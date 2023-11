Bergstrasse

Kreis Bergstraße: Kriminalpolizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen / Wer kann Hinweise geben?

Bergstraße – In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Bergstraße zu

mehreren Einbrüchen. Dabei nahmen Diebe nicht nur Wohnungen ins Visier. Die

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Mit Rädern und sechs Fässern Motoröl flüchteten Kriminelle in der Nacht zum

Freitag (3.11.) von einer Zwingenberger Werkstatt in der Gernsheimer Straße.

Zuvor beschädigten die Diebe die an den Containern angebrachten

Vorhängeschlösser.

Am Freitagabend (3.11.) hebelten noch unbekannte Täter zwischen 17.15 und 23.15

Uhr die Balkontür eines Einfamilienhauses in der Kirchbergstraße in Heppenheim

auf. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Gäste die Wohnräume und

flüchteten anschließend unerkannt, unter anderem mit Schmuck sowie Bargeld.

Kriminelle verschafften sich in der Nacht zum Samstag (4.11.) zwischen 3 und

7.15 Uhr Zutritt zu Büroräumen eines landwirtschaftlichen Betriebes in der

Straße „Außerhalb“ in Lampertheim. Dabei beschädigten die Täter mehrere Türen

sowie einen Tresor. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit Bargeld vom

Tatort.

Auch in Biblis gelangten noch unbekannte Täter am Sonntagnachmittag (5.11.)

zwischen 15 und 18 Uhr in eine Scheune sowie in ein angrenzendes Wohngebäude in

der Kirchstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Kriminellen die

Räume ohne Beute und flüchteten unbemerkt.

Die weiteren Ermittlungen in den Vorfällen dauern derweil an. Wenn Sie zu den

genannten Sachverhalten Hinweise auf die Täter geben können, werden Sie gebeten,

sich bei dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 /

706-0 zu melden.

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Biblis – In der Zeit vom 04.11., 13:00 Uhr, bis zum 05.11., 12:40 Uhr,

wurde in der Pommernstraße 2 ein geparktes Fahrzeug angefahren und beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am beschädigten Fahrzeug

entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich

mit der Polizei Lampertheim (Tel.: 06206/9440) in Verbindung zu setzen.

Viernheim: Auto und Carport durch Brand beschädigt

Viernheim – Am Freitag (03.11.) kam es gegen 19.40 Uhr in der Straße Am

Sandhöfer Weg zum Brand eines dort geparkten Personenkraftwagens der Marke

Chrysler. Hierbei wurde auch das Carport, in welchem das Fahrzeug abgestellt

worden war, durch das Feuer beschädigt. Durch die alarmierte Viernheimer

Feuerwehr konnte der Brand jedoch schnell gelöscht werden. Es wurde niemand

verletzt. Der entstandene Sachschaden wird nach erster Einschätzung auf etwa

25.000,- Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Darmstadt

Darmstadt: Schmuck bei Einbruch entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt – Bislang Unbekannte haben bei einem Einbruch in ein

Mehrfamilienhaus in der Julius-Reiber-Straße Schmuck entwendet. Nach derzeitigem

Kenntnisstand gelangten die Kriminellen zwischen Samstagabend (4.11.) und

Sonntagmittag (5.11.) unter Anwendung von Gewalt ins Innere einer dortigen

Wohnung. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Zimmer.

Darmstadt: Kriminelle erbeuten Bargeld / Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt – Zwischen Samstagmittag (4.11.) und Sonntagmorgen (5.11.)

gelangten Kriminelle in ein Mehrfamilienhaus im Fiedlerweg. Auf der Suche nach

Beute entwendeten sie nach jetzigem Stand unter anderem Bargeld. Im Anschluss

suchten sie das Weite. Wie sie in die Wohnung gelangen konnten, muss im Rahmen

der Ermittlungen von der Kripo in Darmstadt (K21/22) geprüft werden. Insgesamt

werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen können sich unter

der Rufnummer 06151/969-0 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung

setzen.

Südhessen: Polizei bildet neue Freiwillige Polizeihelferinnen und Polizeihelfer aus

Seite Mitte Oktober absolvierten insgesamt acht ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger über mehrere Wochen erfolgreich ihre Ausbildung im Freiwilligen Polizeidienst. Die Ausbildung, die von Polizeibeamtinnen und -beamten des Polizeipräsidiums Südhessen durchgeführt wurde, umfasste insgesamt 50 Stunden. Hierbei wurden rechtliche Inhalte sowie Kommunikations- und Verhaltenshinweise vermittelt. Außerdem umfasste die Ausbildung einige Stunden Einsatztraining.

