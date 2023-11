Einbruch in Wohnhaus

Lustadt (ots) – In dem Zeitraum vom 04.11.2023, 18-24 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Hohe Straße, Lustadt, ein. Im Haus betraten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hohe Straße, Lustadt, gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter Telefon: 06341-2870 oder die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274-9580 entgegen.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen.

Betrunken unterwegs

Birkenhördt (ots) – Am Sonntag 5.11.23 gg. 01:40 Uhr, wurde der 29-jährige Fahrer eines PKWs aus Kandel in der Ortsdurchfahrt Birkenhördt gestoppt, da er zuvor viel zu schnell gefahren war. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurde eine deutliche Alkohol Beeinflussung festgestellt.

Daher wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Neben einem mehrmonatigen Entzug der Fahrerlaubnis und einer Geldstrafe droht auch eine MPU.

Auf frischer Tat gefasst

Wörth (ots) – Am Freitagabend konnte ein 48-jähriger Mann beim Diebstahl von einem befüllten Wasserkanister und einem Ladekabel aus 2 unverschlossenen LKW gefasst werden. Der Mann wurde durch aufmerksame Bürger bei seiner Tat beobachtet.

Der 48-Jährige wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Polizeiinspektion nach Wörth gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab zudem 1,01 Promille. Da der Mann selbst mit seinem LKW in der Nähe des Tatortes parkte und eine Fahrt unter Alkoholeinfluss ausgeschlossen werden sollte, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.