6-jähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

Kaiserslautern (ots) – Ein 6-jähriger Junge ist am Wochenende bei einem Unfall im Stadtgebiet schwer verletzt worden. Das Kind überquerte am Sonntag kurz vor 18 Uhr die Straße Am Warmfreibad und wurde dabei von einer 34-Jährigen mit ihrem Auto angefahren. Die Frau kam aus der Entersweilerstraße und wollte nach links in Richtung des Schwimmbads abbiegen.

Sie übersah den Jungen und erfasste ihn mit ihrem Wagen frontal. Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um das verletzte Kind. Der 6-jährige wurde von einem Notarzt und Sanitätern medizinisch versorgt.

Mit schweren, aber nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, brachten die Rettungskräfte den Jungen in ein Krankenhaus.

Am Pkw der 34-Jährigen war kein Schaden entstanden. Die Polizei nahm den Unfall auf. Gegen die Autofahrerin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. |erf

Fischwilderei am Vogelwoog

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Bürger meldet vermutliche Wildfischer im Bereich des Vogelwoogs. Die Polizeistreife konnte am Freitagvormittag 3 Männer unterschiedlichen Alters feststellen, die ohne erforderliche Genehmigung im See angelten.

Die Männer wurden entsprechend strafrechtlich belehrt, die mitgeführten Angelruten sichergestellt. Im Anschluss an die Maßnahmen konnten sie die Örtlichkeit verlassen.

Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 48-Jähriger aus Kaiserslautern ist am Sonntag unter Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren. Der Mann wurde wegen seiner unsicheren Fahrweise gegen 01:50 Uhr in der Eisenbahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei kam der Verdacht auf, dass er unter Alkoholeinfluss steht, da in seinem Atem Alkohol wahrgenommen werden konnte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,27 Promille. Dem 48-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Über BAB 6 vor Polizeikontrolle geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Am Montagmorgen sollte ein 22-jähriger BMW-Fahrer auf dem Autobahnparkplatz „Höllenplacken“ einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt der Aufforderung zu folgen, entzog sich der Fahrer mittels Flucht. Diese führte ihn über über die BAB 6 in Richtung Mannheim. An der Abfahrt KL-Centrum (PRE-Park), fuhr der 22-Jährige in halsbrecherischer Weise von der Autobahn ab.

Seine Flucht endete im Industriebgeiet Nord, wo er letztendlich von mehreren mittlerweile eingesetzten Streifen gestellt werden konnte. Der BMW-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese war ihm vor geraumer Zeit wegen eines anderen Verkehrsverstoßes entzogen worden.

Durch die riskante und rücksichtslose Fahrweise (rechts Überholen, Fahren über Standstreifen u.a.) mit Geschwindigkeiten von weit über 200 km/h, wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, wurde der PKW des 22-järhigen Fahrers mit dem Ziel der Einziehung beschlagnahmt. Auf ihn kommen nun diverse Strafverfahren zu.

Die Polizei sucht nun weitere Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Angaben zu den Verkehrsvorgängen machen können bzw. ebenfalls gefährdet wurden. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt, wurde auch ein Streifenwagen beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR.

Kaiserslautern: Funktioniert das Licht?

Kaiserslautern (ots) – Mit dem Start in die „dunkle Jahreszeit“ sind die Tage zumindest gefühlt, deutlich kürzer geworden. Morgens auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule ist es noch dunkel oder wird erst langsam hell und nachmittags nach Feierabend ist es auch schon wieder dämmrig oder sogar schon gänzlich dunkel. Eine Frage, die für die kommenden Monate im Straßenverkehr deshalb besonders wichtig ist: Funktioniert die Beleuchtung an Ihrem Fahrzeug? Und funktioniert sie auch richtig?

Bei „Fahrzeug-Beleuchtung“ denken zwar die meisten gleich an das Abblend- und Fernlicht, gemeint ist damit aber noch viel mehr, zum Beispiel die Bremsleuchten, die Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker), die Warnblinkanlage, Nebelscheinwerfer und -schlussleuchte ebenso wie Rückfahrscheinwerfer, Begrenzungs- und Parkleuchten. Sie alle spielen eine wichtige Rolle, wenn es um das „Sehen und gesehen werden“ und somit auch um die Sicherheit im Straßenverkehr geht.