Den Freiwilligen Polizeidienst gibt es in Südhessen bereits seit 2004. Er ist neben vielen anderen Präventionsmaßnahmen ein Baustein der Sicherheitsinitiative KOMPASS. Viele am KOMPASS-Programm teilnehmenden Kommunen haben bereits den Freiwilligen Polizeidienst erfolgreich eingeführt. Hierbei sind die Aufgaben des Freiwilligen Polizeidienstes klar abgesteckt: Präsenz zeigen – beobachten – melden, sowie vorbeugende Bürgergespräche führen. Damit bildet der Freiwillige Polizeidienst eine ideale Ergänzung zur Landes- und zur Kommunalpolizei. Zudem sind die Ehrenamtlichen des Freiwilligen Polizeidienstes in Uniform als Fußstreife unterwegs und somit für die Bürgerinnen und Bürger optisch erkennbar und ansprechbar.

In Südhessen versehen derzeit knapp 100 freiwillige Helferinnen und Helfer in 17 Städten und Gemeinden ihren Dienst. Die „Neu Ausgebildeten“ werden zukünftig in den Kommunen Dieburg, Weiterstadt, Griesheim, Groß-Gerau und Stockstadt eingesetzt.

Darmstadt-Dieburg

Südhessen: Polizei bildet neue Freiwillige Polizeihelferinnen und Polizeihelfer aus

Südhessen – Seite Mitte Oktober absolvierten insgesamt acht ehrenamtliche

Bürgerinnen und Bürger über mehrere Wochen erfolgreich ihre Ausbildung im

Freiwilligen Polizeidienst. Die Ausbildung, die von Polizeibeamtinnen und

-beamten des Polizeipräsidiums Südhessen durchgeführt wurde, umfasste insgesamt

50 Stunden. Hierbei wurden rechtliche Inhalte sowie Kommunikations- und

Verhaltenshinweise vermittelt. Außerdem umfasste die Ausbildung einige Stunden

Einsatztraining.

Den Freiwilligen Polizeidienst gibt es in Südhessen bereits seit 2004. Er ist

neben vielen anderen Präventionsmaßnahmen ein Baustein der Sicherheitsinitiative

KOMPASS. Viele am KOMPASS-Programm teilnehmenden Kommunen haben bereits den

Freiwilligen Polizeidienst erfolgreich eingeführt. Hierbei sind die Aufgaben des

Freiwilligen Polizeidienstes klar abgesteckt: Präsenz zeigen – beobachten –

melden, sowie vorbeugende Bürgergespräche führen. Damit bildet der Freiwillige

Polizeidienst eine ideale Ergänzung zur Landes- und zur Kommunalpolizei. Zudem

sind die Ehrenamtlichen des Freiwilligen Polizeidienstes in Uniform als

Fußstreife unterwegs und somit für die Bürgerinnen und Bürger optisch erkennbar

und ansprechbar.

In Südhessen versehen derzeit knapp 100 freiwillige Helferinnen und Helfer in 17

Städten und Gemeinden ihren Dienst. Die „Neu Ausgebildeten“ werden zukünftig in

den Kommunen Dieburg, Weiterstadt, Griesheim, Groß-Gerau und Stockstadt

eingesetzt.

Babenhausen: Brand von Müllcontainern ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Babenhausen – Der Brand von drei Müllcontainern in der

Bürgermeister-Rühl-Straße rief am Samstagmittag (4.11.) die Feuerwehr und

Polizei auf den Plan.

Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte gegen 14.15 Uhr und meldeten die

brennenden Müllbehältnisse vor einem dortigen Restaurant. Durch den Brand wurde

auch unter anderem die Fassade des Restaurants in Mitleidenschaft gezogen. Die

Feuerwehr aus Babenhausen konnte den Brand löschen und ein weiteres Ausbreiten

verhindern. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Wie es zum

Brand kam, muss vom ermittelnden Kommissariat 10 in Darmstadt geprüft werden.

Valide Angaben zur Schadenshöhe können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht

gemacht werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei

den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Dieburg: Handyladen im Visier von Kriminellen / Wer kann Hinweise geben?

