Mehrere Einsätze an Bar in Bleichenviertel

Mainz (ots) – Aggressive Gäste sorgten in der Nacht auf Samstag für mehrere Auseinandersetzungen in und vor einer Bar im Bleichenviertel. In einem Fall kam es zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. Gegen zwei Uhr, kam es zu einem ersten Einsatz, weil 2 Männer im Alter von 24 und 25 Jahren eine Auseinandersetzung mit den Türstehern suchten.

Hierbei wurde ein 30-jähriger Türsteher verletzt und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen Körperverletzung ermittelt. Sie erhielten einen Platzverweis.

Gegen 06 Uhr kommt es nach einer weiteren Auseinandersetzung in dieser Lokalität zu einer Eskalation auf der Straße davor. Derzeit wird davon ausgegangen, dass mehrere Personen an dieser Schlägerei beteiligt waren. Mehrere Personen flüchteten vor Eintreffen der Polizei, konnten aber mit Ausnahme des möglichen Haupttäters gestellt werden.

Ein Beteiligter leistete bei der Festnahme Widerstand. Trotz Androhung des Tasers blieb der 25-jährige und erheblich unter Alkoholeinfluss Stehende weiterhin aggressiv und musste gefesselt werden. Polizeibeamte wurden während des Einsatzes nicht verletzt.

Gegen alle Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu den Ereignissen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Frau erleidet Verletzungen – Zeugin gesucht

Mainz-Gonsenheim (ots) – Bereits am Freitag 27. Oktober meldete sich eine 50-jährige Frau bei der Polizei auf dem Lerchenberg und gibt an, in der Eleonorenstraße in verletzt worden zu sein. Nach ihrer Schilderung sei sie am Freitag gegen 11 Uhr zu Fuß unterwegs gewesen und auf 2 Männer an einem Transporter getroffen.

Dort sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, deren Verlauf noch unklar ist. Die Geschädigte gibt jedoch an, dass sie durch eine Passantin Unterstützung erfahren hätte. Diese hätte sie zu einem Arzt begleitet.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit wird insbesondere die Ersthelferin gesucht, welche die Frau unterstützt hat. Wer darüber hinaus sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter Tel: 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Wohnung in Berliner Siedlung

Mainz (ots) – Am Freitag 03.11.2023 kam es in der Berliner Siedlung zu einem Einbruch in eine Wohnung. Unbekannten Täter gelang es offensichtlich über ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung einzudringen und sich in ihr frei zu bewegen. Die Täter durchwühlten große Teile der Wohnung und entwendeten Wertgegenstände und Bargeld in fünfstelliger Höhe.

Der Tatzeitraum liegt zwischen spätem Nachmittag und ca.20 Uhr. Die Täter sind unerkannt entkommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere in der dunklen Jahreszeit, Täter den Schutz der früh einsetzenden Dunkelheit und die Abwesenheit der Bewohner am frühen Abend ausnutzen um nach Tatgelegenheiten zu suchen. Insbesondere Erdgeschosswohnungen sollten ausreichend gegen Einbruch gesichert sein.

Tipps erhalten Interessierte unter https://www.k-einbruch.de/ oder durch Einbruchsschutzberater des PP Mainz. Termine gibt es unter Tel: 06131 65-3390 oder per E Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de.