Umgekehrt ist es gleichzeitig enorm wichtig, dass die Scheinwerfer auch richtig eingestellt sind, damit der entgegenkommende Verkehr nicht geblendet wird.

Alljährlich bieten Kfz-Betriebe und Werkstätten im Herbst während der Aktion „Licht-Test“ eine kostenlose Überprüfung an. Kleinere Mängel und Defekte können dann gleich an Ort und Stelle behoben werden und erst, wenn alles funktioniert, erhält man die Licht-Test-Plakette.

Im Aktionszeitraum des vergangenen Jahres nutzten zahlreiche Autofahrer diese Möglichkeit. Dabei wurde festgestellt, dass jeder vierte Pkw mit mangelhaftem Autolicht fährt und fast jeder neunte andere Verkehrsteilnehmer blendet (Quelle: www.licht-test.de)

Um auf die Gefahren, die dadurch entstehen, aufmerksam zu machen, bietet das Präventionsteam des Polizeipräsidiums Westpfalz am Dienstag 7. November 2023, Beratungen an. Autofahrer und Fahrzeughalter können sich von 8-12 Uhr kostenlos und unverbindlich informieren.

Die erste Station der Präventionsexperten ist von 8 bis 10 Uhr in den Geschäftsräumen der „A.T.U.“-Autowerkstatt in Kaiserslautern in der Pariser Straße sowie von 10-12 Uhr bei „Euromaster“ im Hertelsbrunnenring. Bei Interesse oder konkreten Fragen einfach vorbeischauen! |cri

Kreis Kaiserslautern

Bronzefiguren vom Grab gestohlen

Schopp (ots) – Diebe haben sich in den vergangenen Tagen auf dem Friedhof in Schopp herumgetrieben. Am Sonntag stellte eine Besucherin fest, dass vom Grab einer Angehörigen zwei Bronzefiguren gestohlen wurden. Es handelt sich um die Figuren eines Vogels und einer Madonna. Beide waren auf der Grabeinfassung fest verankert und wurden vermutlich mit einer Metallsäge entfernt.

Die Madonnenfigur ist etwa 30 Zentimeter hoch. Eine nähere Beschreibung des Vogels liegt nicht vor. Beide Figuren haben zusammen einen Wert von rund 1.000 Euro.

Die Tatzeit kann bislang lediglich auf den Zeitraum zwischen dem 23. Oktober und dem 5. November eingegrenzt werden. Zeugen, denen in dieser Zeit verdächtige Personen auf dem Friedhof aufgefallen sind, oder die Hinweise geben können, wann die Figuren verschwanden, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2250 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

Wem ist der schwarze Toyota aufgefallen?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Kaiserslautern – Hüffler (Kreis Kusel) (ots) – Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer eines schwarzen Toyota Corolla wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die Beamten suchen Zeugen, denen der 59-Jährige mit seinem Auto am Sonntag aufgefallen ist. Am Wagen des Autofahrers stellte die Polizei „frische“ Unfallschäden fest. Wo es jedoch zum Unfall kam, ist nicht bekannt und aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Außerdem soll der 59-Jährige in Otterbach den Fahrer eines Mercedes Sprinters durch ein Fahrmanöver gefährdet haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Mann vermutlich von Hüffler (Kreis Kusel) nach Kaiserslautern und Otterbach, dabei kam es zum Unfall.

Aufgefallen war der Toyota-Fahrer am späten Abend zwischen Kaiserslautern-Morlautern und Otterbach, ein Verkehrsteilnehmer alarmierte wegen der riskanten Fahrweise die Polizei. Eine Polizeistreife traf den alkoholisierten 59-Jährigen schließlich auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Otterbach an. Wie sich herausstellte, hatte der Mann eine Atemalkoholkonzentration von 2,31 Promille intus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein und den Autoschlüssel stellte die Polizei sicher.

Der Mann blickt nun einem Strafverfahren entgegen.

Zeugen, denen der 59-Jährige mit seinem schwarzen Toyota Corolla aufgefallen ist oder die Hinweise zu einem Unfall mit dem Wagen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Trunkenheit im Verkehr

Mehlingen (ots) – Ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Biberach ist am Sonntag unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Der Mann wurde nach Mitteilung durch aufmerksame Zeugen gegen 00:50 Uhr in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch in seinem Atem wahrgenommen werden.

Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,98 Promille. Dem 40-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.