Bilanz der Herbstmesse 2023

Speyer (ots) – Im Zeitraum von Freitag 20.10.2023, bis Dienstag 31.10.2023, fand die Speyerer Herbstmesse auf dem Festplatz statt. Die Polizei Speyer begleitete das Fest im Rahmen umfangreicher Präsenzmaßnahmen. Aus Sicht der Polizei ist die Bilanz der Herbstmesse positiv. Bei insgesamt gutem Besucheraufkommen und durchwachsenem Wetter war der Festverlauf überwiegend ruhig.

Ungeachtet dessen registrierte die Polizei acht Straftaten: Es kam zu vier Körperverletzungen, einem Diebstahl eines Smartphones, einer Bedrohung sowie zwei sexuellen Belästigungen. Bei den beteiligten Personen handelte es sich um Jugendliche oder sehr junge Erwachsene.

Ein Streit zwischen 2 jungen Männern konnte durch die anwesende Polizei geschlichtet werden.

Über den Verlauf des Festes wurden durch die Polizei insgesamt 20 Personen- und Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Der Abbau der Fahrgeschäfte, der Gastronomie- und Verkaufsbetriebe verlief ohne Vorkommnisse.

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Speyer (ots) – Am 02.11.2023 um 08:50 Uhr parkte eine 47-jährige Autofahrerin in einer Parkbucht neben der Fahrbahn in der Gilgenstraße in Richtung Innenstadt. Beim anschließenden Einfahren in den fließenden Verkehr kollidierte sie mit einem 50-jährigen Motorradfahrer, der die Gilgenstraße in Richtung Innenstadt befuhr.

Infolge des Zusammenstoßes kippte der Motorradfahrer um und verletzte sich am rechten Bein und Fuß. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Die Unfallbeteiligten machten differierende Angaben zum Unfallhergang. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Handys

Speyer (ots) – In einem Geschäft in der Roßmarktstraße wurde am 02.11.2023 gegen ca. 11:30 Uhr durch eine unbekannte Frau ein Smartphone der Marke Samsung im Wert von mehreren hundert Euro entwendet, welches offen auf einem Tisch im Verkaufsraum lag. In einem Moment der Unaufmerksamkeit nahm die unbekannte Frau das Gerät an sich und verließ das Geschäft zu Fuß in unbekannte Richtung.

In der Handyhülle befanden sich zusätzlich noch 60 Euro Bargeld.

Die Frau hatte dunkle lange Haare, ein südeuropäisches Erscheinungsbild, war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Tasche.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Ladendiebstahl und unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln

Speyer (ots) – Am 02.11.2023 gegen 18:30 Uhr schlug die elektronische Warensicherung eines Bekleidungsgeschäfts in der Postgalerie an, als eine 23-jährige Frau das Geschäft verließ. Die junge Frau ging anschließend zu einer Toilette außerhalb des Geschäfts und wurde beim Verlassen dieser durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in Empfang genommen.

In der Toilettenkabine wurden Kleidungsstücke im Gesamtwert von ca. 200 Euro aus dem Bekleidungsgeschäft aufgefunden. Bei einer Durchsuchung durch die Polizei wurde bei der Frau eine kleine Metallbox mit ca. 2g Amphetamin aufgefunden und sichergestellt.

Das Diebesgut wurde Mitarbeitern des Geschäfts wieder ausgehändigt. Die junge Frau erwartet nun ein Verfahren wegen Ladendiebstahl und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln.