Eine nicht ganz so gute Idee…

Edenkoben (ots) – … hatten am Freitag 03.11.2023 zwei Männer in Edenkoben. Gegen 17:20 Uhr betraten die 29- und 30-Jährigen ein Geschäft, um einen Brief frankieren zu lassen. Die Ablenkung der Mitarbeiterin nutzten die beiden Männer und entwendeten insgesamt etwa 50 Einweg E-Zigaretten und Feuerzeuge.

Dankenswerterweise hatte der 29-Jährige seinen Namen und seine Adresse als Absender auf dem Brief hinterlassen, was die Identifizierung erheblich erleichterte. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden beide Männer angetroffen und das Diebesgut aufgefunden. Zu allem Überfluss wurde der 29-Jährige auch noch per Haftbefehl gesucht.

Nachdem beide einer erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt wurden, wurde der Gesuchte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, da er den offenen Betrag des Haftbefehls nicht begleichen konnte.

Schaden verursacht und weg

Schweighofen (ots) – Erst gestern stellte ein Bewohner der Wiesenstraße fest, dass während seiner Abwesenheit seit dem 27.10.23 das Eingangstor zum Grundstück, die Torsäulen und der Zaun augenscheinlich durch ein dort aufprallendes/auffahrendes Fahrzeug beschädigt worden waren. Der Schaden beträgt rund 4000 EUR.

Vom Verursacher ist bisher nichts bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel: 0634393340 zu melden.

Körperverletzung bei Martinusfest

Sankt Martin (ots) – Am Samstag 04.11.2023 gerieten gegen 23:50 Uhr, ein 22-jähriger Gast aus Baden-Württemberg und ein 60 jähriger Mitarbeiter des Servicepersonals an der Theke eines Ausschanks in der Maikammererstraße in Sankt Martin in einen Streit, der schließlich in einem handfesten Handgemenge endete.

Der Gast erlitt leichte Verletzungen, dem Mitarbeiter wurde Bekleidung zerrissen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, setzen sich zur Sachverhaltsklärung bitte mit der Polizei in Edenkoben unter Tel: 06323-9550 in Verbindung.

Einbruch in ein Wohnhaus

Maikammer (ots) – Am Samstag 04.11.2023 nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner aus und brachen zwischen 15-20 Uhr in ein Einfamilienhaus im Burgunderweg in Maikammer ein. Die Täter gelangten über die Terrassentüre in das Anwesen. Wir bitten Zeugen, die in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Maikammer beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Leider muss mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Rollläden sollten bei Dunkelheit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Alkoholisiert in der Probezeit

Ranschbach (ots) – Am 04.11.2023 wurde gegen 03:50 Uhr, in der Weinstraße ein 18-jähriger BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,28 Promille.

In diesem Fall war das zu viel, der BMW-Fahrer befindet sich nämlich noch in der Probezeit. Hiernach darf kein Kraftfahrzeug geführt werden, wenn man unter der Wirkung von Alkohol steht.

Er wird sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

Auf ihn wird ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro sowie 1 Punkt in Flensburg zukommen. Auch wird die Führerscheinstelle prüfen, ob die Probezeit verlängert und ein Aufbauseminar angeordnet wird.

Geparkter PKW verkratzt

Maikammer (ots) – Im Laufe des frühen Samstags, wurde in Maikammer ein PKW beschädigt. Das Fahrzeug, ein schwarzer Audi, stand in der St.-Martiner-Straße. Durch Unbekannte wurden auf der Fahrerseite mehrere Kratzer verursacht, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Zeugen welche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der PI Edenkoben per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de oder Tel: 06323/ 955-0, zu melden.

Sankt Martin (ots) – Von Freitag auf Samstag stand ein silberner VW Multivan Am Pfarrgarten in Sankt Martin. Durch Unbekannte wurde an diesem Fahrzeug die Beifahrerseite verkratzt, wodurch ein Schaden in Höhe von 2.000 EUR entstand.

Zeugen welche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der PI Edenkoben per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de oder Tel: 06323/ 955-0 zu melden.

Wohnungseinbruch

Klingenmünster (ots) – Am 03.11.23 kam es in der Hilsengasse zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 19:00 und 20:45 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter eine Scheibe der rückwärtigen Terassentür ein und entwendeten Gegenstände.

Der genaue Schaden muss noch erhoben werden. Die Kriminalpolizei Landau übernahm sofort die Sachbearbeitung. Zeugen können Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern oder die Kriminalinspektion Landau geben.

Unfall im Begegnungsverkehr

Oberotterbach (ots) – Am 3.11.23, gg. 15:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 38, zwischen den Ortschaften Oberotterbach und Bad Bergzabern zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Hierbei stießen die sich begegnenden PKW mit den Außenspiegeln der Fahrerseiten zusammen.

Beide gaben an, jeweils rechts gefahren zu sein. Für den Unfall soll es weitere Zeugen geben. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern Telefon 0634393340 zu melden.