Dieburg – Ein Handyladen in der Zuckerstraße geriet vergangenes Wochenende

gleich zweimal in das Visier von Kriminellen.

Am Freitagabend (3.11.) suchten zwei bislang unbekannte Männer den Laden gegen

18 Uhr auf. Nach aktuellem Kenntnisstand betraten sie das Geschäft und schauten

sich bei den Smartphones um. Kurze Zeit später löste der Alarm einer

Diebstahlssicherung aus, woraufhin ein Mitarbeiter die Sicherungen überprüfte.

Die beiden Männer verließen in der Zwischenzeit das Geschäft. Wie sich

herausstellte, fehlte ein Smartphone der Marke „Apple“.

Am frühen Samstagmorgen (4.11.) rief ein Einbruch im gleichen Handyladen die

Einsatzkräfte auf den Plan. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich

Kriminelle unter Anwendung von Gewalt gegen 4.30 Uhr Zutritt in den Laden. Im

Anschluss wurden nach aktuellem Stand 20 Mobiltelefone erbeutet. Insgesamt

werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang zueinander stehen, muss noch geprüft werden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht

hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer

06151/969-0 zu melden.

Dieburg: Einfamilienhaus im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Dieburg – Am Sonntagmorgen (5.11.) geriet ein Einfamilienhaus im Nordring

in das Visier unbekannter Krimineller. Die ungebetenen Gäste gelangten unter

Anwendung von Gewalt ins Haus. Sie machten sich Schmuck zur Beute und flüchteten

im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf über 2.000 Euro

geschätzt. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise

geben kann, wird gebeten, Kontakt mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22)

unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Südhessen: Polizei bildet neue Freiwillige Polizeihelferinnen und Polizeihelfer aus

Südhessen – Seite Mitte Oktober absolvierten insgesamt acht ehrenamtliche

Bürgerinnen und Bürger über mehrere Wochen erfolgreich ihre Ausbildung im

Freiwilligen Polizeidienst. Die Ausbildung, die von Polizeibeamtinnen und

-beamten des Polizeipräsidiums Südhessen durchgeführt wurde, umfasste insgesamt

50 Stunden. Hierbei wurden rechtliche Inhalte sowie Kommunikations- und

Verhaltenshinweise vermittelt. Außerdem umfasste die Ausbildung einige Stunden

Einsatztraining.

Den Freiwilligen Polizeidienst gibt es in Südhessen bereits seit 2004. Er ist

neben vielen anderen Präventionsmaßnahmen ein Baustein der Sicherheitsinitiative

KOMPASS. Viele am KOMPASS-Programm teilnehmenden Kommunen haben bereits den

Freiwilligen Polizeidienst erfolgreich eingeführt. Hierbei sind die Aufgaben des

Freiwilligen Polizeidienstes klar abgesteckt: Präsenz zeigen – beobachten –

melden, sowie vorbeugende Bürgergespräche führen. Damit bildet der Freiwillige

Polizeidienst eine ideale Ergänzung zur Landes- und zur Kommunalpolizei. Zudem

sind die Ehrenamtlichen des Freiwilligen Polizeidienstes in Uniform als

Fußstreife unterwegs und somit für die Bürgerinnen und Bürger optisch erkennbar

und ansprechbar.

In Südhessen versehen derzeit knapp 100 freiwillige Helferinnen und Helfer in 17

Städten und Gemeinden ihren Dienst. Die „Neu Ausgebildeten“ werden zukünftig in

den Kommunen Dieburg, Weiterstadt, Griesheim, Groß-Gerau und Stockstadt

eingesetzt.

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Schnelle Festnahme nach Einbruch in Baucontainer

Einen schnellen Festnahmeerfolg konnte die Polizei nach einem Einbruch in einen Container und einen Bauwagen im Neuweg, neben dem Stellwerk am Bahnhof Dornberg, in der Nacht zum Sonntag (05.11.) verzeichnen.

Gegen 3.00 Uhr wurde die Polizei über den Einbruch informiert. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Wie sich vor Ort herausstellte, wurden der Container und der Bauwagen aufgebrochen und Beute bereitgelegt. Die Ordnungshüter konnten schließlich einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen in einem nahe gelegenen Gebüsch vorläufig festnehmen. Die Fahndung nach einem möglichen zweiten Tatbeteiligten dauert an.

