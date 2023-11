Nach Einbruch und schwerem Raub – Zeugen gesucht

Oftersheim (ots) – Samstagfrüh gegen 03 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Anwesen in der Hockenheimer Straße ein und wurde von dessen Bewohner überrascht. Die beiden Täter griffen den Mann unvermittelt mit einer Eisenstange körperlich an, wodurch dieser schwer verletzt wurde.

Im Anschluss nahmen die Täter Bargeld im unteren 5-stelligen Bereich sowie mehrere Wertgegenstände und Schmuck an sich und flüchteten. Der genaue Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Über die Täter ist lediglich bekannt, dass beide männlich und mit dunkelfarbenen Jogginganzügen bekleidet waren. Zudem waren beide Täter maskiert und einer der Täter soll grüne Sportschuhe getragen haben.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Unbekannte Autofahrerin fährt Jungen an und flüchtet

Walldorf (ots) – Am Samstag befand sich ein 10-jähriger Junge zwischen 11.30-11.40 Uhr mit seinem Tretroller im Bereich der Drehscheibe in Walldorf. Von der Nußlocher Straße kommend wollte er über die Drehscheibe den dortigen Fußgängerüberweg an der Schwetzinger Straße in Richtung Hauptstraße/Fußgängerzone überqueren.

In der Mitte des Fußgängerüberwegs befindet sich eine Verkehrsinsel, die die Fahrstreifen der Schwetzinger Straße teilt und auf welcher der Junge wartete, um die Fahrbahn überqueren zu können. Eine bislang unbekannte Autofahrerin befuhr zunächst mit ihrem grauen Auto die Schwetzinger Straße in Richtung Drehscheibe.

An dem Fußgängerüberweg bremste sie zunächst bis zum Stillstand ab, sodass der auf der Verkehrsinsel wartende Junge davon ausging, die Straße überqueren zu können. Als er sich bereits auf dem Fußgängerüberweg befand, rollte das Auto langsam los und touchierte den Jungen am Fuß. Der 10-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Die Autofahrerin setzte ihren Weg jedoch fort, ohne sich nach dem Gesundheitszustand des Jungen zu erkundigen.

Nach dem Unfall erkundigte sich eine Augenzeugin nach dem Jungen, die jedoch bislang unbekannt ist. Das Polizeirevier sucht diese Zeugin und bittet diese darum sich zu melden. Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannte Fahrzeugführerin oder die unbekannte Zeugin haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden unter: 06222-57090.

Rund 7.500 Euro Sachschaden nach Unfall – Verursacher flüchtet

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch zwischen 13:30-16:45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin beim Vorbeifahren den in der Hauptstraße am Straßenrand geparkten Porsche und flüchtet anschließend von der Unfallstelle. An dem Porsche entstand ein Schaden über die gesamte Fahrerseite von rund 7.500 Euro.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel: 06223/9254-0 zu melden.