Dreiste Trickdiebe erbeuten Schmuck

Fußgönheim (ots) – Am Donnerstag 02.11.2023 gegen 16:30 Uhr, wurde das 81- und 85-jährige Ehepaar nach einem gemeinsamen Einkauf auf dem Parkplatz der ALDI-Filiale beim Verbringen des Einkaufswagens gezielt getrennt voneinander durch zwei Männer angesprochen.

Die 81-jährige wurde von dem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt und ihr ein vermeintliches Geschenk in Form einer „Goldkette“ um das Handgelenk gelegt. Von der Situation überrumpelt bemerkte die Geschädigte zunächst nicht, dass ihr im gleichen Zuge das echte von ihr getragene Goldarmband durch den Täter vom Handgelenk gelöst wurde und sich dieser mitsamt seinem Komplizen unmittelbar in einem silbernen VW Passat mit ausländischem Kennzeichen entfernte.

Der Haupttäter wurde durch die Geschädigte als Mann zwischen 45 und 55 Jahren, Boxerschnitt und dunklem Teint beschrieben.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte „Beute“ angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Love-Scamming

Römerberg (ots) – Ein 58-Jähriger aus Römerberg fiel auf eine Heiratsschwindlerin, neudeutsch Love-Scamming, rein. Er lernte im Internet eine Frau aus den Vereinigten Staaten Amerikas kennen, die ihm ein Hochzeitsversprechen gab und ihn dadurch um einen fünfstelligen Geldbetrag brachte.

Die Frau gab mehrere Notsituationen an, damit sie ihr Land verlassen könne. Leider viel zu spät erkannte der 58-Jährige den Betrug. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Einbruchsversuch in Tennisclub

Böhl-Iggelheim (ots) – Unbekannte versuchten in das Vereinsheim eines Tennisclubs in der Wehlachstraße einzudringen. Hierzu probierten sie zwischen dem 25.10.2023 und dem 01.11.2023 eine Tür aufzuhebeln. Ihr Vorhaben scheiterte. Sie verursachten an der Tür jedoch einen Schaden von etwa 1.000 Euro.

Sie haben etwas gesehen? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Limburgerhof (ots) – Am 02.11.2023 zwischen 15:50 Uhr und 16:15 Uhr wurde im Hermann-Löns-Weg ein Pkw beschädigt. Eine 41-Jährige stellte ihren Pkw am Fahrbahnrand ordnungsgemäß ab. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie einen frischen Schaden, vermutlich von einem anderen Fahrzeug verursacht, feststellen.

Ein Verkehrsunfall mit Flucht wurde aufgenommen. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet daher mögliche Zeugen des Unfalls, sich per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Kraftstoff gestohlen

Limburgerhof (ots) – Über 100 L Kraftstoff wurden in Limburgerhof/Hermann-Löns-Weg aus einem Bagger gestohlen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Die Tatzeit dürfte zw. 31.10.2023, 17 Uhr und 02.11.2023, 07:30 Uhr liegen.

Sie haben etwas gesehen? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegengenommen.