20 Jahre Schlemmen, Genießen und Erleben in Ludwigshafen/Rhein-Pfalz-Kreis

Ludwigshafen – Gutscheinbuch.de präsentiert den Schlemmerblock in der Jubiläumsedition. Deutschlands erfolgreichstes Gutscheinbuch glänzt auch in dieser besonderen Auflage mit 2:1-Angeboten aus Gastronomie und Freizeit. Die neuen Schlemmerblöcke sind ab Erscheinen bis zum 01.12.2024 gültig und enthalten Gutscheine aus den Sparten Gastronomie, Freizeit und Wellness. Wie gewohnt richten sich die Angebote an Freunde und Paare, berücksichtigen aber auch Singles und größere Gruppen.

Unter dem Motto „Preise wie vor 20 Jahren“ feiert Gutscheinbuch.de das seit 2003 bestehende Erfolgsprodukt Schlemmerblock.

„Wir freuen uns, unseren treuen Kunden zu diesem Anlass den Block zum unschlagbaren Preis ab 9,92 €* anbieten zu können. Wir möchten uns damit bedanken und etwas zurückgeben. Seit zwei Dekaden entdecken die Menschen mit uns neue Restaurants, Cafés und Freizeitangebote und teilen die Leidenschaft für gutes Essen, Spaß und Erholung“,

so Fotios Toulatos, Geschäftsführer und Mitbegründer der VMG, Vertriebs-Marketing-Gesellschaft mbh.

„Ludwigshafen ist als Sitz des Chemieriesen BASF ein international bekannter Industriestandort. Neben Industriecharme hat aber auch vor allem der angrenzende Rhein-Pfalz-Kreis schöne Landschaften. Die Pfälzer sind insbesondere für ihre gesellige Art und die Gastfreundschaft bekannt. Wer Industrie, Kultur und Natur links und rechts des Rheins entdecken will, findet in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis ausgiebig Möglichkeiten, kulinarische Freuden zu erleben“,

so Marius Kurt, Teamleiter Vertriebsaußendienst der VMG, Vertriebs-Marketing-Gesellschaft mbh.

Die Highlights aus Ludwigshafen/Rhein-Pfalz-Kreis sind in der Jubiläumsauflage 2024 u.a.:

Ristorante Da Rosetta in Ludwigshafen

Restaurant Fischkutter in Ludwigshafen

Restaurant Jägerhof in Mutterstadt

Mauros – Steak & Pasta in Lambsheim

Sticky‘s Fried Chicken in Ludwigshafen

Badepark in Haßloch

Kletterwald in Speyer

Movie Park Germany in Bottrop

„Wir feiern mit dieser Auflage das zwanzigjährige Bestehen unseres Schlemmerblocks und präsentieren Ihnen wie gewohnt großartige Angebote und tolle Neuigkeiten. Mit der Jubiläumsauflage schreiten wir konsequent in Richtung Zukunft: Mobile-Gutscheine.de wird nun der Kern unseres digitalen Angebots. Zum Kennenlernen bekommen alle Käufer eines neuen Blocks, passend zum 20. Geburtstag, 20 € Guthaben dafür geschenkt. Außerdem erstrahlt unser Schlemmerblock äußerlich in neuem Glanz“,

freut sich Jens Helmer, Leiter Marketing, Presse & Kooperationen der VMG, Vertriebs-Marketing-Gesellschaft mbh.

„Für unsere Feinschmecker verändert sich dabei erstmal nicht viel. Der Schlemmerblock ist immer noch das Richtige für alle Genussmenschen, die die Welt der Aromen und Sinneseindrücke entdecken und dabei Geld sparen wollen. Und mit Mobile-Gutscheine.de, das Sie im Zuge der neuen Auflage besonders leicht erkunden können, funktioniert unser Angebot sogar weit über die Grenzen der Vorderpfalz hinaus.“

2x genießen – 1x zahlen – Ein Erfolgsrezept seit 20 Jahren

Wer mit einem Gutscheinbuch.de Schlemmerblock einen teilnehmenden Gastronomiebetrieb besucht, erhält das zweite, wertgleiche oder günstigere Hauptgericht gratis. Gutscheine für Frühstück und Brunch, Buffets und Cocktails funktionieren genauso. Das Gutscheinprinzip bewährt sich auch außerhalb der Gastronomie: Etliche Kinos und Theater, Freizeit- und Sporteinrichtungen, Schwimmbäder und Saunen können ebenfalls besucht werden.

Singles, Familien und Gruppen erhalten spezielle Angebote

Auch Alleinstehende, Familien und Freundesgruppen profitieren vom Gutscheinangebot. Und wer den Verzehr in die eigenen vier Wände verlegen will, kommt bei einigen Anbietern auch bei Abholung oder Lieferung in den Genuss eines Rabatts. Die individuellen Regelungen sind über eine einfache Symbolik direkt auf den einzelnen Gutscheinen ersichtlich und eine Erklärung findet sich in den ersten Seiten jedes Blockes.

Hohes Sparpotenzial

Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock erleichtert es, neue Aromen und Erlebnisse zu erfahren. Diese schonen den Geldbeutel und motivieren dazu, den kulinarischen Geheimtipp vor Ort genauso auszuprobieren wie die Sportart, die im Freundeskreis gerade angesagt ist. Der Gesamtwert der Gutscheine liegt bei mehreren Hundert Euro pro Block. Bereits mit dem zweiten eingelösten Gutschein hat sich die Anschaffung meist schon gelohnt.

20 Jahre Schlemmerblock – Preise wie vor 20 Jahren

Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Ludwigshafen/Rhein-Pfalz-Kreis 2024 ist mit dem Code SBL24 zum Sonderpreis ab nur 9,92 €* (UVP 44,90 €) erhältlich:

ab einem Exemplar 23,90 €

ab 3 Exemplaren 14,90 €

ab 5 Exemplaren 11,90 €

5+1-Aktion: pro 5 bestellten Blöcken gibt es einen Block gratis

* inkl. Gratisblock umgerechnet 9,92 € pro Block 2024. Nur für begrenzte Zeit. Solange der Vorrat reicht.

Ab fünf bestellten Exemplaren erfolgt die Lieferung versandkostenfrei. Der Code kann sowohl bei telefonischen (Hotline: 0800-8585085, kostenfrei aus allen dt. Netzen), als auch Online-Bestellungen (www.gutscheinbuch.de) angegeben werden. Der Schlemmerblock 2024 ist ab sofort bis zum 01.12.2024 gültig.