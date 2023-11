Eine Verkehrskontrolle führt zu diversen Verstößen

Edenkoben (ots) – Am 05.11.2023 gegen 23:30 Uhr, wurde im Stadtzentrum von Edenkoben ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Hierbei fiel der erste Verstoß auf, da er unerlaubterweise einen Mitfahrer transportierte. Weiterhin war das am E-Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen bereits 3 Jahre abgelaufen und stammte aus dem Jahr 2020.

Der Verstoß führte zu einer Strafanzeige gegen den Fahrer, sowie zu einer Anzeige gegen den eingetragenen Fahrzeughalter. Anschließend konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, da ein Urintest positiv auf Cannabis und Amphetamine reagierte. Es erfolgte daraufhin eine Blutentnahme.

Zu guter Letzt konnte bei dem Fahrer ein Messer mit knapp neun Zentimeter Klingenlänge aufgefunden werden, welches sich einhändig öffnen ließ. Dies zog eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich, da sogenannte Einhandmesser nicht in der Öffentlichkeit mitgeführt werden dürfen.

Offenbach an der Queich (ots) – Am Sonntag 05.11.2023, kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Indoor-Spielanlage in der Franz-Matt-Straße in Offenbach. Beim Ein- oder Ausfahren aus der benachbarten Parklücke kollidierte der flüchtige Unfallverursacher mit dem PKW des Geschädigten. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR. Zum Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen roten PKW handelt.

Offenbach an der Queich (ots) – Aktuell kommt es wiederholt zu Betrugsversuchen unter Nutzung von Messenger Diensten. Die vermeintlichen Opfer erhalten per WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer, in der sich Betrüger als Sohn/Tochter oder Enkel ausgeben und aufgrund einer vorgetäuschten finanziellen Notlage um Geld bitten. Gestern waren Betrüger in Offenbach an der Queich erfolgreich.

Ein 72-jähriges Opfer fiel auf die Masche rein und überwies einen niedrigen 4-stelligen Geldbetrag an die Betrüger. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

