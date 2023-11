Ein leicht Verletzter nach Verkehrsunfall auf der L593 (Foto)

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 06 Uhr, auf der Landesstraße 593 zwischen Kürnbach und Sulzfeld wurde ein 67-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der 67-Jährige gegen 06 Uhr mit seinem Fiat auf der L593 von Kürnbach kommend in Richtung Sulzfeld.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Autofahrer kurz vor Sulzfeld auf die Gegenfahrbahn. Um eine Kollision mit einem entgegen kommenden Pkw zu verhindern, lenkte der 67-Jährige stark nach rechts. Infolgedessen kam der Fiat von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam anschließend auf dem Dach liegend zum Stehen.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer eilten dem leicht verletzten 67-Jährigen zu Hilfe und halfen ihm beim Verlassen des Unfallfahrzeugs. Er wurde anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Fiat entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gewässerverunreinigung – Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots) – Am 03.11.2023 gegen 17:15 Uhr, wurde eine Verunreinigung des Wassers im Regenrückhaltebecken in der Hugo-Salzmann-Straße in Bad Kreuznach festgestellt. Im Becken befand sich eine weiß, milchige Flüssigkeit. Um die Verunreinigung zu beseitigen, war die Kreuznacher Feuerwehr mit 19 Kräften im Einsatz. Auch die Untere Wasserbehörde war vor Ort.

Die Verunreinigungen konnten letztendlich beseitigt werden. In das Rückhaltebecken wird das angrenzende Oberflächenwasser eingeleitet. Im Nahbereich konnte jedoch kein Verantwortlicher ermittelt werden. Eine Wasserprobe wurde entnommen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter Tel: 0671 8811 0 erbeten.