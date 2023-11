Täterfestnahme nach Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Durch einen aufmerksamen Pächter konnte in der Nacht auf den 04.11.2023 beobachtet werden, dass mehrere Personen mit Taschenlampen durch Parzellen der Kleingartenanlage im Bereich der Stifterstraße liefen. Durch die Beamten konnten die beiden Personen, ein 20-jähriger Ludwigshafener und ein 17-jähriger Jugendlicher aus Hannover, schließlich bei Absuche der Parzellen überrascht und festgenommen werden.

Bei Durchsuchung konnte diverses Einbruchswerkzeug und Diebesgut sichergestellt werden. Bei Begehung der Kleingartenanlage konnte eine Vielzahl angegangener Parzellen festgestellt werden. Zurzeit stehen die Ermittlungen der geschädigten Parzellenbesitzer und die Zuordnung des Diebesguts jedoch noch aus.

Die Polizei bittet betroffene Parzellenbesitzer, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall aufgrund Aquaplaning

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Samstagabend 04.11.2023, verlor ein 25-jähriger Fahrer, der die Großwiesenstraße von Ludwigshafen in Richtung Altrip befuhr, in der „Rehbachkurve“ aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über seinen Pkw. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und rutschte die etwa ein Meter tiefe Böschung hinab.

Hierbei beschädigte er einen Leitpfosten und ein dort verlegtes Heißluftrohr. Der Pkw blieb augenscheinlich unbeschädigt, musste aber durch ein Abschleppunternehmen aus der Böschung geborgen werden.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ludwigshafen (ots) – Am Mittag des 03.11.2023 ereignete sich ein Unfall in der Kärntner Straße als ein 13-jähriges Kind, nachdem es aus einem Schulbus ausgestiegen war, unvermittelt auf die Straße rannte. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem auf der gegenüberliegenden Fahrbahn fahrenden Pkw.

Da der 28-jährige Fahrer bei vorausschauender Fahrweise aufgrund des haltenden Schulbusses bereits mit Schrittgeschwindigkeit gefahren war, erlitt das Kind glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Eine weitergehende ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Das Kind konnte an seine Mutter übergeben werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass an Bussen, die an Haltestellen mit Warnblinklicht halten, lediglich mit Schrittgeschwindigkeit und ausreichendem Abstand vorbeigefahren werden darf.

Selbiges gilt für Fahrzeuge des Gegenverkehrs.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Samstag 04.11.2023 gegen 13:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rohrlachstraße. Der 25-jährige BMW-Fahrer aus Ludwigshafen wollte am rechten Fahrbahnrand kurzzeitig halten. Hinter dem BMW-Fahrer fuhr der 35-jährige Alfa-Romeo-Fahrer, welcher die Situation falsch einschätzte und hierdurch auf den BMW auffuhr. Es entstand geringer Sachschaden im Gesamtwert von ca. 100 EUR.

Als der BMW-Fahrer die Polizei zwecks Verkehrsunfallaufnahme hinzuziehen wollte, flüchtete der Alfa-Romeo-Fahrer von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Durch die Polizei konnte er kurz nach Mitteilung schnell ermittelt werden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund Alkoholgenuss eingeleitet und dessen Führerschein sichergestellt. Weitere Zeugenhinweise zu dem Unfallhergang nimmt die PI Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.