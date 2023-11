Technoveranstaltung „Time Warp“ auf dem Maimarkt-Gelände

Mannheim (ots) – Bilanz: An zwei Veranstaltungstagen 04.11.2023 und 05.11.2023, fand die zweite Time-Warp dieses Jahr unter dem Motto „Two Days-Two Stages“ statt. Zu der Veranstaltung, auf dem Maimarktgelände an der Xaver-Fuhr-Straße, kamen insgesamt 25.000 Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland, insbesondere Frankreich, Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Schweiz und Italien.

Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit beteiligten sich auch französische Kollegen der Gendarmerie Nationale an den Einsatzmaßnahmen. Auch in diesem Jahr führte die Polizei wieder intensive Kontrollen in Zusammenhang mit dem Betäubungsmittelgesetz durch. Insgesamt 200 Verstöße stellten die Einsatzkräfte fest, unter anderem wegen Kokain, Amphetamin, Methamphetamin, XTC, MDMA, psilocybinhaltigen Pilzen und Cannabis.

104 Menschen mussten hauptsächlich wegen der Einnahme von Alkohol oder Drogen medizinisch behandelt werden. Sieben Personen kamen zur Behandlung sogar in ein Krankenhaus. Vier Personen wurden bei den Zufahrts- und Abfahrtskontrollen als Autofahrende positiv auf Drogen getestet und mussten deshalb eine Blutprobe abgeben.

Die Polizei registrierte knapp 30 Diebstähle. In einigen Fällen entrissen unbekannte Täter verschiedenen Besuchern die Halsketten. Ob es sich um eine Serie handelte, verübt von mehreren Tätern, ist Gegenstand der nun eingeleiteten Ermittlungen. In einigen Fällen wird geprüft, ob es sich um mögliche Raubtaten handelt.

Gegenüber der ersten Veranstaltung in diesem Jahr stellte die Polizei einen leichten Rückgang der Straftaten fest, insbesondere der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Brand – Einsatz von Rettungshubschrauber

Mannheim (ots) – Aktuell kommt es aufgrund eines Brandgeschehens in der Untermühlaustr. in einer Wohnung zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Die Hintergründe des Brandes sind bislang noch nicht bekannt. Die Löscharbeiten dauern an. Eine Person wurde durch den Brand verletzt.

Zu der Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Ableitung des Verkehrs. Es wird nachberichtet.

Kerze löst Brand aus

Mannheim-Neckarau (ots) – Wegen einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus rückten am Samstagabend gegen 22:30 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Mönchwörthstraße aus. Grund hierfür war nach aktuellem Stand der Ermittlungen eine abgebrannte Kerze in der Wohnung einer 48-Jährigen.

Offenbar hatte die Bewohnerin vergessen, die Kerze zu löschen, als sie ihre Wohnung verließ. Letztlich konnte der Brand schnell gelöscht werden. Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt der Löscharbeiten nicht mehr im Haus und konnten nach beenden der Maßnahmen zurück in ihre Wohnungen.

Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Die Wohnung der 48-Jährigen bleibt aufgrund der Verrußungen zunächst unbewohnbar. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Rheinau geführt.

Windschutzscheibe mit Gullydeckel eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Sonntagabend wurde in der Riedfeldstraße ein Auto beschädigt. Bislang unbekannte Täterschaft schlug mit einem Gullydeckel die Windschutzscheibe einer abgestellten Corvette ein und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Entwendet wurde aus dem Inneren des PKW nichts, der entstandene Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Pollizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010 zu melden.

Regennasse Fahrbahn und unangepasste Geschwindigkeit führen zum Unfall

Mannheim (ots) – Ein 42-jähriger Ford-Fahrer fuhr am Samstag gegen 16.15 Uhr von der B 38 kommend auf die BAB 6 auf. Hierbei passte er seine Geschwindigkeit nicht der regennassen Fahrbahn und den Verkehrsverhältnissen an und fuhr auf die BAB 6 auf, wobei er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Er kreuzte alle drei Fahrspuren, kollidierte mit der Betongleitwand und wurde von dieser wieder nach rechts abgewiesen. Hierbei kollidierte er mit einem 57-jährigen Maserati-Fahrer, der sich auf der mittleren Spur befand. Beide Fahrzeuge rutschten weiter an den rechten Fahrbahnrand, wobei sie hier noch mit der Leitplanke kollidierten und anschließend zum Stillstand kamen.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Insassen der beiden Fahrzeuge wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger

Mannheim (ots) – Am Sonntag um 17:30 Uhr ereignete sich auf der B38 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Fußgänger schwer, nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen überquerte der alkoholisierte 26-Jährige die B 38 von der Columbusstraße kommend in Richtung einer Tankstelle und wurde hierbei von einem heranfahrenden 37-jährigen Fiat-Fahrer erfasst.

Der schwer verletzte 26-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Unfallverursacher flüchtet nach Unfall mit 4 beschädigten Autos

Mannheim (ots) – Am Samstag fuhr eine 22-Jährige mit ihrem BMW auf der mittleren Spur des Luisenrings vom Parkring in Richtung Jungbusch. Um kurz vor 19 Uhr wechselte ein vorausfahrender Pick-up auf ihre Spur, ohne allerdings auf den nötigen Sicherheitsabstand zu achten oder den Spurwechsel anzukündigen.

Das Heck des Pick-ups kollidierte mit der Front des BMWs. Durch den Impuls wurde der BMW auf die rechte Spur abgedrängt und prallte so gegen einen verkehrsbedingt haltenden Daimler-Benz, welcher wiederum auf einen vor ihm stehenden Audi geschoben wurde.

Glücklicherweise kam es zu keinen Verletzten, aber es entstand ein Gesamtschaden von über 12.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu einem silbergrauen Pick-up der Marke Nissan werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter Tel 0621-1744222 zu melden.