Schwere räuberische Erpressung in Tankstelle – 18-Jähriger in U-Haft

Altrip (ots) – Nachdem am Abend des 28.10.2023 eine Tankstelle in der Bezirksstraße in Altrip überfallen wurde, konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Nach intensiven und umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminalpolizei Ludwigshafen wurde am Freitagvormittag 03.11.2023 ein 18-Jähriger festgenommen.

Der Mann steht unter dem dringenden Tatverdacht, am 28.10.2023, gegen 21:45 Uhr, die Tankstelle in Altrip betreten und unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten von einer Tankstellenmitarbeiterin gefordert zu haben. Nachdem die Mitarbeiterin circa 1.100 Euro und mehrere Schachteln Zigaretten übergeben hatte, flüchtete der Mann.

Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte der 18-Jährige zunächst nicht festgestellt werden. Nach Auswertung der Aufnahmen der Überwachungskameras ergaben sich Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen, der ohne festen Wohnsitz ist.

Am Freitagvormittag konnte der 18-Jährige durch Polizeikräfte in Ludwigshafen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Samstagmorgen (04.11.2023) dem Haftrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren räuberischen Erpressung.

Der 18-Jährige wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Ob der Mann auch als Tatverdächtiger einer weiteren schweren räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle in Mutterstadt am 26.10.2023 in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Donnerstag 02.11.2023 kontrollierten Polizeikräfte auf der Autobahn 61 in Höhe Dannstadt-Schauernheim einen Transporter mit luxemburgischer Zulassung. Während der Kontrolle gab der Fahrzeugführer, ein 43-jähriger französischer Staatsbürger, an, dass er im Auftrag einer Firma Cannabisprodukte von Luxemburg nach Tschechien transportiere.

Im Laderaum des Fahrzeugs konnten circa 30 Kilogramm schwach THC-haltiger Betäubungsmittel aufgefunden und sicher gestellt werden. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Freitag 03.11.2023 dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt.

Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Diebstahl von Pedelec am Nachtweideweiher

Bobenheim-Roxheim (ots) – Bereits am Mittwoch 01.11.2023 wurde zwischen 12-14:00 Uhr ein Pedelec am Nachtweideweiher in Bobenheim-Roxheim entwendet. Während der Abwesenheit des Eigentümers durchtrennte unbekannte Täterschaft das am Pedelec angebrachte Fahrradschloss und nahm das Zweirad mit sich.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise insbesondere zur Identität der Täter. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mutterstadt (ots) – In ein Einfamilienhaus in der Ringstraße wurde zwischen Freitag 03.11.2023, 13:15 Uhr und Sonntag 05.11.2023, 10:30 Uhr eingebrochen. Aus dem Innern des Hauses entwendeten die Täter mehrere Schmuckstücke. Der Gesamtschaden durch Einbruchsspuren und Diebesgut dürfte sich auf etwa 4.000 Euro belaufen.

Sie haben etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.