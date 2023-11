72-Jährige schlägt Räuber in die Flucht

Dossenheim (ots) – Ein bislang unbekannter, männlicher Täter betrat am Freitagabend gegen 17.45 Uhr ein Schreib- und Spielwarengeschäft und forderte unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes die 72-jährige Ladenbesitzerin zur Herausgabe von Bargeld auf. Entgegen der Vorstellung des Täters bewaffnete sich die Geschädigte mit umher liegenden Dekoartikeln ihres Ladens und warf diese in dessen Richtung.

Mit entsprechender Gegenwehr hatte der Täter wohl nicht gerechnet, weshalb er die Örtlichkeit fluchtartig und ohne Raubgut zu Fuß wieder verließ.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 20-30 Jahre alt, schlank, ca. 170-180 cm groß, trug eine schwarze Wollmütze und einen Schal im Gesicht. In den Händen hielt er einen Gefrierbeutel und einen spitzen Gegenstand.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter Tel: 0621/174-4444 zu melden.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Am Samstag gegen 18 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad die Hauptstraße in Wiesloch. An der Einmündung zur Steingötter-Greiff-Straße missachtete ein noch unbekannter Audi-Fahrer die Vorfahrt des Zweiradfahrers, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

Der Pkw-Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus, machte Fotos und notierte sich die Mobilfunknummer vom Geschädigten. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht genau bekannt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher haben oder den Vorgang beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.Nr : 06222-57090 zu melden.

Mann bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Sankt Leon-Rot (ots) – Am Donnerstag ereignete sich gegen 11:30 Uhr bei Reparaturen in einer Firma in der Straße „Am Bahnhof“ ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 48-jähriger Monteur wurde dabei vom Arm einer herabstützenden Arbeitsmaschine am Kopf getroffen.

Er zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu und kam in eine Unfallklinik. Die Kriminalpolizei ermittelt hinsichtlich der genauen Umstände des Arbeitsunfalls.