

aber nur mit Hilfe der Polizei aus seinem verunfallten Pkw befreien. Bei der

Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholkonsum fest, was eine

Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins nach sich zog. Zudem musste

die Feuerwehr wegen auslaufender Betriebsstoffe alarmiert werden.

Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 EUR.

+++Müll angezündet

Geisenheim, Steinheimer Straße, Freitag, 03.11.2023, 16:35 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde von Unbekannten in Geseinheim in der Steinheimer

Straße an einem Mehrfamilienhaus gelagerter Sperrmüll entzündet. Zum Glück

konnte der Brand schnell gelöscht werden und es blieb nur bei Rußanhaftungen an

der Fassade. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt die weiteren Ermittlungen auf. Hinweise

nimmt die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter Tel.: 06722-91120 entgegen.

+++Haus mit Pfeil beschossen

Rüdesheim am Rhein, Rheintalblick, Dienstag, 31.10.2023, 18:00 Uhr bis Samstag,

04.11.2023, 09:30 UhrWiesbaden: Die Polizei-News

Am Samstagmorgen stellte ein Hausbesitzer fest, dass in der Hausfassade neben

einem Fenster ein Metallpfeil steckte. Dieser wurde vermutlich mit einer

Armbrust oder ähnlichem Schussgerät gegen das Haus geschossen.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter Tel.: 06722-91120

entgegen.