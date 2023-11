Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 02.11.2023 zwischen 19-19:30 Uhr, wurde eine 38-jährige Fußgängerin auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Industriestraße (Einmündung Burbacher Straße) von einem ausparkenden Auto angefahren. Der Fahrer des ausparkenden Autos habe die Fußgängerin ausgelacht und angedeutet sie absichtlich angefahren zu haben, weil sie im Weg gestanden habe.

Durch den Zusammenstoß fiel die Fußgängerin auf die Motorhaube. Der Fahrer flüchtete anschließend, ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen schwarzen 1er BMW handeln.

Der Fahrer war ca. 40-45 Jahre alt, hatte eine Halbglatze mit schwarzen kurzem Haar und auffällig weiße Zähne. Er sprach gebrochenes Deutsch mit Akzent.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Autoscheiben eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – Bislang Unbekannte schlugen eine Scheibe eines Transporters ein. Das stellt ein 46-Jähriger am 02.11.2023, gegen 6 Uhr, fest. Das Fahrzeug hatte seit Dienstag (31.10.2023), 22 Uhr, in der Bürgermeister-Butscher-Straße gestanden. Es gelang den Unbekannten einen Akku im Wert von rund 100 Euro zu stehlen. Der Schaden an der Scheibe wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Auch in einem Parkhaus in der Ludwig-Reichling-Straße wurde zwischen dem 31.10.2023, 7:15 Uhr, und dem 02.11.2023, 14:50 Uhr, eine Autoscheibe eingeschlagen. Unbekannte entwendeten aus dem Fahrzeuginnern Kleingeld sowie eine Lautsprecherbox. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell ermittelt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 02.11.2023 gegen 14:45 Uhr, fuhr eine 68-jährige Autofahrerin an der Ampel auf ein vor ihr abbremsendes Auto auf. Der 59-jährige Fahrer des vorausfahrenden Autos wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Zudem entstand ein Schaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Schaufenster beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Mittwochnachmittag 01.11.2023 und Donnerstagmorgen (02.11.2023) wurde das Schaufenster einer Eisdiele in der Niederfeldstraße beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 EUR.

Haben sie die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 02.11.2023 wurden zwischen 23-23:45 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Verkehrskontrollen in der Saarlandstraße durchgeführt. Schwerpunkt der Verkehrskontrollen waren Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Insgesamt wurden 16 Fahrzeuge kontrolliert.

Es konnten 2 Verstöße wegen nicht mitgeführter Dokumente festgestellt und verwarnt werden. Unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand keiner der Kontrollierten.

Brand in der Bismarckstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 02.11.2023, 8:30 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen zu einem Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein E-Skateboard in Brand geraten sein. Das Feuer griff dann auf umliegende Gegenstände über. Es entstand eine starke Rauchentwicklung.

Ersten Einschätzungen nach wird der Gesamtschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ergaben sich bislang nicht.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 02.11.2023 gingen bei den Polizeidienststellen Ludwigshafen eine Vielzahl von Mitteilungen über Anrufe angeblicher Polizeibeamten ein. In fast allen Fällen seien die Adressen der Angerufenen bei einer festgenommenen Einbrecherbande gefunden worden.

Der angebliche Polizeibeamte befürchte nun weitere Einbrüche und wollte sich über die Vermögenswerte im Haushalt der Angerufenen informieren. Alle Mitteiler erkannten die Betrugsmasche und beendeten das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.