Der 31-Jährige musste die Streifen für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache begleiten. Insgesamt entstanden Schäden, die auf mehrere hundert Euro geschätzt werden. Der Tatverdächtige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Kelsterbach: Autos geplündert und geflüchtet/Wer kann Hinweise geben?

Unbekannte machten sich in der Nacht zum Freitag (03.11.) und in der Nacht zum Samstag (04.11.) an insgesamt drei Fahrzeugen, die im Langer Kornweg abgestellt waren, zu schaffen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bauten die Kriminellen in der Nacht zum Freitag an zwei der Autos die Frontscheinwerfer und in einem Fall zudem die Außenspiegel aus und flüchteten mit ihrer Beute im Anschluss unerkannt. In der Nacht zum Samstag zerstörten Unbekannte die Scheibe eines auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts geparkten BMW und entwendeten das Lenkrad, die Airbags, das Armaturenbrett und das Navigationsgerät. Auch in diesem Fall wurden zudem die Frontscheinwerfer ausgebaut und gestohlen. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 erbeten.

Rüsselsheim: 48-jähriger bei Wohnungsbrand verletzt

Am Samstagvormittag (04.11.), gegen 11.15 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in einer Wohnung im 1. Stock eines Mehrparteienhauses im Igelweg gemeldet worden. Der Bewohner der betroffenen Wohnung hatte sich kurz nach der Brandentstehung eigenständig nach draußen retten können. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sich über den Balkon Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen und hatten das Feuer anschließend rasch unter Kontrolle.

Die Wohnung des 48 Jahre alten Mannes ist derzeit unbewohnbar. Weitere Nachbarn konnten aber in ihren Wohnungen verbleiben. Der 48-Jährige erlitt leichte Verbrennungen und wurde zur weiteren Versorgung in eine Klinik eingeliefert.

Die Höhe des Schadens und wie genau der Brand entstanden ist, wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt.

Rüsselsheim L 3040: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor Polizei und kollidiert mit Rollerfahrer

Nach einem schweren Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen (6.11.) ist die Landesstraße 3040 aktuell zwischen der Bensheimer Straße und Astheimer Straße voll gesperrt. Gegen kurz nach 6 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und einen Verkehrsteilnehmer gemeldet, der mit seinem Auto an der Ampel an der Kreuzung zwischen der Abfahrt von der Autobahn 60 und der Adam-Opel-Straße stand und am Steuer wohl eingeschlafen war. Als eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim vor Ort eintraf und nach dem Mann schauen wollte, wachte dieser auf und fuhr in Richtung Königstädten davon. Bei seiner Flucht geriet der Fliehende auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem Roller. Dessen 43-jähriger Fahrer erlitt hierbei schwerste Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht jedoch keine Lebensgefahr. Die verständigten Polizeistreifen konnten das flüchtige Auto nach kurzer Verfolgung schließlich am Ortsausgang Nauheim in Fahrtrichtung Groß-Gerau stoppen und den 45 Jahre alten Fahrer festnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Zur Blutentnahme und für weitere polizeiliche Maßnahmen kam der Rüsselsheimer auf die Wache. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und beide Fahrzeuge sichergestellt. Der Festgenommene muss sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Odenwaldkreis

Erbach Ortsteil Haisterbach – Brand eines derzeit unbewohnten Hauses ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Erbach Ortsteil Haisterbach

Am frühen Sonntagmorgen (05.11.) brach im Erbacher Ortsteil Haisterbach, in einem derzeit unbewohnten Haus, ein Feuer aus. Um kurz nach 06:00 Uhr wurden Anwohner auf die Flammen aufmerksam und informierten Polizei und Feuerwehr. Die eingesetzten Wehren aus Erbach und den Ortsteilen Günterfürst, Haisterbach und Lauerbach konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Es wurde niemand verletzt. Vorsorglich war auch ein Notarzt und Rettungswagen bereitgestellt worden. Das Haus wird derzeit umgebaut. Warum der Brand ausgebrochen ist und auf welche Summe sich der durch das Feuer verursachte Schaden beläuft, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Brandstelle kann momentan noch nicht betreten werden. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion Odenwald wird die Ermittlungen zu Wochenbeginn aufnehmen. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Michelstadt

In der Zeit zwischen Donnerstag (02.11.) und Freitag (03.11.) kam es am Flugplatz Michelstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein Hinweisschild mit roter Warnleuchte vom Aero-Club Odenwald e.V., welches an einem nahegelegenen Feldweg aufgestellt war, wurde angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 300,- EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.