Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots) – In der Nacht vom Sonntag auf Montag gegen ca. 01:45 Uhr bemerkte ein Zeuge mehrere Taschenlampenleuchten an einem Vereinsheim und informierte die Polizei. Durch die Polizei wurden am Vereinsheim und im Nahbereich keine Personen angetroffen oder festgestellt. An einer Tür des Vereinsheims wurden frische Aufbruchspuren festgestellt.

Die unbekannten Täter beschädigten die Tür durch den Versuch sie aufzubrechen nicht unerheblich. Die Tür konnten sie jedoch nicht öffnen und dadurch folglich nicht in das Innere des Vereinsheims gelangen. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro

Wer hat zur genannten Zeit in der Nähe des Vereinsheims des FV Dudenhofen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Unfall verursacht und weggefahren

Speyer (ots) – Am Sonntag kurz vor 17 Uhr beobachtete ein Zeuge einen rangierenden PKW in der Kurt-Schumacher-Straße in einer Parklücke am Fahrbahnrand. Der PKW fuhr schließlich aus der Parklücke, stieß zuvor beim Rangieren jedoch gegen einen dahinter geparkten Roller, welcher wiederum auf ein dahinter geparkten PKW fiel.

Anschließend entfernte sich der PKW zunächst in Richtung einer Tankstelle, wendete dort und fuhr erneut an der Unfallstelle vorbei. Der männliche Fahrzeugführer schaute nochmals in die Parklücke und entfernte sich dann vollends von der Unfallstelle. Durch den Zeugen konnten eindeutig 2 männliche Fahrzeuginsassen gesehen und der Fahrzeugführer auch beschrieben werden.

Um ca. 20:45 Uhr erschienen 4 Personen auf der Polizeiinspektion um den beschriebenen Unfall zu melden. Eine 36-jährige Frau behauptete die Fahrzeugführerin des unfallverursachenden PKW gewesen zu sein.

Der ebenfalls anwesende 32-jährige Lebensgefährte der Frau entsprach der vorherigen Personenbeschreibung des Fahrzeugführers. Gegen die Frau und den Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihre Beteiligung am Unfall sind Gegenstand der Ermittlungen.