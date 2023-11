Verbale Aggressionen enden mit einem Flaschenwurf

Heidelberg (ots) – Am Sonntag um 17 Uhr, fiel ein 38-Jähriger Mann im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke zunächst durch sein aggressives Verhalten auf. Völlig grundlos bewarf dieser einen zufällig vorbeilaufenden 49-Jährigen Passanten mit einer Glasflasche und traf diesen an dessen Kopf.

Anschließend prallte die Flasche ab und fiel über das Brückengeländer auf ein, unter der Brücke, fahrendes Auto. Glücklicherweise kam es nur zu einer leichten Verletzung des 49-Jährigen sowie zu Schäden am Wagen im Bereich der Motorhaube.

Der deutlich alkoholisierte Täter konnte durch eine Streife des Polizeirevier Heidelberg-Mitte in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Unzufriedener Gast beschädigt Einrichtung in Bar

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschwerte sich um kurz nach 01 Uhr eine Gruppe von 5 Gästen beim bezahlen über einen fehlenden Rechnungsbeleg. Daraus entspann sich ein Streit mit der Verantwortlichen einer Bar in der Straße „Im Bosseldorn“, der darin mündete, dass diese die Polizei um Unterstützung bat.

Noch vor Eintreffen einer Streife verließ die Gruppe die Lokalität. Im Hinausgehen warf dabei einer von Ihnen ein Glasregal um, welches zu Bruch ging. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

Unfall zweier Radfahrer – Zeugen gesucht!

Heidelberg/Neckargemünd (ots) – Bereits am 30.09.2023 ereignete sich in Heidelberg ein Fahrradunfall zu welchem die Polizei nun Zeugen sucht. Eine 56-jährige Radfahrerin fuhr mit dem Fahrrad auf der Schlierbacher Landstraße in Fahrtrichtung Neckargemünd, als ihr auf der Radspur ein anderer Radfahrer entgegnete und es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam.

Hierbei verletzten sich beide Radfahrer. Drei bislang unbekannte Männer kamen den Beiden zu Hilfe und kümmerten sich um die Verletzten. Nach diesen unbekannten Ersthelfern wird nun gesucht.

Weitere Zeugen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden, unter: 06221-18570.