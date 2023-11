Mehrere Verletzte nach Wohnhausbrand

Worms-Rheindürkheim (ots) – Am Sonntag 05.11.2023 brach gegen 06 Uhr, in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Durch die Berufsfeuerwehr Worms mussten 9 Personen aus dem Haus gerettet werden. Nach medizinischer Erstversorgung wurden diese mit leichten Verletzungen (Verdacht auf Rauchgasintoxikation) in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Wohnhaus ist durch den Brand nicht mehr bewohnbar.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Worms, Rheindürkheim, Abenheim, Herrnsheim und die Werksfeuerwehr Röhm. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat

Worms-Hbf (ots) – Am Freitag 03.11.2023, sprengten Unbekannte einen Fahrausweisautomaten am Hauptbahnhof Worms auf. Gegen 04 Uhr setzte die 3-S Zentrale der Deutschen Bahn die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern darüber in Kenntnis, dass ein Fahrkartenautomat am Zugang zur Unterführung am St.-Albans-Platz des Hauptbahnhof Worms zerstört wurde.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten vor Ort feststellen, dass die Tür aufgesprengt wurde. Im Anschluss versuchten die Täter die Geldkassette aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.

Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Sprengmittel im Automat befindet, wurden die Entschärfer der Bundespolizei angefordert. Die Absuche diesbezüglich verlief negativ.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen und am Tatort erste Spuren gesichert. Die Sprengung erfolgte demnach um 02:42 Uhr. Es wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten.

Wer vor oder nach der Tat verdächtige Personen in oder um den Bahnhofsbereich wahrgenommen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Siefersheim (ots) – Im Zeitraum vom 31.10.2023, 16:30 Uhr bis 01.11.2023, 13:30 Uhr kam es in der Straße Am Wiesgarten in Siefersheim zu einem Einbruchsdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über die Balkontür im 1. OG Zutritt ins Innere. Dort durchsuchten sie 3 Räume und entwendeten diverse technische Geräte und einen Safe. Zudem entwendeten die Täter ein Paar Sportschuhe und verließen durch die Terrassentür im Erdgeschoss unentdeckt das Anwesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer zu o.g. Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Alzey unter der Rufnummer 06731 911-0 in Verbindung zu setzen.